Lesetipps Kinderbücher: Abenteuer für kleine Weltenbummler Drei Kinderbücher entführen in fremde Metropolen, andere Jahrhunderte oder das Land der Träume. Bettina Kugler

Der «Atlas der wundersamen Orte» erkundet phantastische Welten.

Moderne und ewige Metropolen

Welche Stadt ist gemeint? «Sie schwankt, geht aber nicht unter»; sie hat derzeit 2,2 Millionen Einwohner, ist Hauptstadt der Liebe und «Stadt der Lichter»? So kann man spielen mit diesem Buch. Oder blätternd jetten von Paris nach London, von Hongkong und New York nach Sydney. James Brown hat Wissenswertes über die schönsten Metropolen in plakatgrosse Grafiken steckbriefartig gesammelt und das Flair der jeweiligen Stadt visuell eingefangen. Für Weltenbummler, bäuchlings auf dem Teppich.

Atlas der wundersamen Orte von Mia Cassany

Lustreise durchs Universum der Träume

Die Landkarte auf dem Vorsatzpapier erinnert an Allegorien aus dem 18. Jahrhundert: eine wundersame Insel mit Sehenswürdigkeiten wie einer Eisbühne, einer Stadt der Schmetterlinge, einem Labyrinth der Wünsche. Erkunden kann man sie auf detailverliebt gezeichneten Doppelseiten in zarten Bonbonfarben; der Text führt behutsam auf eine sinnliche Fantasiereise. Alles ist hier möglich und die Welt ein Wunder.



Der die ganze Welt mit seinem Licht erhellt

Eigentlich sollte das Kind längst schlafen. Doch schärft der Nachtflug, zu dem die Künstlerin Britta Teckentrup in diesem poetisch stimmungsvollen Bilderbuch entführt, noch einmal alle Sinne. Man spürt das kühle Lüftchen auf der Haut; immer mehr erkennt das abendmüde Auge im Dämmerlicht des Waldes, der Wüste, der Steppe. Die Tiere wollen entdeckt und benannt, die Vögel am Himmel gezählt werden, das Frosch- und Vogelkonzert im Urwald zieht leise durchs Kinderzimmer. Derweil wächst beim Blättern die schmale Mondsichel; die Reime lassen wie ein Abendgebet Vorleserin und Kind sanft in den Schlaf gleiten.