Kolumne Lang lebe die Silberscheibe! Lange galt die CD als kompakt. Doch heute ist sie für schlank getrimmte Computer zu klobig. Roger Berhalter

Für die schillernde CD finden sich nicht mehr überall passende Laufwerke. (Bild: Fotolia)

Kein Medium wird durch ein anderes ersetzt. So lautet ein altes Gesetz der Kommunikationstheorie. Will heissen: Die Menschen hören noch immer Radio, obwohl es längst Fernsehen gibt. Sie schauen noch immer fern, obwohl sie längst online sind. Ebenso dominiert beim Musikhören heute zwar das Streaming. Die Musik fliesst als nie versiegender Strom in die Lautsprecher und Kopfhörer. Und dennoch: Die Schallplatte hat überlebt, die CD ist immer noch da, selbst Kassetten werden heute noch gehandelt.

Manchmal wirken alte Medien trotzdem wie aus der Zeit gefallen. Neulich kam per Post die CD «Am Grund» auf der Redaktion an. Das neuste Werk des St.Galler Pianisten Fabian M. Mueller und des Herisauer Saxofonisten Reto Suhner. Wie sie klingt? Schwer zu sagen, denn im ganzen Büro fand sich kein Laufwerk mehr, um die CD abzuspielen. Die Laptops der neusten Generation sind dafür nicht mehr gerüstet. Einst taufte man die Silberscheibe «Compact Disc», weil sie im Vergleich zur Schallplatte so kompakt war. Heute ist sie zu klobig für die schlank getrimmten Computer.

Das Problem ist inzwischen gelöst und ein externer CD-Player angeschafft. Ein solcher ist nach wie vor verfügbar, kein Medium ersetzt bekanntlich ein anderes. Wie «Am Grund» klingt, wissen wir jetzt – und ebenso haben wir inzwischen herausgefunden, dass die Plattenfirma der St.Galler Jazzer deren neuste Musik auch als Stre­am anbietet.