Nachruf Kathrin Kummer (1938–2022): Dem Fluss der Bilder entstiegen Am 11. Februar verstarb die Wiler Künstlerin Kathrin Kummer im Alter von 83 Jahren. Sie hinterlässt ein ebenso vielseitiges wie in sich schlüssiges und dichtes Werk.

Kathrin Kummer (1938–2022). Bild: PD

In den vergangenen Jahren war es etwas ruhig geworden um Kathrin Kummer, ihre letzten Ausstellungen jedoch bleiben in lebhafter Erinnerung wie jene im Regierungsgebäude des Kantons St. Gallen, im Schloss Wartensee oder im Kulturpavillon Wil. Im Stillen schuf sie seither ihr Werk und empfing ihre Freunde und Sammler in ihrem Atelier in Wil.

Am 11. Februar ist Kathrin Kummer 83-jährig gestorben. Umbruch und Neubeginn prägten ihr Leben, Schicksalsschläge auch, wie 1992 der frühe Tod eines Sohnes und 2001 der Verlust ihres Ateliers und ungezählter Werke, Tagebücher und Dokumentationen bei einem Grossbrand im bernischen Roggwil. Danach war sie in die Ostschweiz zurückgekehrt, lebte in Niederhelfenschwil, später in Wil und arbeitete mit unbeirrbarem Mut weiter.

Kathrin Kummer in ihrem Atelier im Jahr 2012. Bild: PD

Lebensfroher Aufbruch als Künstlerin

Kathrin Kummer kommt 1938 zur Welt und wächst im bernischen Ersigen in einer kulturinteressierten Familie auf. Früh beginnt sie zu malen und erhält von Cuno Amiet, einem der einflussreichsten Schweizer Künstler um 1900, erste Ermutigung. Sie macht eine Ausbildung zur Dekorateurin. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie bis 1965 im Ausland. Danach lässt sich die Familie in Münchwilen nieder und Kathrin Kummer eröffnet ein Malatelier für Kinder und arbeitet als eine der ersten Maltherapeutinnen in der Psychiatrischen Klinik in Wil.

Erst nach der Scheidung besucht sie von 1980 bis 1982 die Malfachklasse von Franz Fedier an der Kunstgewerbeschule in Basel. Ab 1983 lebt sie als freischaffende Künstlerin in der Ostschweiz und tritt in Kontakt zur hiesigen Kunstszene. In ersten Ausstellungen zeigt sie grossformatige, expressive Gemälde in kräftigen, schwarz konturierten Farben. «Der Raum, den meine grossformatigen Bilder einnehmen, ist so gross wie die Flecken im Herzen», sagte sie zu diesen Werken, die ihren lebensfrohen Aufbruch als Künstlerin zum Ausdruck bringen.

«Galaxien», 2009, Gouache auf Papier. Bild: PD

Im 1986 neu gebauten Stützpunkt des Kantonalen Strasseninspektorats Martinsbrugg St. Gallen kann die Künstlerin umfangreiche Wandmalereien realisieren. Zu dieser Zeit entstehen auch erste poetische Objekte aus diversen Materialien und kleinformatige Arbeiten, teilweise buchartig zusammengefügt, wie sie ihr malerisches Schaffen immer begleiten werden.

Poesie und Literatur als wichtige Inspirationsquellen

Ein Stipendium führt sie 1989 für ein Jahr in ein abgelegenes Kloster in der südlichen Toskana. Die Abgeschiedenheit und Weite der Landschaft, die unmittelbare Nähe zur Natur hinterlassen Spuren in ihrem Werk. Die expressive Heftigkeit weicht einer poetischen Innerlichkeit, die Gemälde und Zeichnungen werden abstrakter, zeichenhafter und der Ausdruck stiller und geheimnisvoller.

«Heimweh ist rosarot», Mischtechnik auf Baumwolle. Bild: PD

Poesie und Literatur, schon immer wichtige Inspirationsquellen, treten vermehrt nicht nur in Titeln, sondern direkt in den Arbeiten auf. Sie arbeitet in Werkzyklen, experimentiert mit Collage, Wachs, Lack und Pigmenten teilweise auf fragilen Malgründen wie Zeitungspapier und spielt gleichermassen mit ephemerer Transparenz wie pastoser Vielschichtigkeit.

Ein gern gesehener Begleiter im Werkprozess ist der Zufall. Figur, Landschaft und abstrakte Form gehen fliessend ineinander über. Es ist ein ebenso vielseitiges wie in sich schlüssiges und dichtes Werk, das Kathrin Kummer hinterlässt. «Die Dinge des Alltags versperren einem den Weg, den Weg zu jenem Fluss, aus dem die Bilder entstehen.» Diesem Fluss ist Kathrin Kummer nun für immer entstiegen, die Werke, die sie daraus geschöpft hat, bleiben.