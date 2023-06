Kunst Sylvie Fleury, Venusfrau: Ich shoppe, also bin ich - aber wer? Die Genfer Künstlerin Sylvie Fleury war einmal das international gefeierte It-Girl der Schweizer Szene. Was ist sie heute? Wenn man das nur wüsste. Im Kunstmuseum Winterthur schickt sie Ladendiebinnen von der Venus durch die Sammlung.

Sylvie Fleurys Vorschlag für eine weibliche Kriegsführung. Blick in die Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur. Bild: PD

Alles hat sie gemacht. Alles, was Mütter ihren Töchtern verboten hatten: Sie shoppte sich im Namen der Kunst fast zu Tode. Sie schien mit Modelabels erotische Beziehungen zu unterhalten. Sie trug Fummel ins Kunstmuseum, Glamour und Lifestyle. Ihre Ausstellungen waren Bling-Bling, Gag und dabei scharfe feministische Kritik. Und wenn immer sie sich auf ihre langen Beine machte und die Anarchie ihrer Geschlechterkolportage auf den vaginalen Höhepunkt trieb, quasi, trug sie High Heel, hey! Nicht aus Masochismus oder um feminin zu wirken. Die Genferin Sylvie Fleury (*1961) trat damit der drögen Schweizer Kunst kräftig in den urbequemen Hintern.

Das war einmal, zwanzig Jahre oder so in der Vergangenheit. Ach, wie war man als Frau stolz auf diese passiv-aggressive Geschlechtsgenossin. Sylvie Fleury holte die Schweiz ans Mittelmeer – oder das Meer zur Schweiz – und brachte unser flachbrüchiges Ödland, das wir in Bezug auf zeitgenössische Kunst lange waren, zur Welt.

Das ist Fleury-Kunst und kein Mitbringsel! «Shoplifters from Venus »ist eine der raren Ausstellung der Künstlerin in der Schweiz. Bild: PD

Und heute? Nun ja. Im Kunstmuseum Winterthur, das der verehrte Kunsthistoriker Konrad Bitterli bespielt, wird der Befund der Fleury. 23 nicht ganz klar. Der Kurator richtet ihr mit der Ausstellung «Shoplifters from Venus » nach eigenem Bekunden «nach 15 Jahren erstmals wieder eine umfassende Einzelausstellung der bedeutendsten Künstlerin der Schweiz» aus. Hätte er nur den Superlativ bleiben lassen, die Erwartungen hätten nicht die Fallhöhe zu bestehen gehabt – die sie leider nicht bestehen.

Fleury bedient ihr vorbehaltene Räume sowie alle Ausstellungshallen der Sammlung, legt dort zu Ferdinand Leger eine farblich assortierte Handtasche in Silber, und zu Toulouse Lautrec eine «Yoga Gucci Mat». Kunst steckt in der Mode, und in Winterthur Mode auch in der Kunst. Noch immer stellt Fleury mit ihren Ready-made die Geschlechterfrage, also: Wenn Duchamp ein Urinal ins Museum bringt, baut Madame Fleury ihre «Shopping Bags» im White Cube auf. Vor zwanzig Jahren ein Skandalon, aber heute? Wer kauft denn bitte noch physisch ein? Fleurys Ausstellung heisst poetisch, «The Shoplifters from Venus» und fantasiert weibliche Ladendiebinnen, die von weit weg auf die Erde kommen und sich hier, offenbar, am Kopf kratzen. Dass sich auf der Erde in der Zwischenzeit so einiges getan hat, hat die Venusbewohnerinnen augenscheinlich nicht erreicht.