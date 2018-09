Wende im Konflikt um "21st Century Concerts": Pirmin Zängerle verzichtet auf bisheriges Label

Auch das 21st Century Orchestra tritt in dieser Saison selbstständig in Erscheinung. Das begann mit Auftritten am Lucerne Festival und gegenwärtig in der Slapstick-Oper «Im Amt für Todesangelegenheiten» im Luzerner Theater.

Im Verlauf des letzten Jahres wurden die Orchesterstrukturen unter Vorstandspräsident Andi Weymann so ausgebaut, dass das Orchester in der Lage ist, auch grössere eigene Projekte mit musikalisch live begleiteten Filmvorführungen mit Ludwig Wicki als Dirigenten selber zu realisieren.

Im KKL Luzern spielt das 21st Century Orchestra live die Musik zum «Dschungelbuch» (8.–9. 3. 19) und zum Winnetou-Film «Der Schatz im Silbersee» (2./6. 1., 15. 3.).

Weltpremieren sind Ausschnitte aus «Empire Of The Sun» und aus «The Dark Knight Rises» im Konzert «The Sound of

Hans Zimmer & John Williams» (11./27. 11. 18). Zudem wird Wicki mit dem Orchester erstmals im Hallenstadion Zürich auftreten mit «Star Wars» (27. 1. 19) und «Harry Potter And The Philosophers

Stone» (11. 5. 19). Ludwig Wickis langjähriger Veranstaltungspartner in München (Alegria) wird künftig auch bei der Vermarktung des Orchesters helfen. (kü)