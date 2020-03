Kultur-Vernetzung geht online: erster digitaler Austausch für Ostschweizer Kulturschaffende geplant

«Ich habe Angst, zur Arbeit zu gehen»: Theater St.Gallen in der Coronakrise – Abstandhalten bei der Arbeit ist ein Problem

Mitarbeitende und Theaterdirektor Werner Signer sind sich nicht einig, ob an allen Arbeitsplätzen «Social Distance» möglich ist. Am Mittwoch wird entschieden, ob in der Verwaltung und in den technischen Abteilungen weitergearbeitet wird.