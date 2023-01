90. Geburtstag Happy Birthday, lieber Emil! Er hat die Schweiz zum Lachen gebracht und dafür gesorgt, dass auch das Ausland weiss, dass wir Humor haben. Emil Steinberger alias Emil wird heute 9O Jahre alt. Ein Glückwunschtelegramm aus gegebenem Anlass.

90 Jahre und kein bisschen leise. Emil Steinbergers neustes Bühnenprogramm heisst, was es ist: «Emil schnäddered.» Bild: Christian Beutler / Keystone

Haben wir richtig gehört? Heute sei Dein 90. Geburtstag? Du hast davon erzählt, verschmitzt, die Augen schmunzelten wie Dein Mund. Nun denkst Du, wir könnten das glauben? Nein und wieder nein, wir glauben Dir vieles, aber das glauben wir Dir gewiss nicht!

Die Erzählung Deines 90. Geburtstages gehört in Deine Anekdotensammlung «Wahre Lügengeschichten». Du hast sie als Buch 1999 veröffentlicht, und wahr ist wohl nur eines: Du hast dieses Kapitel für uns bis heute aufgespart. Dein 90. Geburtstag am 6. Januar 2023 ist eine wahre Lüge.

Du bist heute nicht 90 Jahre alt, lieber Emil, und das bist Du auch morgen nicht. Und übermorgen genauso wenig. Du kannst überhaupt nicht 90 werden: Du bist doch unser ewiger Idealist, der Geist, der ans Gute glaubt und über uns wacht.

Ein Klassiker der Unterhaltungskunst: Emil als «Polizist Schnyder», er hat nachts auf der Polizeiwache Notrufdienst. Bild: Keystone

Weisst Du denn, dass wir bei Dir lachen lernten? Ist Dir bewusst, dass Dein Humor im deutschen Sprachraum Jahrzehnte lang die beste Werbung für unser Land war – und vielleicht sogar noch immer ist? Bist Du Dir im Klaren, dass die Sechziger-, die Siebziger- und auch die Achtzigerjahre in diesem Land ohne Dich trocken gewesen wären wie ein grämliches Militärguetsli?

Die Bühne hierzulande galt damals als spassfreie Zone. Wer sich Unernst leisten wollte, musste ein dickes Fell besitzen. Und das hast Du nun einmal nicht, bei aller Professionalität, ein dickes Fell steht Dir nicht zu Gesicht. Zu Dir gehört die dünne Haut.

Es trifft Dich persönlich, wenn man Dich missversteht. Und missverstanden hat man dich oft, nicht nur, wenn Du zornig bist über politische Entscheide. Für Kritik empfänglich und ihr ausgesetzt hast Du Dein Leben trotzdem dem Unernst gewidmet. Und so hast Du erfahren, was lustig nicht ist: Ernstgenommen wird das Unernste in diesem Land schwerlich.

In Deutschland wussten viele Menschen vor der Erfindung von «Emil» nicht, dass wir Schweizer überhaupt Humor besitzen. Du warst unser «Schweizer Schrankgeheimnis». Wussten wir selbst denn, wie komisch wir sind? Es brauchte erst Dich und Deinen Witz, damit Humor und Schweiz zusammengedacht werden konnte. Und so sassen und sitzen wir in Deinen Programmen mit einem Mal vor uns selber und sind überrascht, wie kauzig wir tatsächlich sind. Kompliziert und schrecklich unbeholfen. Musterschülerhaft und pedantisch wie Lehrer. Du hast uns den Blick dafür geschärft in Deinen vielen Nummern, die Kinder bis heute auswendig können. «Der Sprinkler», «Buureregle», «De Telegrafebeamti», «Der Kinderwagen»...

Walo Lüönd und Emil Steinberger (rechts) waren 1978 die «Schweizermacher» im gleichnamigen Film von Rolf Lyssy. Bild: Imago

Lieber Emil, natürlich weisst Du das alles, aber wir fürchten, Du würdest darauf niemals stolz sein. Denn typischerweise feierst Du Deinen behaupteten 90. fern von der Öffentlichkeit. Still und heimlich, heimlifeiss vielleicht.

Du hast Dich in einen Malkurs abgesetzt, hört man sagen. Doch wo dieser Malkurs stattfindet, bleibt Dein Geheimnis. Du willst verhindern, dass man Dir nach Afri- oder Amerika nachreist, und das ist Dein Recht. Die New-York-Erfahrung und das Leben jenseits von «Emil» wird eine belebende Erfahrung gewesen sein.

Du als ehemaliger Pöstler weisst, die Deutsche Post hat Ende des Jahres den Telegrammdienst eingestellt. In der Schweiz aber kann man sich nach wie vor Telegramme schicken. Dieses Glückwunschtelegramm hier ist allerdings nicht nur an Dich alleine adressiert. Es geht auch an Deine Frau Niccel. Denn wenn in einem symbiotischen Paar, wie ihr beide eins seid, einer ein Jubiläum feiert, ist es zwangsläufig auch das Jubiläum des anderen. Erkennst Du die folgenden Zeilen wieder?

Lieber Emil, liebe Niccel, heute ist, heute hat, heute muss... (auf Niccel reimt nüt!). Lieber Emil, liebe Niccel, die schönste Stund’, der tollste Tag, ein Haufen Glück, ein Haufen glücklicher Haufen... Haftbelag! Lieber Emil und Niccel Steinberger, Sonne und Regen, blau oder grau, nun seid ihr endlich Mann und Frau... (Blödsinn!) Es lebe hoch, das Brautpaar Steinberger, allein sein ist auch kein... (auf Steinberger reimt nüt!). Lieber Emil, liebe Niccel, zum 90. vereint unter einem Dach, wir wünschen Glück und keinen Krach.