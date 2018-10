Luzerner Metal Band mit Johnny Depp auf der Bühne Am Dienstag, 2. Juli, ist für die Luzerner Metal Band Felskinn ein besonderer Tag. Sie treten in der fast ausverkauften Samsung Hall Zürich mit den Hollywood Vampires auf.

Felskinn mit Sänger Andy Portmann (Mitte). Bild: PD

Bei diesen wirken die Weltstars Johnny Depp an der und Alice Cooper mit (siehe Interview mit Alice Cooper ebenfalls online).

Andy Portmann, Sänger von Felskinn, ist seit über 30 Jahren in der Rockszene aktiv. Als Vorband von solch grossen Namen auftreten zu können, ist auch für ihn einmalig. «Wir freuen uns extrem auf diesen Gig und werden rocken, was das Zeug hält.» Ob sie den Superstars persönlich begegnen werden, weiss er noch nicht. Es hängt natürlich eher von den Stars ab, wie stark der Kontakt zur Vorband sein wird.

Zwischenzeitlich unter anderem Namen

Felskinn, in der aktuellen Besetzung mit Cyril Montavon, Hef Häfliger (Gitarren), Beat Schaub (Bass) und Flavio Mezzodi (Drums), wurde 2005 von Andy Portmann gegründet. Wobei neben ihm nur noch Flavio Mezzodi von der Originalbesetzung übrig ist. Das Debütalbum «Felskinn» wurde 2006 veröffentlicht, ein Jahr später folgte «Listen!». Zwischenzeitlich wurde die Band aufgelöst, die Nachfolge-Formation brachte unter dem Namen Download 2014 das Album «Eleven Stages» heraus. Doch als die Arbeiten an «Mind Over Matter» begannen, ging man wieder zum Namen Felskinn zurück. Das Album erschien diesen März. (are)