Literaturpolitik Streitfrage nach Thomas Hürlimanns Interview: Sind die wahren Dichter konservativ und die schlechten linkslastig? Plötzlich streitet man wieder, ob Rechte oder Linke die besseren Bücher schreiben und ob der linke Mainstream den Literaturbetrieb dominiert.

Literat Thomas Hürlimann sorgte letzte Woche für Aufsehen, als er in einem Interview sagte, die wahren Dichter seien «schon immer konservativ» gewesen. Keystone

In der Literatur ist das letzte Wort längst geschrieben über das politische Rechts-links-Schema. Ein Österreicher hat den fundamentalen Richtungsstreit schon vor der 1968er-Revolte pulverisiert: Statt von links und rechts spricht der Lyriker Ernst Jandl von «lechts und rinks». Er macht damit klar: In der Kultur vermischen sich die beiden politischen Kernbegriffe. Man darf links und zugleich rechts stehen, konservativ und zugleich progressiv sein.

Thomas Hürlimann behauptete allerdings vor einer Woche in einem Interview in der «Schweiz am Wochenende», die wahren Dichter seien «schon immer konservativ» gewesen. Sie hätten viele Feinde im Literatur- leben, weil da ein linker Mainstream vorherrsche.

Stimmt das? Man will weder die These einfach so hinnehmen, dass alle bedeutenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller Konservative seien. Erst recht tut man sich schwer mit dem linken Mainstream. Gibt es den wirklich? Denkt die Mehrheit im Literaturbetrieb, der aus lauter Individualisten bestehen sollte, doch nur gleichförmig?

Schriftstellerin Annette Hug ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Key

Wer war denn nun ein wahrer Linker: Dürrenmatt, Frisch oder Meienberg?

Vielleicht gaben in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren tatsächlich Linke den Ton an. Aber was Dürrenmatt, der kein Linker sein wollte, politisch dachte und wie er es formulierte, unterschied sich himmelweit von dem linken Engagement, das Frisch vertrat. Für den war Dürrenmatt eher ein Konservativer. Und für einen Meienberg waren weder Dürrenmatt noch Frisch richtige Linke. Wenn also schon die vermeintlichen Paradelinken sich untereinander nicht als Linke akzeptieren konnten, wie sollten sie denn einen linken Mainstream bilden, der bis heute dominiert und wegweisend ist?

Zum Konservativen: Dieses Wort macht innerhalb der Kultur nur Sinn, wenn man es jenseits von rechts und links verortet. Wer sich als konservativ bezeichnet, will sich blossen Trends und Zeitgeistigkeiten verweigern. So lässt sich durchaus behaupten, die Spitze der grossen Dichter bestehe aus Konservativen oder zumindest Wertkonservativen. Denn wir kommen zu gültigen Aussagen über eine Epoche, wenn wir sie aus der Distanz überblicken können. In Romanen bedeutet Rückwärtsgewandtheit also nicht, dass man sich nur Überholtem zuwendet. Im Gegenteil, in der guten Literatur zeigt sich, wie gegenwärtig und brisant eine Vergangenheit sein kann.

Bei der grossen Literatur denken wir nie an rechts oder links

Zugleich steht aber die überwiegende Mehrheit der bedeutenden Autorinnen und Autoren links. Warum? Alle Menschen sind für sie gleich. Reiche wie Arme, Schöne wie Hässliche, Kluge wie Idioten bevölkern den literarischen Kosmos. Gedichtet wird kaum je auf Kosten der Bedürftigen, Fremden, Unterdrückten.

Autor Jonas Lüscher ist ebenfalls Mitglied der SP. Ulrike Arnold

Der wirkliche Rang einer Schriftstellerin kommt freilich dadurch zum Ausdruck, dass wir nicht an links oder rechts denken, wenn wir ihre Werke lesen. Das heisst: Die politische Gesinnungsfrage spielt in der Literatur keine Rolle. Warum ist heute aber plötzlich wieder von Belang, ob Rechte oder Linke die besseren Bücher schreiben? Liegt es an der neuen Ideologisierung durch den Ukraine-Krieg, der sich bei uns auch als Krieg zwischen Demokratie und Autokratie äussert? Oder kommt das Rechts-links-Denken in der Kultur wieder auf, weil die Geldtöpfe härter umkämpft sind? Gut möglich, aber es gibt noch andere Ursachen.

Wer will noch ein Intellektueller sein und Missstände anklagen?

Erstens: Autorinnen und Autoren äussern sich zwar eher ungern zu ihrer politischen Zugehörigkeit, weil diese ihr Schreiben kaum tangiert. Faktisch stehen sie aber vorwiegend links und wohnen häufig in links-grün regierten urbanen Zentren, leben also unter ihresgleichen.

Das mag erklären, weshalb sie bei lokaleren politischen Geschäften seltener interventionistisch aktiv sind. Sie können und wollen keine Intellektuellen mehr sein, die auf produktive Weise stören und Missstände anklagen. In ihren Augen ist das nur Widerstandsnostalgie.

Der Wunsch nach Intellektuellen, die sich kritisch einmischen, kommt ohnehin eher vom Lesepublikum. Das träumt von Literatinnen und Literaten, die gerade in Krisensituationen in den Ring steigen und den neuen «Schweizerspiegel» oder den ultimativen ­Roman zum heutigen Europa liefern. Letzteres setzt einen produktiven Grössenwahn voraus, den heute allenfalls Sibylle Berg aufbringt.

Nur wenige Schreibende gehören einer Partei an

Doch es gibt durchaus noch kämpferische Autorinnen und Autoren in der Schweiz, die zu politischen Problemen den Mund aufmachen: Zu ihnen zählen Melinda Nadj Abonji, Jonas Lüscher, Annette Hug oder Lukas Bärfuss. Hug ist wie Alex Capus oder Lüscher Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Peter Stamm wiederum ist ein Urgrüner.

Melinda Nadj Abonji äussert sich oft zu politischen Fragen. Severin Bigler

Doch die Zugehörigkeit zu einer Partei ist die Ausnahme und bestätigt die Regel, dass sich die Schreibenden in ihrer Literatur jeder Parteipolitik verweigern. Ihre Aufgabe ist vielmehr, gängigen Denkmustern und politischen Phrasen eigenständige Bilder und Ideen in ästhetisch überzeugender Form entgegenzusetzen.

Extreme Rechte instrumentalisieren die Literatur

Zweitens: Besonders in Deutschland kümmern sich inzwischen auch rechtsextreme Strömungen stark um Literatur, etwa der Thinktank um Götz Kubitschek, der sich als Lesekreis versteht, oder Teile der Identitären Bewegung. Mit Hilfe der Literatur werden Stellvertreterkriege ausgetragen, jedenfalls solange die Zeit für einen Politaufstand der Neuen Rechten noch nicht reif ist.

In diesen extremistischen Zirkeln schiesst man besonders scharf gegen den «linken Mainstream». Man eignet sich dabei das Kampfvokabular der 68er-Linken an und will eine «Gegenkultur» wider das «Literatur­establishment» etablieren.

Da geht es um eine Instrumentalisierung der Literatur für politisch dumpfe Zwecke. Alles, was den Rechten literarisch nicht in den Kram passt, gilt als linksunterwandert – wie früher bei den Kalten Kriegern und Subversivenjägern. Oder die Literatur dient einer Art von esoterischem Rebalancing, mit dem man in den rechts-exzentrischen Medien die publizistischen Stahlgewitter ein wenig ausgleichen möchte.