Remo Forrer mit der Startnummer 3

Remo Forrer startet im Finale bereits mit der Startnummer 3. Im Halbfinale hatte er noch die Startnummer 8. Forrer überraschte mit einem kraftvollen Vortrag. Zu den Favoriten zählt die Schweiz zwar nicht, aber die Konkurrenz ist gewarnt.

Wir drücken Remo Forrer erneut die Daumen. Vor und nach Remo Forrer erwartet uns eine wohltemperierte Mischung aus Musik, Trash und überkandidelter Show.

Remo Forrer performt während des Halbfinals «Watergun». KEY

Wir gehen mit dem Ticker um 20 Uhr live, ab 21 Uhr tickern und streamen wir den ESC-Final.

Zur Einstimmung hier schon mal die komplette Startliste:

1 Österreich: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar

2 Portugal: Mimicat - Ai coraçao

3 Schweiz: Remo Forrer - Watergun

4 Polen: Blanka - Solo

5 Serbien - Luke Black - Samo Mi Se Spava

6 Frankreich: La Zarra - Évidamment

7 Zypern: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8 Spanien: Blanca Paloma - Eaea

9 Schweden: Loreen - Tattoo

10 Albanien: Albina & Familja Kelmendi - Duje

11 Italien: Marco Mengoni - Due vite

12 Estland: Alika - Bridges

13 Finnland: Käärijä - Cha Cha Cha

14 Tschechien: Vesna - My Sister’s Crown

15 Australien: Voyager - Promise

16 Belgien: Gustaph - Because Of You

17 Armenien: Brunette - Future Lover

18 Moldau: Pasha Parfeni - Soarele si luna

19 Ukraine: Tvorchi - Heart of Steel

20 Norwegen: Alessandra - Queen of Kings

21 Deutschland: Lord Of The Lost - Blood & Glitter

22 Litauen: Monika Linkyté - Stay

23 Israel: Noa Kirel - Unicorn

24 Slowenien: Joker Out - Carpe Diem

25 Kroatien: Let 3 - Mama ŠČ!

26 Grossbritannien: Mae Muller - I Wrote A Song