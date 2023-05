Luzern Mit Klassik, Pop und Elektro: So feiert das KKL seinen 25. Geburtstag Mit einem zweitägigen Fest begeht das KKL im September sein 25-Jahre-Jubiläum. Auf dem Programm stehen über 20 Acts, darunter Grössen wie Stephan Eicher, Seven und natürlich das Luzerner Sinfonieorchester

25 Jahre ist es her, seit der Konzertsaal im KKL Luzern eröffnet worden ist. Dieses Jubiläum begeht das KKL mit einem zweitägigen Geburtstagsfest am 16. und 17. September. So steht am Samstagabend Stephan Eicher mit einem eigens für den Auftritt konzipierten Programm auf der Bühne des Konzertsaals. Ein anderes Publikum will man im Luzerner Saal ansprechen: Dort findet das Elektrofestival Verve x KKL mit Animal Trainer, Gioli & Assia und Brina Knaussein statt.

Stephan Eicher spielte 2020 bereits einmal im KKL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. 2. 2023)

Am Sonntag präsentieren Solistinnen und Solisten des Lucerne Festival Orchestra ein kostenfreies Konzert im Konzertsaal. Danach spielt Suzanne Z’Graggen die Orgel, während dazu Tänzerinnen und Tänzer performen. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm, unter anderem mit der Band Silberbüx.

Am Sonntagabend lädt dann das Luzerner Sinfonieorchester zum grossen Jubiläumskonzert im Konzertsaal. Im Luzerner Saal führt derweil Pop Act Seven zusammen mit der Pianistin Rose Ann Dimalanta durch seine 20-jährige Karriere.

Das Luzerner Sinfonieorchester mit Dirigent James Gaffigan. Bild: Philipp Schmidli (8. 3. 2023)

Auch auf dem Europaplatz spielt an beiden Tagen die Musik: Dort treten etwa die HSLU Big Band, Marius Bear, die Luzerner Kantorei, die Festival Strings Lucerne feat. Talent Strings oder die Huisistein-Musik auf. (tos)