Literaturkritik Soll man Romane von Schweizer Sozi-Literaten lesen? Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz liest mit Überzeugung keine Schweizer Literatur. Dies, weil ihn die Interviews mit «linken Schriftstellern» ärgern, schreibt er in seiner aktuellen Kolumne in dieser Zeitung. Eine Entgegnung.

Einer, den Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz auch nicht lesen mag: Schriftsteller Alex Capus. Bild: Valentin Hehli

Sie sind Sozialdemokraten und Pazifisten, mäkeln in ihren Romanen am Kapitalismus und an der «Gesellschaft». Und überhaupt jammern sie nur herum. Gemeint sind die Schweizer Gegenwartsschriftsteller. Zumindest sieht das Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz so. In seiner gestrigen Kolumne gab er deshalb seinen Entschluss bekannt: Er lese keine «sogenannte Literatur mehr». Und daran halte er sich schon seit vielen Jahren. Nach Frisch, Dürrenmatt und Hesse war für ihn Schluss mit Romanlesen.

Neben der Ferienlektüre von Thrillern sei die einzige Schweizer Ausnahme Urs Faes. Aber auch nur, weil Faes sein früherer Gymi-Lehrer gewesen sei. Die Interviews mit den linken Schweizer Gegenwartsautoren, die dabei als «moralisches Gewissen» inszeniert würden, ärgerten ihn jeweils so, dass er auch deren Romane links liegen lässt. «Was für ein selbstgerechter Jammeri», denke er jeweils nach diesen Interviews, und nimmt dabei einzig Thomas Hürlimann aus, der sich als Konservativer outet.

Das alte Missverständnis zu politisch denkenden Schriftstellern

Peter V. Kunz, Geschäftsführender Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht. Zvg / zvg

Professor Kunz ist dabei auf ein altes Missverständnis hereingefallen. Gute Autoren sind in ihren Büchern keine Propagandisten der eigenen Gesinnung. Sie wissen das meist sehr wohl zu trennen. Sowohl Max Frisch wie auch Friedrich Dürrenmatt haben keine sozialistischen Romane geschrieben, haben sich aber trotzdem als Bürger in vielen Interviews mit dezidiert linker Kritik an der Schweiz und am Kapitalismus geäussert.

Es ist eine sehr alte Doppelrolle. Frisch hat vor allem existenzialistische Eheromane verfasst und in seinen Theaterstücken Kleinbürgerfeigheit thematisiert, Dürrenmatt hat meisterliche Weltgrotesken fürs Theater und vertrackte Krimis geschrieben. Gute Autoren versinken ohnehin nicht im Kitsch der Heldenverehrung im sozialistischen Realismus, der jahrzehntelang im Ostblock gefordert war. Aber bei uns in der Schweiz?

Niemand muss Schweizer Gegenwartsromane lesen. Niemand muss Ausstellungen mit Gegenwartskunst besuchen, niemand musste je dem Stillen Has zuhören. Viele, auch Bürgerliche, tun es dennoch. Und die Bestsellerlisten haben dann doch ein Wort mitzureden.

Alex Capus' neuer Roman ist sicher keine sozialistische Propaganda

Da steht nämlich gerade einer jener Schriftsteller zuoberst, der auch Mitglied der SP ist: Alex Capus mit seinem neuen Roman «Susanna». Er gab dieser Zeitung ein Interview zum 1. August mit vielen politischen Aussagen (einige davon werden die SP gar nicht gefreut haben). Warum aber erscheint dieser Schweizer Autor im deutschen Hanser Verlag mit einer Startauflage von 120'000 Exemplaren? Ist sein Roman linke Propaganda? Man muss schon eine krasse Vorurteilsbrille anziehen, um in dieser Emanzipationsgeschichte eine Lobrede auf Sozialismus und Klassenkampf herauszulesen.

Vielmehr erzählt Alex Capus eine Geschichte der Selbstbestimmung von zwei Frauen im 19. Jahrhundert. Und er tut dies, indem er in historische Mentalitäten eintaucht und die Ambivalenzen seiner Figuren mit Respekt herausschält. Er schildert das Ringen seiner Figuren zwischen Beharrung und Aufbruch in jener historischen Zeit so, dass diese auch für uns berührend und interessant wirken können. Es ist eine Spur Zeitlosigkeit, elegant-sinnlich erzählt.

Es gibt auch tolle, politisch lesbare Gegenwartsromane

Aber es gab sie, die politisch allzu durchsichtigen Romane von grossen Schweizer Schriftstellern. Otto F. Walters Bücher in den 1970er Jahren waren dem Scheitern an der bürgerlichen Leistungsgesellschaft gewidmet und schilderten ein melancholisches Bild junger Alternativkultur. Sie gehörten nicht zu seinen Meisterwerken.

Lieber Herr Kunz, ein paar Gegenwartstipps zu politisch lesbaren Schweizer Romanen gefällig? Annette Hugs Roman «Tiefenlager» inszeniert virtuos die Endlagerung radioaktiver Abfälle als Aussteiger-Dystopie; Martina Clavadetschers Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» erzählt von der Auflehnung von Roboterfrauen mit erotischer Zweckbestimmung; Catalin Dorian Florescus Roman «Der Feuerturm» erzählt vom zähen Überlebenswillen einer rumänischen Feuerwehrdynastie im 20. Jahrhundert. Die Liste liesse sich mühelos erweitern. Allesamt tolle Romane, die in offene Fragen des Menschseins hinein erzählen. Und übrigens: Sind die Romane des konservativen Individualisten Thomas Hürlimann «rechts»? Ich vermute: Hürlimann würde darob bloss lachen.