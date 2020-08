Luzernerin gewinnt am Filmfestival Locarno Preis für das Beste Schweizer Nachwuchstalent

Ehrung für Hollywoodstar Ethan Hawke beim Filmfestival Locarno

Hollywoodstar Ethan Hawke («Boyhood») ist beim 71. Filmfestival Locarno mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Er nahm den Excellence Award am Mittwochabend mit strahlendem Lächeln und in Siegerpose entgegen. Der Excellence Award wird seit 2004 an Schauspielerinnen und Schauspieler verliehen, die «durch ihr Schaffen und ihr Talent einen einzigartigen Beitrag zur Filmkultur leisten». In seinem Interview mit Keystone-SDA erzählt er, wie wichtig ihm diese Art von Auszeichnung ist.