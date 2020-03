Kultur trotz Corona-Stillstand: Diese Veranstalter in der Region streamen ihre Events Klar, Kultur lebt eigentlich davon, dass sie live und direkt stattfindet. Doch bevor wir jetzt bis Ende April nur netflixen: einige Kulturveranstalter aus der Region streamen ihre Angebote. Theater, Konzert, Kunst und Performance kommen zu Ihnen in die Wohnzimmer.

Das Theater geschlossen, Vorführung trotzdem anschauen: Die Inszenierung «Antoinette Capet» vom Vorarlberger Landestheater Bregenz wird am 14. und 15.3. auf nachtkritik.de gestreamt. Bild: Anja Köhler

Die Massnahmen sind notwendig, aber heftig. Für Kulturfreunde allemal. Bis mindestens 30.April findet fast nichts mehr statt. Theater, Oper, Ballett, Konzerte - eine Absage nach der anderen trudelt derzeit ein.

Doch findige Veranstalter suchen nach neuen Wegen, um trotz Corona-Quarantäne ihr Publikum zu erreichen: Die Kultur entdeckt das Streaming. So verkündete die Bach-Stiftung St.Gallen: «Was wir befürchtet haben, tritt nun ein: Das Coronavirus verunmöglicht die ordentliche Durchführung des Kantatenkonzerts von Freitag, 20. März 2020 in Speicher.» Die Auflagen des kantonsärztlichen Dienstes seien zu restriktiv für eine Veranstaltung im relativ engen Kirchenraum und mit einem Publikum, das mehrheitlich einer gefährdeten Risikogruppe zuzuordnen sei.

Das Kantatenkonzert «Gottes Zeit ist die beste Zeit» der St.Galler Bach-Stiftung wird am 20.3. gestreamt. Bild: PD

Doch das Konzert wird nun ohne Publikum stattfinden - und erst noch live übertragen. Man wolle nicht aus dem Produktionsrhythmus fallen und auch die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler in der schwierigen Situation nicht hängen lassen. «Sie können, ausnahmsweise, virtuell dabei sein.», schreibt die Bach-Stiftung auf der Homepage. Man könne sich am Freitag, 20.März, ab 17.15 Uhr ins Live Streaming einwählen.

Der Einführungsworkshop mit Rudolf Lutz und Pfarrer Niklaus Peter beginne wie üblich um 17.30 Uhr, das Kantatenkonzert mit BWV 106 «Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit» um 19 Uhr. Das Streaming werde ebenfalls die Reflexion von Prof. Dr. Ekkehard Reinelt sowie die zweite Kantatenaufführung umfassen und etwa bis circa 20.15 Uhr dauern. Zwischen dem Ende der Werkeinführung und dem Beginn der Kantatenaufführung werde eine Reportage über die J. S. Bach-Stiftung gesendet.

Tanzperformance, Schauspiel und Ausstellung: alles virtuell

Und weitere Kulturveranstalter aus der Region lassen sich virtuell erkunden. Das St.Galler Panorama Dance Theater führt am Samstag, 14.3., um 20 Uhr im Kulturkonsulat St.Gallen die letzte «Épisodes culturels» auf. Da man weniger als 100 Zuschauer erwarte, habe man beschlossen, die Vorstellung durchzuführen, so Ann Katrin Cooper vom Panorama Dance Theater auf Facebook. Zudem wolle man die Performance via Facebook streamen.

Das Panorama Dance Theater, hier in der Inszenierung «Big Bird», wird die Performance «Épisodes culturels» am 14.3. via Facebook streamen. Bild: PD

Das Vorarlberger Landestheater Bregenz ist schon seit Dienstag geschlossen. Keine Vorstellung kann mehr stattfinden. Umso mehr freut sich das Theater, dass man eine Aufzeichnung der Inszenierung «Antoinette Capet» streamen können. Auf dem Portal nachtkritik.de, der zentralen Website für die deutschsprachige Theaterlandschaft, entsteht ein Spielplan aus Streams. Die Vorarlberger Inszenierung «Antoinette Capet» über das Leben der französischen Königin mit österreichischen Wurzeln eröffnet nun den Streaming-Spielbetrieb auf Nachtkritik. Am Samstag, 14.3. und Sonntag, 15.3. jeweils ab 19.30 Uhr kann die Aufzeichnung der Aufführung auf nachtkritik.de angeschaut werden.

Dieses Werk von Klaus Stadt ist nun auch online zu besichtigen auf der Homepage der Konstanzer Galerie Geiger Bild: PD

Auch Kunst geht online: Die Galerie Geiger aus Konstanz vermeldet, dass man die aktuelle Ausstellung mit Werken von Klaus Staudt auch virtuell besuchen könne: Auf der Homepage der Galerie seien sämtliche Werke der aktuellen Ausstellung ab sofort online verfügbar. Somit stünde einem virtuellen Galeriebesuch nichts im Wege.