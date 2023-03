Lyrik unter der Lupe (8): Alfonsina Storni, «Die Schweiz» Eine moderne Frau mit Wilhelm Tell im Blut

Welches Gedicht über die Schweiz vermag wohl die Mythen von Naturparadies, edler Urwüchsigkeit und wehrhafter Eigenständigkeit am umfassendsten in die kleinstmögliche Zeilenzahl zu verdichten? Ein Kandidat dürfte das Sonett «Die Schweiz» von Alfonsina Storni (1892-1938) sein. «Berge umgürten sie», so geht es los: als ob das wohnliche Flachland mit einem Kreis von Bergen als natürlicher Verteidigungsanlage umschlossen sei, von der «ihre stolzen Wächter / wachsam zigtausend Belagerer» beobachten. Im Innern ist die Schweiz blumengeschmückt, und «Gletscher beten sie an».

Der Himmel ist also auf Schweizer Seite. Und «stark wie Eichen» und «von edlem Windhauch beseelt» sind die Schweizer – Frauen sind nicht mitgemeint. Doch die entscheidende politische Tugend, die zum Schluss des Sonetts gefeiert wird, haben sie von ihrem legendären Ahnen. «Weder küssen sie Kronen, noch fuchteln sie mit Peitschen, / denn in der Seele der Schweiz, der gerechten, / pocht der Puls des treffsicheren Wilhelm Tell.»

Das Gedicht «Suiza», das mit dem «Guillermo Tell» so verherrlichend und ironiefrei endet, wie es beginnt, ist eines der nachgelassenen Gedichte Stornis, welche kürzlich erstmals in deutscher Übersetzung veröffentlicht wurden. Die Literaturwissenschaftlerin Hildegard E. Keller, die bereits vier Prosabände von Storni ediert hat, zeigt sie nun im Gedichtband «Ultrafantasía» als Dichterin in ihrer ganzen Entwicklung und macht auch vor nachgelassenen Texten nicht halt.

Die gebürtige Tessinerin Alfonsina Storni wanderte im Kindesalter mit ihrer Familie nach Argentinien aus. Als junge Erwachsene wurde sie zu einer der wichtigsten Stimmen der lateinamerikanischen Lyrik. Doch dies nicht etwa mit nostalgischen Idyllen. Storni war eine urbane, feministische Stimme, die in ihren Texten verkrustete Konventionen und romantische Illusionen mit spitzer Feder aufspiesste.

Auch die rückständige Schweizer Landbevölkerung kommt in einer ihrer Kolumnen «Für die Frau» in den Fokus ihres strengen Blicks. «Lasst uns jedoch in die italienischsprachige Schweiz gehen. Treten wir in die Häuser, lernen die Landfrau kennen – und uns überkommt der Wunsch davonzulaufen, weil uns die Verhältnisse dort den Hals zuschnüren.» Die Frau werde schlechter gehalten als ein Bergesel in den Anden, als «eine Art Magd namens Frau». Als angeblich von Gott Auserwählte halte man die Frauen hin, die Hauptlast der Arbeit und des Elends zu tragen.

Solcherlei habe in ihrer modernen Zeit keinen Platz: Daran hielt Storni auch in ihrem eigenen unkonformen Lebensentwurf trotz aller Widrigkeiten fest, als alleinerziehende Mutter und starke Frau. Sie schenkte sich nichts, und sie bezahlte mit einem kräftezehrenden Leben, dem sie 46-jährig selbst ein Ende setzte.

Möglicherweise war die verklärende Vorstellung einer heilen Schweizer Heimat, die uns im nachgelassenen Gedicht «Die Schweiz» so überrascht, für die rastlose Kämpferin eine heimliche Quelle der Zuversicht. In ihrem Geburtsort, dem Tessiner Dörfchen Sala Capriasca, machte sie nur einmal während einer Lesereise durch Europa für ein paar Stunden halt, bevor sie wieder ins pulsierende Buenos Aires in ihre Gefechtsstellung zurückkehrte.

Im Gedicht «Durchgestrichen» führt sie der Gedanke ans Sterben dennoch zurück ins Heimatdorf. An ihr Nachleben hat Storni wenig Erwartungen. Dass eine kleine, ordnungsgemässe Handlung in ländlicher Schweizer Idylle stattfinden wird, scheint sie sich mit Genugtuung vorzustellen. «Weit, weit weg in einem Dörfchen, / das in der Sonne am Berghang schläft, / macht eine Hand, die ich nicht kenne, / durch meinen Namen einen Strich.»

Alfonsina Storni: «Ultrafantasía». Hg. von Hildegard E. Kelle.