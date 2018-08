Magische Momente, tagsüber und nachts Lesbar Bilderbücher Bettina Kugler

Sie hätte zerbrechen können an den Exilerfahrungen ihrer Kindheit: Judith Kerr, hierzulande bekannt durch den Roman «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» und die beiden Folgebände. Fantasie und eine gute Prise Humor waren ihre Rettung; in ihrer neuen Heimat England wurde sie zur gefeierten Illustratorin. Gerade ist der neueste Streich der 95-jährigen erschienen: eine Liebeserklärung an die zauberhafte Katinka. Ein ganz gewöhnliches Kätzchen? Nur tagsüber! Nachts hebt sie ab, und wer Glück hat, schwebt mit. Wenigstens Seite für Seite beim Betrachten des traumhaft schönen, warmherzigen Buchs.

Hinweis Judith Kerr: Meine Katze Katinka. Ab 4. Fischer Sauerländer, Fr. 23.–

Für Erwachsene mögen die zwei Schlüsselwörter «Fuchs» und «Pilot» genügen: Schon denken sie an Antoine de Saint-Exupérys Klassiker «Der kleine Prinz» und die darin enthaltene Episode über die Freundschaft, das «Zähmen». Luca Tortolini nimmt diesen Faden auf und lässt den Prinzen auf seinem fernen Asteroiden. Stattdessen begegnen sich der Pilot aus der Rahmengeschichte und der Fuchs. Entstanden ist eine verspielte Hommage an das berühmte Buch und eine behutsame Annäherung an den französischen Schriftsteller und Piloten. Idealerweise sind beide Bücher zum Vorlesen griffbereit.

Hinweis Luca Tortolini, Anna Forlati: Der kleine Fuchs und der Pilot. Ab 5. Knesebeck, Fr. 23.–

Frau Treuherz mag eine wunderbare Klavierlehrerin sein, doch wer so heisst, braucht mehr als Tonleitern und «Alle meine Entchen». Die grosse Liebe muss her! Dass sich dafür ein todgeweihter Enterich eignet, werden schon kleine Leser und Klavierschüler bezweifeln. Umso schöner ist die Geschichte vom Lieben und Loslassen, treuherzig illustriert und federleicht erzählt.