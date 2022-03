Kunst und Krieg Die internationale Kunstelite liegt mit (dem Geld der) Oligarchen im Bett – Wen stört's? Nicht nur die Politik und die Wirtschaft, auch die Kunstwelt macht mit russischen und ukrainischen Oligarchen fette Geschäfte. Eine besondere Brisanz hat der Finanzplatz Schweiz. Die grösste Kunstmesse der Welt sowie strategisch wichtige Zollfreilager befinden sich hier. Herrscht nun Panik?

Gehört dem ukrainischen Multimillionär Wiktor Pintschuk, der in Kiew ein eigenes Museum hat. Er zahlte für Jeff Koons «Hanging Heart» auf einer Auktion 23,56 Mio. Dollar. Das Auktionshaus verdiente reichlich mit. Keystone

Im «Paradies der Oligarchen» herrscht Panik. Und dieses «Paradies» in Angst – ist die Schweiz! Mit dieser Einschätzung, die kürzlich in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zu lesen war, ist unser Nachbar nicht allein.

Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind die Blicke auf unseren Kunsthandelsplatz gerichtet. Das ist kein Zufall, denn die Art Basel ist die weltweit grösste und wichtigste Messe für moderne Kunst: Superreiche Russinnen und Russen schätzen es, ihr Geld in Kunst anzulegen. Bei uns sind oder waren sie stets willkommen.

In ihrem Buch «Rich Russians» erklärt die Russland-Expertin Elisabeth Schimpfössl: Die russischen Eliten verstehen das Sammeln von Kunst als Weg, um den Geschmack des Oligarchischen zu übertünchen und sich gesellschaftlich zu nobilitieren. Kunst zu kaufen, auf Auktionen zu ersteigern – anonym oder durch Mittelsmänner –, dafür eignet sich der Kunsthandelsplatz Schweiz ideal. Unsere Zollfreilager, die politische Situation und die rechtlichen Grundlagen garantieren Diskretion.

Werte von 100 Milliarden Franken allein im Zollfreilager Genf?

Die Zollfreilager, ein Wert von geschätzt 100 Milliarden Franken liegt laut dem Wirtshaftmagazin «Bilanz» allein in Genf, sind für die Schweizer Juristin und Kunstmarkt-Expertin Monika Roth problematisch. Sie bezeichnet sie als «letzte rechtsfreie Off-Shore-Plätze». In ihrem neuen Buch «Kunst und Kapital» legt sie den Finger auf den Insiderhandel. «Im Wertschriftenhandel strafrechtlich geahndet, sind Insidergeschäfte im Kunstmarkt gang und gäbe.»

Viele Experten und Expertinnen sind sich einig: Neben Drogenhandel und Prostitution ist der Kunsthandel der grösste unregulierte Markt der Welt. Nur folgerichtig, dass er im Verborgenen ein Einfallstor russischer Oligarchen auch in die Schweiz ist. Zahlen existieren naturgemäss keine.

«Insidergeschäfte, die man im Wertschriftenhandel strafrechtlich ahndet, sind im Kunstmarkt gang und gäbe.»

Und so will man hierzulande von «Panik» denn auch nichts wissen. Andreas Ritter, Geschäftsführer des Verbands Kunstmarkt Schweiz (VKMS), meint: «Als Kunstanwalt mit zwanzig Jahren Erfahrung sind mir nur wenige wichtige vermögende russische Privatsammler bekannt, die namhafte Aktivitäten in der Schweiz entfaltet haben. Anders als London und New York City erachte ich den Schweizer Kunstbetrieb als keine geeignete Bühne für Selbstdarsteller.»

«Mir sind nur wenige wichtige vermögende russische Privatsammler bekannt, die namhafte Aktivitäten in der Schweiz entfaltet haben.»

Doch diese wenigen erreichen vieles, sie bestimmen den Markt mit. Der Wahlschweizer Viktor Vekselberg etwa zählt wie andere Oligarchen zu den Preistreibern. Er kaufte im Februar 2004 von der amerikanischen Familie Forbes für rund 100 Millionen Dollar die berühmte Fabergé-Sammlung mit 190 Kunstwerken auf, darunter neun Fabergé-Eier. In seinem persönlichen Museum in Moskau besitzt Vekselberg seitdem die grösste «Eier»-Sammlung und darf sich sogar rühmen, mehr Eier zu haben als der Kreml selbst.

Abramowitsch, auf der Biennale in Venedig ein gern gesehener Gast

Vekselberg: 100 Mio. Dollar für Fabergé-Eier. Alamy / www.alamy.com

15 Fabergé-Eier und weitere Objekte aus der Sammlung sind aktuell im Londoner Victoria-& Albert-Museum zu sehen; darunter auch einige mit Bezug zu Putin. Ob sie am Ende der Ausstellung nach Russland zurückkehren werden, ist fraglich. Möglich, dass England sie als Faustpfand einbehält.

Auch das Vermögen von Oligarch Roman Abramowitsch, regelmässiger Besucher der Biennale in Venedig, besteht zu guten Teilen aus Kulturgütern und Kunstgegenständen, die er im Westen gekauft oder ersteigert hat. Denn ein zentrales Scharnier zwischen Oligarchen-Geld und Kunstmarkt spielen seit der Pandemie immer mehr auch die Auktionshäuser. Sotheby’s, Christie’s – das Auktionshaus Phillips, das sich seit 2008 sogar in russischem Besitz befindet, sie alle machen mit dem Oligarchengeld Rekordgewinne. Abramowitsch ersteigerte über Mittelsleute ein Triptychon von Francis Freud; und für 33 Millionen Dollar erwarb er auf einer Auktion Francis Bacons Nackte, «Benefits Supervisor Sleeping». Mit beiden Werken erzielte der Auktionator seinerzeit Auktionsrekorde.

Der ukrainische Oligarch Viktor Pintschuk wiederum liess 2007 bei Sotheby’s eine Ikone von Jeff Koons ersteigern: Er bezahlte dem Auktionshaus für das Werk «Hanging Heart» 23,56 Millionen Dollar. Noch im gleichen Jahr verkaufte ihm ­Sotheby’s auch ein Diptychon des deutschen Fotografen An­dreas Gursky, «99 Cent II». Pintschuk bezahlte dafür 3,33 Millionen Dollar, für ihn ein Taschengeld. Doch im Segment der zeitgenössischen Fotografie war dies der höchste damals auf einer Auktion erzielte Verkaufspreis. Der mit nahezu unbegrenzten Finanzmitteln ausgestattete Oligarch bewies, dass es auch im Medium Fotografie eine Nachfrage gibt für Werke, die über der Millionengrenze liegen. Eine Grenze war pulverisiert.

Sanktionen umschiffen oder Der Wille zur Jacht

Oligarchen treten nicht in persona auf, sondern mittels Scheinfirmen und Intermediären. Spezialisten darin, ihre Identität zu verschleiern, sind die zwei Jugendfreunde Putins, Boris und Arkadi Rotenberg. Obwohl sie auf der Sanktionsliste der USA standen, gelang es ihnen, für 7,5 Millionen Dollar bei Sotheby’s Magrittes Bild «La Poitrine» zu ersteigern. Von einer Briefkastenfirma in Belize über eine Bank in Estland zu einem Berater nach England und weiter an Amerika soll das Geld geflossen sein.

In den Compliance-Abteilungen der Auktionshäuser läuft derweil die Arbeit auf Hochtouren. Andernorts laufen Wetten: Wird Mitte April Abramowitschs Jacht «Luna» an der Biennale in Venedig vor Anker liegen? Um Sanktionen zu umgehen, handeln andere bereits in Kryptowährungen und verlagern ihre Aktivitäten nach China. Das Nachsehen hat der Westen.