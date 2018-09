Noch ein schreibender Schauspieler Burghart Klaussner ist einer der besten deutschsprachigen Schauspieler, er tourt mit Musikprogrammen und spricht Hörspiele. Nun hat er seinen ersten Roman über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin geschrieben. Valeria Heintges

Man hat es geahnt. Und darum überrascht es überhaupt nicht, nach der Lektüre von Burghart Klaussners Erstling «Vor dem Anfang» zu erfahren, dass Klaussner erstens gerne segelt und zweitens Sohn, Enkel und Ur-Enkel von Gaststättenbetreibern ist; die Gaststätte in Berlin-Charlottenburg, in der seine Vorfahren wirteten, hiess übrigens «Zum Klaussner».

In seinem Roman beschreibt Klaussner zwei junge Männer, die in den letzten Kriegstagen in Berlin versuchen, ihre Haut zu retten und nicht übermässig anzuecken, kurz: zu überleben. Bisher ist ihnen das gelungen, dem 36-jährigen Fritz und dem 42-jährigen Schultz. Weil sie beide gewieft sind und auf ihren Vorteil bedacht, nicht auf den Mund gefallen und doch im Stande, im rechten Moment die Klappe zu halten. Aber jetzt, im April 1945 in Berlin, erwischt sie doch noch ein gefährlicher Auftrag: Sie müssen die Geldkasse ihrer Einheit ins Reichsluftfahrtministerium bringen. Sie also quer durch Berlin bringen, in dem sich schon die Russen und die Wehrmacht gegenüberstehen.

Vergleichsweise einfach gestrickte Romanhelden

Burghart Klaussner ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er hat an Preisen eingeheimst, was einzuheimsen war: mehrere Filmpreise – als entführter Unternehmer Hardenberg in «Die fetten Jahre sind vorbei», für seine Darstellung des Lehrers in «Das weisse Band»; den Goldenen Leoparden von Locarno für «Der Mann von der Botschaft». Dazu bekam er den Theaterpreis «Der Faust» für Willy Loman in «Der Tod eines Handlungsreisenden» in Hamburg und zweimal den Hörbuchpreis. Ausserdem tourt er mit einem Chanson-Abend.

Klaussner ist einer der Grössten, unbestritten. Mit seiner zurückhaltenden, aber hoch präzisen Spielweise, gibt er Männer scheinbar mitten im Leben und doch nahe am Abgrund. Nie mit übertriebenen Mitteln, immer adäquat; auch und vor allem dann, wenn die Charaktere abstossend, kalt oder verwirrend scheinen; etwa wie der sadistisch-strafende und am Strafen leidende Vater im «Das weisse Band» oder der verbohrt-verletzte Staatsanwalt Fritz Bauer, der gegen die Nazis im bundesdeutschen Justizapparat ankämpft und gleichzeitig seine Homosexualität nicht ausleben kann.

Im Vergleich zu diesen Charakteren, zu diesen Rollen, sind Fritz und Schultz recht einfach gestrickte Typen. Und ist vor allem auch Klaussners Erzählweise recht einfach gestrickt; erzählt er doch stringent von Anfang bis Ende, bis kurz vor der Stunde Null. Eingeschoben sind lediglich Erinnerungen, etwa von Fritz an die Gaststätte seiner Grosseltern und Eltern, die er selbst im Krieg noch lange selbst führte. Oder an seine Leidenschaft, das Segeln, die ihn zuweilen allerdings auch an seine physischen und psychischen Grenzen führte. Das ist sprachlich sauber, präzise. Aber es geheimnisst an keiner Stelle und schöpft seine Spannung ­lediglich aus dem Fortgang der Handlung, der zunehmenden Verwirrung in der in jeder Hinsicht zerstörten Stadt und dem unaufhaltsamen Vormarsch der Russen, die die Stadt besetzen. Als atmosphärische und autobiografisch inspirierte Erzählung der letzten Kriegstage in Berlin mag «Vor dem Anfang» seine Berechtigung haben. Aber grosse Kunst wie Klaussners Schauspiel ist es sicherlich nicht.