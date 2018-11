Kulturförderung: Kanton Luzern verteilt 140'000 Franken an Kunstprojekte Der Kanton Luzern unterstützt weitere Kunstprojekte mit insgesamt 140'000 Franken. In der Sparte Freie Kunst bekommen vier, in der Kategorie Angewandte Kunst drei Künstler je 20'000 Franken.

Gàbor Fekete (links) wird vom Kanton Luzern unterstützt. (Bild: Stefan Kaiser)

(sda) Nachdem die Preise in den Sparten Musik und Theater/Tanz bereits vergeben wurden, fand in den Sparten Freie Kunst und Angewandte Kunst eine zweite Wettbewerbsrunde statt, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Eingeladen waren acht Künstlerinnen und Künstler.

20'000 Franken erhalten Gàbor Fekete und Monika Sigrist, René Gisler mit Petra Meyer und Armin Müller, Judith Huber, Timo Müller, Anja Sidler, Conradin Wahl sowie Michel Ziegler.

Die Preisübergabe findet am 30. November im Kleintheater Luzern statt.