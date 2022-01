Literaturtage Solothurn Differenzen bezüglich Zukunft der Literaturtage Solothurn: Geschäftsführer Dani Landolf hat gekündigt Es sei kein Streit, sagen sowohl Dani Landolf wie auch Vorstandspräsident Thomas Flückiger. Trotzdem: Wegen unterschiedlichen Auffassungen über Organisation und Weiterentwicklung wirft Landolf das Handtuch.

Dani Landolf, Noch-Leiter der Solothurner Literaturtage. Hanspeter Bärtschi / SZ

Ganz so schnell verlässt Dani Landolf die Literaturtage nicht. Die kommenden Literaturtage stehen noch unter seiner Federführung. Dem früheren, langjährigen Geschäftsführer des Schweizerischen Buchhändler-und Verlegerverbandes SBVV ist aber offenbar der Geduldsfaden gerissen: «Näher ans Publikum, fröhlicher, bunter, vielfältiger» - so beschreibt Landolf, der erst seit zwei Jahren die Literaturtage leitet, seine Vision. Auch wenn er die Differenzen nicht im Detail öffentlich benennen will: Die Kritik von Traditionalisten im Vorstand hätten ihn zu viel Energie gekostet. Deshalb habe er Ende 2021 von sich aus gekündigt. Eine neue Stelle habe er aber nicht.

Der visuelle Auftritt sorgte für Kontroversen

Dass das Team um Landolf den Literaturtagen ein neues Gesicht verpasst hat, war zuletzt offensichtlich. Homepage und Programmheft wurden schrill und etwas unübersichtlich. Und statt vor schwarzen Tüchern sassen die Literaturschaffenden plötzlich in einer poppigen, bunten Kulisse - wie in den fröhlichen 1970er Jahren.

Gespräch mit Elke Heidenreich an den letztjährigen Literaturtagen - in poppiger Kulisse. Zvg/Tom Ulrich Tina Ulrich / Solothurner Zeitung

Gut möglich, dass einige diesen Auftritt eher als für ein Kinderprogramm passend kritisierten. Vorstandspräsident Thomas Flückiger bestätigt, dass es im Vorstand darüber kritische Stimmen gab. Zum Beispiel wurde bemängelt, dass das wertvolle Archiv auf der neuen Homepage verschwunden sei. Landolf verspricht, dieses werde demnächst eingefügt, die Umstellung brauche einfach Zeit. Flückiger stellt aber klar: «Der Vorstand redet letztlich dem Geschäftsführer nicht ins Operative hinein. Ich bedaure seinen Rücktritt sehr.» Allerdings: «Für grundlegende Neuerungen gibt es derzeit keinen Raum. Nach den beiden Online-Jahren muss das Ziel eine Konsolidierung sein.»

Thomas Flückiger, Vorstandspräsident Literaturtage Solothurn.

Mehr Debatten, aber keine Krimis

Fragt sich nur, ob neben diesen mehr ästhetischen Differenzen auch Meinungsunterschiede bezüglich Programmierung bestehen. Einig sind sich Landolf und Flückiger darin, dass Solothurn ein Literaturfestival, eine Werkschau des Schweizer Literaturschaffens bleiben soll. Wie aber steht es mit den gemäss Profil ausgeschlossenen Sparten Krimi und Sachbuch? Bei den Krimis sind sich die beiden einig: Literarische Krimis haben schon bisher Platz in Solothurn. «Für den grossen Krimimarkt gibt es schon andernorts Krimitage. Das müssen wir in Solothurn nicht auch noch machen», sagt Landolf. Im Sachbuchbereich hingegen scheinen sie sich nicht einig zu sein. Während Flückiger hier eine klare Grenze zieht, sieht Landolf darin Potenzial für eine Debattenkultur auch über literaturinterne Themen hinaus. Wer schon mal an der Frankfurter Buchmesse die lebhaften Diskussionen zu Gesellschaftsthemen erlebt hat, mag diese Ausweitung begrüssen.

Falls Corona nicht nochmals einen Strich durch die Rechnung macht, wird das älteste Literaturfest der Schweiz wieder Live und wie früher gewohnt mit Publikum in Solothurn stattfinden. Und dies vom 27. bis 29. Mai, ohne Videoübertragung, jedoch mit einer Audioübertragung.