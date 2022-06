Die Bachelorette Yuliya Benza hat im Finale ihre letzte Rose an den Bündner Yuri verschenkt. In Thailand gestanden die beiden, ineinander verliebt zu sein. Doch wie ging ihre Geschichte weiter? Sind die beiden immer noch ein Paar? Dieses Geheimnis lüften Yuliya und Yuri in der letzten Folge von «die Bachelorette».