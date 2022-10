Literatur Alexa Hennig von Lange lässt eine Frau tief in ihre NS-Vergangenheit schauen. Ist das zu naiv? «Die karierten Mädchen», der neue Roman der deutschen Autorin, nimmt sich den Aufstieg der Nazis aus Sicht einer jungen Lehrerin vor.

Alexa Hennig von Lange, Schriftstellerin Bild: Madlen Krippendorf

Wie simpel darf man über die Nazizeit erzählen? Darf man sie ausbuchstabieren, als hätte man mit am Tisch gesessen? In Alexa Hennig von Langes Roman «Die karierten Mädchen» schaut eine alte Frau, Klara, über neunzigjährig und blind, nach innen und damit in die lange Vergangenheit ihres Lebens. Ihre Töchter wundern sich, dass sie nach immer mehr Kassetten verlangt, um auf ihnen ihr Leben zu erzählen.

Wie konnte, fragt sie sich, «ein Mensch so viel Vergangenheit in sich anhäufen? Gerade noch hatte sie zwischen all diesen Menschen im Gasthaus in Oranienbaum gestanden. Verliebt, verbohrt und ahnungslos. Nun stand sie hier mit dreiundneunzig Jahren. Blind und allein in einem Reihenhaus, am Ende eines Lebens, das so oft seine Richtung gewechselt hatte.»

Als Klara in den späten 1920ern voller Elan eine Stelle als Lehrerin in einem Kinderheim in Oranienbaum antritt, scheint die Richtung des Lebens klar: Sie muss Geld verdienen, um die in der Wirtschaftskrise prekär gewordene Lage der Eltern unterstützen zu können. Aber spätestens als die Leiterin des Heimes stirbt und sie zusammen mit einer Kollegin immer weiter in die Verantwortung rückt, kann auch Klara nicht mehr verdrängen, dass sich die politische Richtung im Land massiv gedreht hat. So lange wie möglich hält sie an einer Naivität fest, die ihr erlaubt, die sich immer weiter durchsetzende brutale Realität der Nazis nicht ganz an sich heranzulassen.

Heimlichkeit, Verstellung, Angst

Diese Naivität scheint nicht nur dem Risiko geschuldet, das Klara auf sich nimmt, als ein Mädchen ins Heim kommt, dessen jüdische Mutter den Tod als Ausweg aus der Judenverfolgung gewählt hatte. Das Wohl dieses Kindes, Tolla, weist ihr von nun an die Richtung – und wird sie hineinzwingen in Heimlichkeit, Verstellung und Angst.

Während Klara versucht, die Kontrolle über den Widerspruch ihres Lebens zu behalten, wird sie in immer prominentere Funktionen und heiklere Situationen gedrängt.

«Zum begeisterten Applaus flatterte die grosse Hakenkreuzfahne über dem Eingang (…) Frau Himmler, die neben ihrem Mann sass, beugte sich vor und bemerkte: ‹Unsere Püppi sagt immer: Wenn Papi nicht wäre, wäre manches anders. Sie ist stark von ihrem Vater eingenommen.› (…) Klara blickte auf Himmlers rechte Hand, die die Kaffeetasse hob. An seinem Ringfinger steckte der silberne SS-Ehrenring. Ein massiver Totenkopf, umrahmt von Eichenlaub, den Blättern des alten deutschen Baums. Klara fühlte einen Schmerz, der sich direkt durch ihr Herz bohrte.»

Dass Klaras Gestus der Naivität ungebrochen und bis zum Schluss auch die Erzählhaltung prägt, verleiht dem Buch insgesamt einerseits den Aspekt eines braven, übermässig expliziten Jugendbuches. Vor allem aber erscheint Hennig von Langes Verfahren derart simpler Fiktionalisierung nicht angemessen, wenn es um dokumentierte Nazitäter wie etwa Heinrich Himmler geht. Hier wären sowohl eine grössere Komplexität des Erzählens und der Figuren als auch eine klarere Distanznahme zwingend notwendig gewesen.