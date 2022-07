Montreux Jazz Festival Die Kunst des Intimen macht das Unspektakuläre spektakulär Die Sängerin Melody Gardot wie der Sänger Gregory Porter flirten heftig mit Pop und haben damit Erfolg. Dabei könnten sie kaum unterschiedlicher sein.

Der amerikanische Sänger Gregory Porter im Auditorium Stravinski. Cyril Zingaro / AP / keystone-sda.ch

Die Gesetze des Montreux Jazz Festival wollen, dass das namengebende Genre im Hauptsaal nur ausnahmsweise programmiert werden kann. Ins ehrwürdige Auditorium Stravinski geschafft haben es in diesem Jahr immerhin Melody Gardot und Gregory Porter, die bezeichnenderweise beide stark mit Elementen des Pop flirten.

Aber hier hören die musikalischen Gemeinsamkeiten schon auf, denn 37-jährige Sängerin und der 50-jährige Sänger könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier ist der bärenhafte Mann mit der auffälligen Mütze und der mächtigen, brummenden Stimme. Dort die zierliche Frau mit der dunklen Sonnenbrille und der langen Krankenakte, die erst aus therapeutischen Gründen mit dem Singen angefangen hat.

Die amerikanische Sängerin Melody Gardot im Auditorium Stravinski mit dem Pianisten Philippe Powell Cyril Zingaro / AP / keystone-sda.ch

Gregory Porter hat seit seinem Durchbruch vor gut zehn Jahren eine ebenso groovende wie clevere Mischung zwischen Jazz, Soul und Gospel erarbeitet, die sich aus der Musiktradition speist. Beim Publikum in Montreux hat er mit dieser bekömmlichen und zugänglichen Musik ein leichtes Spiel. Er baut auf seinen imposanten Bariton, ist aber so klug, dass er keine One-Man-Show zulässt, sondern seinen exquisiten Musikern reichlich solistischen Auslauf ermöglicht. Die Abwechslung macht es.

Ein weit schwereres Los hat da die Amerikanerin Melody Gardot. Verfügt sie doch über vergleichsweise beschränkte stimmliche Möglichkeiten. Zuletzt liess sie ihre unaufgeregte Stimme in Streichersülze baden. Inzwischen hat sie sich getrocknet und macht jetzt prompt das Gegenteil. Mit ihrem neuen musikalischen Partner, dem Pianisten Philippe Powell, pflegt sie eine Musik auf Sparflamme und präsentierte in Montreux gehauchte Köstlichkeiten und geflüsterte Schmankerl. Das erfordert Mut und Selbstvertrauen, denn ihre Stimme kann sich nicht mehr verstecken. Doch sie schafft es: Das Introvertierte wird noch introvertierter, das Sparsame noch sparsamer, die Reduktion noch reduzierter und das Intime noch intimer.

youtube

Auslöser für die Richtungskorrektur war wohl Pianist Philippe Powell, der Sohn des bedeutenden brasilianischen Bossa Nova-Gitarristen Baden Powell. Kennengelernt haben sich die Beiden in ihrer Wahlheimat Paris und es scheint, als hätte Gardot in ihm einen Seelenverwandten gefunden. Die gemeinsame Platte «Entre Eux Deux» haben sie nur zu Zweit eingespielt. In Montreux ergänzte sie das Zwiegespräch um eine Rhythm Section und den Saxofonisten Irvin Hall. Eine gute Wahl, denn der extrovertierte Bläser ist so etwas wie die Anti-These zu Gardot, der mit seinen Ausbrüchen die ersehnte Entspannung und damit die Wirkung der Enthaltsamkeit noch verstärkt.

Melody Gardots Hinwendung zu den feinen brasilianischen Rhythmen des Bossa Nova, zur Musik des kontrollierten Gefühlsausbruchs, macht aber ebenso Sinn wie Gardots Fokussierung auf das spektakulär Unspektakuläre, auf die Schattierungen, die feinen Facetten und Zwischentöne: Auf die grosse Kunst des Intimen.