Luzerner Theater: 100 Köche am Krisenherd Zum Auftakt des Open-Kitchen-Festivals in der Box des Luzerner Theeaters durften sich die Zuschauer am Samstagabend an einem demokratischen Kochexperiment beteiligen. Statt abgerundeter Mahlzeiten gabs jede Menge Kompromisse. Julia Stephan

Ergebnisoffene Kochanleitungen führen beim Theaterabend von Christophe Meierhans zu grosser Konfusion. (Bild: Luca Mattei/PD)

Bühne frei für: einen bleichen Block Fetakäse, einen Korb satter Tomaten, ein 20 Kilogramm schweres Lamm mit allen Extremitäten dran, einen gewichtigen Sack Mehl. Ein Lebensmittelberg an Möglichkeiten liegt am Samstagabend in der Box des Luzerner Theaters. Er ist sozusagen das mise en place zum Open-Kitchen-Festival in der Theaterbox. Fünf Gänge bzw. fünf Inszenierungen werden hier bis zum 15.11. serviert. Die Themen Zusammenleben und Kulinarik bilden deren enge thematische Klammer.

Den Anfang machte der Genfer Künstler Christophe Meierhans diesen Samstag mit dem Projekt «Verein zur Aufhebung des Notwendigen». Ein kollektives Kochexperiment, erprobt 2015 erstmals im belgischen Kent. Die Zuschauer sitzen vor einer Küche, in der kein technisches Equipment fehlt, und werden nacheinander aufgerufen, je eine von 100 Anleitungen eines Kochbuches auszuführen. Am Ende wartet ein Zweigang-Menü.

«Du isst, was du bist»

Doch der Abend leitet nicht wie ein tadellos befolgtes Rezept Schritt für Schritt zu einem kulinarischen Höhepunkt. «Möglichkeiten verlangen Entscheidungen», meldet sich ein anonymer Mitspieler zu Wort. Seine Botschaft übermittelt er per Textbotschaft an die Wand. Ein Zuschauer leiht ihm die Stimme und liest laut vor. Wer spricht da, und warum hören wir ihm zu? Konvention? Unser kollektives Demokratieverständnis? Unsere eingeimpften Glaubenssätze? Unsere Obrigkeitshörigkeit?

Meierhans, heimlicher, weil im Hintergrund die Fäden zusammenhaltender Chef de cuisine, verkehrt den abgelutschten Weisheitsspruch «Du bist, was du isst» für sein Demokratieexperiment ins Gegenteil: «Du isst, was du bist». Die Kochanweisungen seines Rezepts sind so vage und ergebnisoffen («Treffen Sie eine mutige Entscheidung»), dass sie mehr über den Koch oder die Köchin verraten als über das Rezept. Warum opfert der eine ausgerechnet den gemeinschaftsfördernden Wein? Warum hält der nächste Milch für ungesund und zieht sie aus dem Verkehr? Und warum ist klar, dass das Lamm schon bald Opfer einer Vegetarierdebatte werden wird?

Der Abend setzt der Freiheit der Wahl aber mindestens so viele Schranken, wie er kulinarische Experimente zulässt. Das Experiment soll schliesslich nicht in ein anarchisches Fressgelage ausarten. Die Grundpfeiler der Demokratie bleiben gewahrt.

Die Toleranz der Zuschauer wird dabei dennoch hart auf die Probe gestellt. Man sitzt hungrig am Bühnenrand. Ärgert oder freut sich über eilfertige Pflichterfüllung oder offen zur Schau gestellten Ungehorsam - eine Zuschauerin lehnt die Anwendung physischer Gewalt ab und macht einen Abgang. Andere wiederum wollen ganz dringend eingreifen und Feuerlöschen, weil da nicht nur Konflikte schwelen, sondern auch der Fenchel anbrennt, den man später essen will. Oder weil man solidarisch sein will.

Pragmatismus rettet das Zweigang-Menü

Wie bei zäh geführten politischen Debatten muss am Ende ein Kompromiss her. Die Pragmatiker im Luzerner Publikum setzen sich schliesslich über die starren Regeln hinweg (nicht mehr als eine Person auf der Bühne, bitte!), und nehmen beherzt die Küchenkelle in die Hand oder die Kochniete neben sich an die Brust. Andere schnipseln ihren Salat ohne Rücksicht einfach fertig. Und überhaupt: Ist der Wein nicht da, um in der Gemeinschaft getrunken zu werden?