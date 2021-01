Nachruf Der Ausserrhoder Regisseur Hans Peter Fitzi lebte fürs Theater Er war einer der Grossen, aber er suchte nicht das Rampenlicht. Hans Peter Fitzi aus dem ausserrhodischen Gais war mit seiner Handke-Uraufführung zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Später leitete er das Teatro Dimitri im Tessin. Erinnerungen an einen leisen, suchenden Theatermenschen.

Der Theaterregisseur Hans Peter Fitzi (1937-2020) stammte aus einer Gaiser Textilfamilie.

Bild: Mareycke Frehner (30.8.2017)

Einladung zum Berliner Theatertreffen. Inszenierungen an grossen Häusern in Berlin, Düsseldorf oder Madrid. Leitung des Teatro Dimitri im Tessin. Die Stationen des Ausserrhoder Regisseurs Hans Peter Fitzi lesen sich eindrücklich. Und doch ist Fitzi zeitlebens bescheiden geblieben. Hat sich dem Wort unterworfen anstatt einer grossen Theaterkarriere. «Wahrhaftigkeit», darum sei es ihm zeitlebens gegangen, sagt seine Tochter Maria Fitzi. Am 25.Dezember 2020 ging Hans Peter Fitzis reiches Theaterleben zu Ende. Der 83-Jährige erlag seinem Krebsleiden.

Dass Hans Peter Fitzi zum Theater gehen würde, war nicht vorbestimmt. Er erzählte im Interview anlässlich seines 80. Geburtstages, dass er erst spät zum Theater gefunden habe. Dieses Interview wollte er zuerst gar nicht führen, was er gemacht habe, das sei doch alles viel zu lange her, als dass es für irgendjemanden interessant sei.

Trotzdem liess er sich auf das Gespräch ein, auf der Terrasse seines Hauses in Gais, und in der milden Spätsommersonne kam er ins Erzählen. Wie er im Ausserrhoder Dorf Gais aufwuchs, als jüngster von drei Brüdern. Vater und Grossvater betrieben einen Stoffhandel, den eigentlich einer der Söhne übernehmen sollte. Doch alle drei wollten sie etwas Anderes machen. Hermann Fitzi studiert Malerei in Florenz und wurde angesehener Künstler.

Die Brüder Hans Peter und Hermann Fitzi. Bild: Familie Fitzi

Hans Peter Fitzi studierte Flugzeugbau, brach ab («mich interessierte eher die Fantasie am Fliegen als die Technik»), wechselte zu Philosophie und: Theaterwissenschaften. Das Philosophische hat ihn zeitlebens in Bann gezogen. Das Theater behandelt unheimlich viele philosophische Fragen, sagte er.

Hans Peter Fitzi war ein suchender Regisseur, dem die philosophische Auseinandersetzung wichtiger war als an angesagten Häusern zu inszenieren.

Bild: Mareycke Frehner

Er wurde Regieassistent bei Fritz Kortner, dem grossen Regisseur der Nachkriegszeit – eine für Fitzi wichtige Zeit. Nicht nur, dass er am Schillertheater Berlin mit wichtigen Theatermenschen arbeiten konnte, er lernte dort auch seine Frau kennen, die Schauspielerin Heidemarie Fitzi-Theobald. Auch die beiden Töchter Anna Magdalena Fitzi und Maria Katharina Fitzi zog es später ans Theater.

Hans Peter Fitzi hatte rasch Erfolg, sehr grossen Erfolg. Er führte Regie bei der Uraufführung von Peter Handkes «Das Mündel will Vormund sein» am Forum-Theater Berlin. Fitzis Inszenierung wurde 1971 zum Berliner Theatertreffen eingeladen, dem wichtigsten deutschsprachigen Branchentreffen. Mit ihm waren Grössen wie Claus Peymann, Dieter Dorn, Peter Zadek oder Fritz Kortner eingeladen.

Hans Peter Fitzi 1971, als er mit seiner Inszenierung «Das Mündel will Vormund sein» zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Bild: Familie Fitzi

Warum Fitzi anschliessend keine Karriere wie die oben genannten machte? Er sei dafür nicht der Typ gewesen, sagte er. Er sei nicht militärisch, impulsiv oder drängend, wie andere der Regisseure. «Er war überhaupt kein Karrierist», sagt Tochter Maria Fitzi.

Theater war für ihn Modell, philosophische Gedanken lebendig werden zu lassen. Ob eine Inszenierung ein Erfolg wurde, stand für ihn nicht im Vordergrund. Frei zu sein, autonom zu sein, darum ging es dem passionierten Segelflieger.

Fitzi machte Karriere, auf seine Art. Er inszenierte Brechts «Arturo Ui» 1975 in Madrid, lernte dafür Spanisch. Später leitete er das Teatro Dimitri im Tessin. Maria Fitzi erzählt eine Erinnerung von Joe Fenner, heute Schauspieler der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld: Fenner spielte in «Capitombola», Fitzi war Autor und Regisseur zugleich. Sie probten lange an einer Textstelle, ohne befriedigendes Resultat. Andere hätten längst das Ensemble hart rangenommen, Fitzi hingegen habe einfach gesagt: «Ich glaube, dieser Text ist nicht gut – ich werde ihn mir nochmals vornehmen.»

Hans Peter Fitzi (2. von links) arbeitete am Teatro Dimitri mit Joe Fenner (links), Esther Rietschin und Alberto Foletti. Bild: Familie Fitzi

In den letzten Jahren hatte sich Hans Peter Fitzi aus der Theaterwelt zurückgezogen. Er habe das Gefühl, er sei alt geworden, seine Sichtweise auf das Theater komme nicht mehr an, sagte er einmal. Er vermisse das Theater, so wie er es gemacht habe. Jetzt vermisst die Theaterwelt einen leisen, forschenden Theatermacher.