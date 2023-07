Nachruf Sein Nachtzug machte den Philosophen zu einem der erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller Der Schweizer Schriftsteller Peter Bieri, der unter seinem Pseudonym Pascal Mercier bekannt wurde, ist tot. Sein bekanntester Roman ist der Bestseller «Nachtzug nach Lissabon». Der Berner wurde 79 Jahre alt.

Peter Bieri 2013 bei der Filmpremiere von «Nachtzug nach Lissabon». Archivbild: Keystone

«Ich kenne viele Menschen, die sagen, dass ‹Nachtzug nach Lissabon› ihr Lieblingsbuch ist», sagte der Schauspieler Jeremy Irons vor zehn Jahren unserer Zeitung. Verwundert, aber höchst zufrieden fügte er hinzu: «Es ist sicher kein schwungvolles Buch, lädt vielmehr zum Nachdenken ein.» Irons spielte die Hauptrolle des alternden Schweizer Gelehrten Raimund Grigorius, der eine junge Frau vor dem Suizid rettet und auf das Büchlein eines portugiesischen Arztes und Widerstandskämpfers gegen den Diktator Salazar stösst. Auf seiner spontanen Reise nach Lissabon entsteht eine Chronik um Verrat und Liebe zu Zeiten der Diktatur in Portugal - und ein Epos um die lebensphilosophische Frage, ob wir ein anderes Leben verstehen können.

Tatsächlich war es 2004 eines der seltenen Wunder in der Schweizer Literatur, dass einem beinahe unbekannten Autor ein Bestsellerroman gelingt, den alle lesen wollten. Neben der spannenden Handlung und der geschichtlichen Einbettung begeisterte auch ein enormer Reichtum an philosophisch getränkter Nachdenklichkeit. Das musste nur jene überraschen, die in Pascal Mercier nicht das Pseudonym des Philosophen Peter Bieri erkannten. Denn «Nachtzug nach Lissabon» war der dritte Roman des 1944 geborenen Berners, der ab 1981 erst in Bielefeld, Heidelberg und Marburg, schliesslich seit 1993 als Philosophieprofessor in Berlin Erkenntnistheorie und Moralphilosophie lehrte.

Das Pseudonym sollte ihn vor Häme schützen

Sein Pseudonym hatte er schon beim Erscheinen des zweiten Romans «Der Klavierstimmer» 1998 gelüftet. Über sein Privatleben gab Bieri ohnehin kaum Auskunft. Bekannt wurde nur, dass er mit der Malerin Heike Bieri-Quentin verheiratet war. Und dem Spiegel verriet er damals den Grund für das Pseudonym: Von Fachkollegen fürchte er Häme, wenn er als Professor Belletristik veröffentliche. «Nachtzug nach Lissabon» wurde dann sechs Jahre später millionenfach verkauft, die Übersetzungsrechte sind in mehr als 40 Sprachen weltweit vergeben, die erfolgreiche Verfilmung kam 2013 in die Kinos. Allein in der Schweiz sahen 188 000 Leute den Film im Kino.

Und der Erfolg ermutigte ihn, 2007 die Universität zu verlassen - verärgert über die Bürokratisierung der Wissenschaft, die er einmal gar als «Diktatur der Geschäftigkeit» bezeichnete, und die nach der Bologna-Reform auch in den Geisteswissenschaften Einzug gehalten habe. Zumindest die Universität Luzern nahm ihm das nicht krumm, schliesslich verlieh diese dem nunmehr freien Schriftsteller die Ehrendoktorwürde.

Ein Autor mit einem Hang zur ermutigenden Menschenfreundlichkeit

Aus der Moralphilosophie hat sich Bieri/Mercier nicht verabschiedet. Im Gegenteil. Mit dem erfolgreichen Sachbuch «Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde» setzte er sich unter anderem für den Anspruch auf Intimität und Privatsphäre ein und verflechtete dies beispielreich mit der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung.

Bieris schriftstellerische Karriere verlief jedoch nicht immer erfolgsverwöhnt. Sein Folgebuch, die ziemlich rührselige Novelle «Lea» (2007) etwa wurde mehrheitlich verrissen. Erst der umfangreiche Roman «Das Gewicht der Worte» wurde 2020 wieder ein Bestseller. Dass der einmal mehr enorme Gedankenreichtum im Dreiklang von Herz, Schmerz und Schicksal die Kitschgrenze schrammte, war dem Hang des Autors zur ermutigenden Menschenfreundlichkeit geschuldet - als Gegenprogramm etwa zum im Buch auch präsenten Schriftstellers Cesare Pavese, der sich 1950 das Leben genommen hat. Im Roman muss ein älterer Übersetzer mit einer vermeintlich tödlichen Diagnose zurechtkommen. Mit Todesangst und Suizidgedanken im Gepäck zweifelt er an seinem bisherigen Leben. Jedoch verbinden sich Schicksal und Zufall zur Perlenschnur glücklicher Fügungen. Pascal Mercier erwies sich trotz gelegentlich hochtrabender Sinnbefragung als Menschenkenner mit grossem Zartgefühl.