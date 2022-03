Literatur Jürg Beeler erzählt in seinem neuen Roman die Memoiren eines Stuhlfetischisten Der Roman «Die Zartheit der Stühle» von Jürg Beeler legt die Vermutung nahe, dass es befriedigender sein kann, Stühle statt Menschen zu lieben.

Jürg Beeler:

Die Zartheit der Stühle.

Roman. Dörlemann- Verlag,

222 Seiten. Bild: zvg

Sechs Romane hat der 1957 in Zürich geborene Jürg Beeler seit 1996 vorgelegt, und immer wieder war da auch von der Liebe die Rede. Was er sich nun aber den Protagonisten seines jüngsten Romans vornehmen lässt, stellt einen Anspruch, bei dem das Scheitern fast schon programmiert ist.

Matteo ist als Rätoromane in Graubünden aufgewachsen und hat im Kloster Disentis «ein breiiges Schwyzerdütsch und ein schrundiges Hochdeutsch» gelernt. Bis ihn ein Gedächtnisversagen berufsunfähig machte, war er als Schauspieler eine Berühmtheit. Am Ende zieht er sich in die italienische Stadt Lerone und schliesslich ins legendäre französische «Bücherdorf» Montolieu zurück. Und schreibt da, als die Pandemie den 77-Jährigen zur Isolation zwingt, ein Buch «über die Liebe schlechthin», mit dem er seiner früheren Partnerin, der polnischen Cembalistin Zofia Wandowska, ein Denkmal setzen will.

Es begann mit einer Ohrfeige

Allerdings entsprechen weder die besagte Zofia noch eine zweite Geliebte, die kanadische Komponistin Vera Dumézil, irgendwelchen Idealvorstellungen. Und Matteo selbst ist kein begnadeter Liebhaber. So sagt er selbst, er sei «für die Frauen nicht geschaffen», der körperliche Kontakt zum andern Geschlecht widert ihn ganz offenbar an und er entwickelt zu Gegenständen wie Stühlen oder dem Spülkasten über der Toilette eine zärtlichere Neigung, als es ihm zu Menschen möglich ist.

Die 15 Jahre mit der spröd-zurückhaltenden Zofia begannen mit einer Ohrfeige und endeten damit, dass die Todkranke ihn aus dem Spitalzimmer verwies – wollte sie doch, wie er sich später erinnert, «in der verzweifelten Hoffnung, den Krebs zu besiegen, alles Faule, also auch mich, aus ihrem Leben tilgen».

Das Gedächtnisversagen, das seine Bühnenkarriere beendete, scheint jedoch mehr als eine einmalige Attacke gewesen zu sein, erinnert sich Matteo doch bei der Begegnung mit der sehr viel sinnlicheren Vera, in die er sich nach Zofias Tod verliebt, nicht mehr daran, ihr bereits vor Jahrzehnten in ­Paris begegnet zu sein. Dabei war das Schäferstündchen auf dem Rasen vor den Tuilerien nicht ohne Folgen geblieben.

Der Abschiedsbrief, den ihm die Schöpferin eines «Requiems für das Meer» nach einer Art Flitterwochen auf jener griechischen Insel schreibt, die sie sich für ihren Suizid im Krater eines Vulkans ausersehen hat, lässt ihn jedenfalls aus allen Wolken fallen. So hat Vera ihn ohne sein Wissen zum Vater einer Tochter gemacht – «Dass es so leicht war, sich von einem Fremden schwängern zu lassen, kam mir wie ein Wunder vor» –, und völlig neu für ihn war auch, dass Zofia eine Zeit lang Veras Geliebte war.

Sodass es nur verständlich ist, wenn der mehrfach Gehörnte den Impuls für sein Liebesbuch am Ende weder der treulosen Zofia noch der treulose Vera, sondern seiner Tochter Elisa zuschreibt, die er nie gesehen hat und die mit fünf Jahren starb.

Ein Buch «über die Liebe schlechthin»? Allerhöchstens dann, wenn man die ersten Sätze aus «König Lear», mit denen Matteo auf der Bühne immer wieder Furore gemacht hat, zum Nennwert nimmt: «Jeder Anfang verlangt nach einer Fortsetzung, jede Liebe nach ihrem blutigen Ende.»