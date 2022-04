Literatur Die Pazifistin und der Nazikollaborateur – Stefan Hertmans gräbt im Roman «Der Aufgang» eine erschreckende Familiengeschichte aus Der belgische Bestsellerautor Stefan Hertmans ist auf historische Rechercheromane spezialisiert. In «Der Aufgang» beschreibt er, wie der Nazi-Kollaborateur Willem Verhulst im besetzten Belgien blutige Karriere macht und damit seine pazifistische Frau fast in den Wahnsinn treibt.

Da steckte er noch nicht in der SS-Uniform: Das Ehepaar Mientje und Willem Verhulst 1930. Bild: Archiv Aletta Verhulst

Wie zum Teufel kommt es, dass diese feinfühlige Christin und Pazifistin Mientje Wijers Ende der 1920er-Jahre einen verbohrten flämischen Nationalisten wie Willem Verhulst heiratet? Das allein wäre schon genug Stoff für einen spannenden Roman, der darüber hinaus auch eine tiefe Recherche in das Drama eines sprachlich zweigeteilten Landes ist.

Stefan Hertmans: Der Aufgang. Roman. Diogenes, 467 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Schaut man sich das Porträtbild des Ehepaars aus dem Jahr 1930 an, ahnt man die Antwort. Noch trägt Willem keine SS-Uniform, noch schreit er vor dem Abendessen zu Hause in Gent nicht den Hitlergruss, noch schickt er keine ­belgischen Landsleute in Konzentrations­lager, noch verbringt er seine Nächte nicht mit seiner jungen, ideologisch ebenso fanatischen Geliebten.

Als Mientje ihm begegnet, ist Willem zwar ein ideologischer Hitzkopf, aber ein witziger Aufschneider, der mit rührenden Liebesbriefen ihr Herz erobert. Nicht zuletzt ist sie bewegt von Willems zitternder Hilflosigkeit: Sie lernt ihn kennen, als er am Sterbebett seiner ersten, jüdischen Frau Elsa ein Häufchen Elend ist.

Das Herz begehrt, der Kopf verachtet die verhasste Ideologie – es ist also ein unseliger psychologischer Mix, der die beiden lebenslang verbindet, entzweit und quält. Zurückhaltend malt Stefan Hertmans die verbürgten ­Fakten literarisch aus, meidet glücklicherweise Pathos und Sentimentalität.

«Keine schlechten Leute, obwohl…»

Stefan Hertmans ist mit literarisch ambitionierten historischen Romanen zum Weltautor geworden. «Krieg und Terpentin» war 2017 für den International Man Booker Price ­nominiert. Seine Methode, aus Tage­büchern und Archivmaterial behutsam die menschlichen Dramen im historischen Irrsinn zu entdecken, hat er im neuen ­Roman «Der Aufgang» dramaturgisch und sprachlich noch verfeinert.

Gespräche mit den betagten Kindern, Tagebücher von Mientje und Willem sowie Gerichtsakten sind eine Quelle. Die andere, atmosphärisch intensiv gestaltet, ist das Wohnhaus der Familie Verhulst in der Altstadt von Gent. Ende der 1970er-Jahre verlassen und heruntergekommen, kauft es der damals junge Schriftsteller – vorerst ohne zu wissen, welches Drama sich hier abgespielt hatte.

«Schwamm drüber» ist eine gefährliche Illusion

Der modrige Geruch des düsteren Hauses, eigentlich ein Geisterhaus, lässt Hertmans die muffige Verbitterung der vergangenen Tage erspüren. Dass auf dem Kamin einst eine Hitlerbüste gestanden hat, hält ihn vom Kauf nicht ab. Der Verkäufer wiegelt ab: Keine schlechten Leute, obwohl, das stimme nicht ganz, nur eben ein irregeführter Mann, das alles sei auch lange her.

Dass die Devise «Schwamm drüber» eine gefährliche Illusion ist, belegt Hertmans gegen Ende des Romans mit der grausligen Kontinuität der faschistischen Gruppen in Belgien, die den verbitterten, uneinsichtigen Nazi Verhulst, der schon in den 1950er-Jahren begnadigt wird, immer noch verehren. Beklemmend, wie Mientje in ihren Tagebüchern leidet, als engagierte Pazifistin andere Frauen sogar vom Kauf von Spielzeugpistolen für ihre Kinder abzuhalten versucht.

Eindrücklich ist auch, wie Willems Sohn Adriaan, der Geschichts­professor wird, in seinen eigenen Memoiren bei der Schuld seines ­Vaters nur vage und ausweichend bleibt. Denn eine quälende Frage bleibt: «Wie viel Wahrheit kann ein Mensch ertragen, wenn es um den eigenen Vater geht?»

Die Vielstimmigkeit dieses Buches, das mal nüchtern chronologisch berichtend, mal atmosphärisch dicht erzählend, mal aus Akten und Tagebüchern ­zitierend dieses Drama ausfächert, macht die Geschichte zum bemerkens- und lesens­werten Roman.