Let it rain: Die 10 grössten Regensongs aller Zeiten Trockenheit und Hitze dominieren den Sommer 2018. Nicht nur die Bauern wünschen sich inzwischen einen ausgiebigen Regenschauer. Die Zeit, bis es endlich so weit ist, überbrücken wir mit diesen Regensongs.

Raindrops Keep Fallin' On My Head - B.J.Thomas

Plitsch und Platsch - Dieter Wiesmann

I'm Singing In The Rain - Gene Kelly

November Rain - Guns N'Roses

Love Reign Over Me - The Who

It Never Rains In Southern California - Albert Hammond

It's Raining Again - Roger Hodgson

Purple Rain - Prince

It's Raining Men - The Weather Girls