Kultureller Weckruf: Das Theater Konstanz zeigt Freilichtspektakel von Christoph Nix Die Uraufführung von «Hermann der Krumme oder die Erde ist rund» über den Universalgelehrten von der Reichenau ist nicht subtil, aber in mehrfacher Hinsicht gelungen – und markiert zugleich den Abschied von Intendant Christoph Nix.

Freilichtspektakel auf dem Konstanzer Münsterplatz: «Hermann der Krumme oder die Erde ist rund» Bild: Ilja Mess

«Freilichtspektakel von Christoph Nix» ist der Abend übertitelt. Das trifft es besser als «Theaterstück», denn die letzte Inszenierung des scheidenden Intendanten (Regie führte er gemeinsam mit Zenta Haerter und Lorenz Leander Haas) ist keine linear erzählte Nachhilfestunde in lokaler Geschichte, sondern eine Reihe von Impressionen mit Musik und Ausdruckstanz. Wer herkommt, um sich auf bequeme Art der historischen Figur anzunähern, wird enttäuscht werden. Je mehr man über den hochgebildeten Mönch weiss, bevor man die Zuschauertribüne betritt, desto mehr wird man vom Abend profitieren.

Subtil ist die Bildsprache nicht. Die reine Seele Hermanns wird gespielt von der zarten Sara Siri Lee König, selbstverständlich in unbeflecktem Weiss gewandet. König gibt sie als Mischung aus Exupérys «kleinem Prinzen» und Michael Endes «kindlicher Kaiserin». Nichts bringt sie aus der Ruhe, egal wie gemein die Mitbrüder sind oder böse der Vater ist. Dieser Hermann bleibt demütig, grosszügig, ein wahrer Heiliger eben, der appelliert, den Hass zu überwinden und sich weigert, einen Aufstand gegen die Dummheit anzuführen.

Sarah Siri Lee König spielt die Seele von Hermann dem Krummen. Bild: Ilja Mess

Der Tänzer Mike Planz – selbstverständlich schwarz angezogen – verkörpert im wahrsten Sinn des Wortes den sichtbaren Hermann. Er verrenkt sich, stottert in den Bewegungen, ist nicht erhaben, sondern erbarmungswürdig auf dem Boden des Münsterplatzes, während die Seele im selbst konstruierten Astrolabium sitzt wie im goldenen Käfig. (Das reduzierte, aber sehr stimmige Bühnenbild stammt von Marie Labsch).

Als der wohlwollende Abt Berno vom teuflischen Udoalrich abgelöst wird, der sich Reichtum und Macht statt der Wissenschaft verschreibt, bricht deutlich überzeichnet die Hölle los. Das Chaos bildet einen starken Kontrast zu den harmonischen Kompositionen Hermanns, die Kinderchor und das Vokalensemble der Münstermusik zur Freude des Publikums präsentieren.

Der Chor mit bild- und stimmgewaltigem Auftritt. Bild: Ilja Mess

Theater in Coronazeiten: Abstandhalten vorbildlich gelöst

Besonders viel Vorbildung wird vom Zuschauer bei den inneren Dialogen der Hermann-Seele mit einer geheimnisvollen Stimme aus dem Off gefordert. Natürlich erahnt man – so man zur passenden Generation gehört oder das Programmheft gelesen hat – dass Nix‘ Hermann sich mit dem Physiker Steven Hawking auseinandersetzt, der bekanntlich an amyotropher Lateralsklerose litt, also ebenfalls weder gehen noch sprechen konnte. Die Stimme ist typisch maschinell verfremdet und berichtet von Forschungsarbeiten über die Zeit. Diese beide grossen Geister in kleinen Körpern also diskutieren den Urknall, die dunkle Materie, ob Vernunft oder Glaube Richtschnur des Handels sein sollten oder ob es sinnvoll ist, das Weltall zu erforschen. Hermann plädiert für den Weg nach innen, dort liege die Ewigkeit.

Natürlich ist die Aufführung sehenswert. Das ist der ganzen Region bewusst, weshalb alle Aufführungen auch schon längst ausverkauft sind. Christoph Nix feiert mit dieser Inszenierung nach 14 Jahren seinen (ungewollten) Abschied vom Theater Konstanz. Und einen Verdienst hat der Abend jenseits aller inhaltlichen Diskussions-Anstösse: Er zeigt, wie man Freilicht-Theater trotz Corona-Pandemie organisieren kann.

Alle 250 Zuschauer bleiben vereinzelt und mit Maske in vier unterschiedliche Wartezonen, bis sie zu ihrem Platz können. Dort hat jeder Mensch 1,5 Meter Abstand zum nächsten (und kommt nicht in Versuchung, die Konzentration durch Tuscheln mit dem Nachbarn zu stören). Das Stück ist auf 75 Minuten verkürzt und kommt deshalb ohne Pause aus. Der Konstanzer Theater gelingt ein kultureller Weckruf, den Bühnen wie das Kreuzlinger See-Burgtheater und die Theaterwerkstatt Gleis 5 demnächst weitertragen.