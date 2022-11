Nachruf Brasilien trauert! Gal Costa, die grosse Musik-Legende ist im Alter von 77 Jahren gestorben Sie war die Königin der Musica Popular Brasiliera und Mitbegründerin der Tropicalismo-Bewegung, die die Musik in ihrem Heimatland revolutionierte.

Gal Costa 2008 in San Remo. Alberto Pellaschiar / AP

Caetano Veloso und seine Schwester Maria Bethania, Gilberto Gil und Gal Costa waren die wichtigsten Vertreter des Tropicalismo, die Ende der 1960er-Jahre in Brasilien als Reaktion auf die Militärdiktatur entstanden ist. «Der Tropicalismo war nie ein bestimmter Stil, wie Bossa Nova, sondern eine Lebenshaltung, eine kulturelle Einstellung, ein Konzept. Wir wollten nur einige Aspekte der traditionellen Musik Brasiliens hervorheben, der ländlichen und der urbanen Folklore, und gleichzeitig die Türe offen halten für Einflüsse aus Amerika und Europa – all diese Dinge vermischen und daraus eine neue Musik entwickeln,» sagte dazu Gilberto Gil treffend.

youtube

Gal Costa ist am 26. September 1945 in Salvador da Bahia als Maria da Graça Costa Penna Burgos geboren, lernte Veloso, Bethania und Gil Mitte der 60er-Jahre kennen und schloss sich 1967 der Tropicalismo-Bewegung an. Den Durchbruch in Brasilien schaffte sie mit dem Hit «Divino Maravilhoso» (Wunderbare Gottheit) und war auf dem epochalen Album-Manifest «Tropicália: ou Panis et Circencis» von 1968 beteiligt, wo sie den von Veloso für sie komponierten Song «Baby» interpretierte.

youtube

Als die Tropicalismo-Bewegung abflachte wandte sie sich der Musica Popular Brasiliera zu, arbeitete mit Jorge Ben und Carlinhos Brown und wurde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Brasiliens. Für Viele war sie die grösste Stimme Brasiliens, die Königin der ‹Musica Popular Brasiliera. Gal Costa war auch in der Schweiz ein gern gesehener Gast und trat 1980, 1985, 1991, 1995, 2013 und zuletzt 2013 am Jazzfestival in Montreux auf.

Gal Costa musste zuletzt eine Konzertpause einlegen, um sich einer Operation an der Nase zu unterziehen. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben. Der wiedergewählte brasilianische Präsident Lula da Silva würdigte sie mit den Worten: «Gal Costa war eine der grössten Sängerinnen der Welt, eine unserer wichtigsten Künstlerinnen, die den Namen und die Klänge Brasiliens in die ganze Welt getragen hat. Das Land verliert heute eine seiner grossen Stimmen.»