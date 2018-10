Lesetipps Literatur: Ein Herz, so leer wie ein Briefkasten Magdalena Jagelke erzählt in messerscharfer Sprache von einer schroffen Abnabelung, Rolf Hermann entfaltet locker-freitmütig Geschichten aus dem Leben. Hansruedi Kugler

Von der Mutter verlassen



In der Mitte dieses schmalen Buches hört die Erzählerin von einer Familienanwältin: Es sei ein gutes Verbrechen, wenn einen die eigene Mutter früh verlässt. «Die Väter und Mütter, die mit Fürsorge ihre Kinder töten . . .» Tara, anfangs zwanzig, verdaut diesen Zynismus schlecht. Sie lebt seit Jahren alleine, ihre Mutter schickt ihr zwar regelmässig Geld, lässt sich aber nicht mehr blicken, auch der Vater ist als Soldat abwesend. Magdalena Jagelke erzählt die moderne Kaspar-Hauser-Geschichte einer schroffen Abnabelung fragmentarisch, mal sachlich-präzis, mal lyrisch mit starker Symbolik. Diese funktioniert als Leserprovokation hervorragend. Vom Anfang «Ich habe meinen Selbstmord überlebt» bis zum Schluss «Mein Name ist Tara, und ich bin tollwütig» begleitet die Autorin ihre einsame Figur von der Pubertät über das Abitur bis zur späten Wiederbegegnung mit der Mutter. Tara schaut unbeteiligt den aufeinander gehetzten Kampfhunden der Nachbarn zu, fühlt sich ihrem Auto gegenüber wie eine Blechrabenmutter, in ihrem Herzen ist es so leer wie in einem Briefkasten, und ihre Verliebtheit macht sie nur noch einsamer. Neben der holzschnittartigen psychologischen Studie, die in der Abspaltung ihrer Gedanken gipfelt («Tu es endlich, flüsterte es in mir) besticht Jagelke mit messerscharfer Sprache.

Heimat – zart und grotesk



Überraschende Tonalität: Rolf Hermann, verschmitzter Poet aus dem Wallis, erzählt in diesen Erzählungen einfach und zart. Auf lustige Gags verzichtet er in den persönlichen Geschichten. Mal erinnert er sich, am Berner ­Aareufer sitzend, an einen Waldbrand im Wallis, vor dem ein bellendes Reh verzweifelt flüchtet, dann an eine Lesung von Paul Nizon in seinem Heimatdorf, in einer anderen Erzählung an die Eisenbahnstränge und das schmerzhaft-sehnsüchtige Fernweh-Quietschen der Güterzüge im Rhonetal. In seiner locker-freimütigen und charmanten Erinnerungsprosa entfaltet sich auch seine Familiengeschichte. Man fühlt sich ab und zu an Arno Camenischs Grotesken erinnert. Rolf Hermann hört Gletscher knirschen, blickt in die Giesserei der Alusuisse und in Einkaufszentren. Ein leises, schönes Buch.