Blue Balls: Kuno Lauener setzt Nadelstiche ins FCL-Fan-Herz Züri West überzeugen am Blues Balls mit einer schönen Reise durch ihr Repertoire. Kuno Lauener fand dabei sogar die Musse für ein kurzes Gedicht über Gerry Seoane. Michael Graber

Emotional stark: Züri West mit Frontmann Kuno Lauener beim Auftritt am Blue Balls Festival im KKL. (Bild: Philipp Schmidli, 21. Juli 2018)

Irgendwann, so in der Mitte ihres Sets, spielen Züri West «Pünktli». Sie widmen es Polo Hofer, der gestern vor einem Jahr gestorben ist. Polo sitze jetzt irgendwo da oben, sagt Kuno Lauener, kiffe, oder trinke ein Glas Rotwein und schaue auf uns herab. Vielleicht, so Lauener, belächle er gar, was wir tun. «Vo hie us gseh, gseht d’Wäut gäng schön u blau us, si schint jetz chuum meh grösser aus e Gufechnopf», singt Lauener. Und es ist rührend im besten Sinne.

«So, jetzt aber genug mit diesem depressiven Mist», holt einem Lauener jäh-sympathisch zurück auf diesen «Gufechnopf», der an diesem Samstagabend der Luzernersaal im KKL am Blue Balls ist. Es folgt das musikalisch lebendigere «Mojito», das aber eigentlich ja auch von etwas Traurigem handelt – vom Scheitern der Liebe. Kuno Lauener und seine fünf Kollegen sind keine Propheten der guten Laune. Oft sind es recht tragische Momente, die da besungen werden, erzählt mit einer gewissen Nonchalance, die einem die Abgründe etwas erträglicher machen.

Drei Dinge, die im Leben wichtig sind

Was zu den bewundernswerten Eigenschaften von Züri West gehört, ist die Tatsache, dass sie zwar einen ganzen Rucksack voller Hits haben, diesen aber in den ersten zwei Drittel des Konzerts verschlossen halten. Sie rumpeln den Abend mit «Ggange Ohni Z’gah» an und gehen dann zu älterem Material über. «Dieser Song hat Jahrgang 1987. Im gleichen Jahr wurden auch Blerim Džemaili und Claudio Lustenberger geboren», so Lauener. Das ist eine clevere Art mit dem eigenen Alter umzugehen und einmal mehr über Fussball zu sprechen.

Das tut der Sänger oft. Sein geliebtes YB ist immer noch berauscht vom Meistertitel und der FCL hatte soeben 0:2 gegen Xamax verloren. Lauener setzt für den FCL-Fan ein paar gemeine Nadelstiche. Unter anderem holte er ein Gedicht aus seiner Hosentasche, dass er extra am Morgen in seinem Garten geschrieben habe: «De Trainer vo Lozärn esch en Guete, Äxgüse. Jo scho Schatz, aber jetzt esch er üse». Das ist derart charmant unbeholfen, dass es mehr schmeichelt als wehtut.

Vor 25 Jahren habe es für ihn damals nur drei wichtige Dinge gegeben, sagt Lauener: «Rock ‘n’ Roll, YB und Geschlechtsverkehr.» Das sei bis heute eigentlich so geblieben (ausser, dass er nach dem Geschlechtsverkehr immer auf die Waage springe, um zu sehen, ob es auch etwas gebracht hat). Was vielleicht auch erklärt, warum die Songs insgesamt etwas brummliger und drückender daherkommen. Den Rock – und YB – haben Lauener und seine Mannen im Blut behalten.

Der Sound klingt satt und warm, man versteht die Texte gut und die Show ist bis auf drei kleine Leinwände und ein paar Lampen reduziert gehalten. Züri West ist keine dieser Bluffer-Bands, die mit viel Pomp einfahren, um fehlende Substanz zu kaschieren. Lauener sieht für seine 57 Jahre immer noch beneidenswert frisch aus, und als er sich seines Jackets entledigt, glaubt man gar ein sanftes Kreischen zu hören. Das Publikum im gut gefüllten Luzernersaal ist grösstenteils mit den Züris älter geworden, aber auch jüngere Gesichter sind da.

Inspiriert auch in den routinierten Momenten

Als die Band den Rucksack mit den Hits dann doch noch öffnet, schaltet auch das Publikum einen Gang höher. Der «Alpeflog» (kurz bevor der Flieger abstürzt, spricht Lauener erneut über den FC Luzern) kommt ebenso wie «I Schänke Dr Mis Härz» oder «Fingt Ds Glück Eim?» (diesen Song widmet er YB). Dazu noch der wunderschöne Titel «Schatteboxe» vom aktuellen Album «Love». Selbst in diesen routinierten Momenten wirkt die Truppe um Lauener erfreulich inspiriert.

Man kann sich nicht vorstellen, dass Polo Hofer runter auf diesen «Gufechnopf» schaut und belächelt, was Züri West da tun. Dafür sind sie – gerade im Vergleich zu den modernen Vertretern der Mundart-Welle – schlicht und einfach zu gut und zu clever. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere Schweizer Bands die das Format hätten in den grossen Sälen ins Blue-Balls-Programm zu passen und nicht abzufallen.

Polo Hofer ist jedenfalls ziemlich sicher zufrieden, lächelt und nimmt noch einen Zug und einen Schluck. Wohl bekomms.