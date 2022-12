«Tierisches Leben»-Kolumne Ich wär' so gern ein Igel! Im Winter denkt jeder über Igel nach, wieso eigentlich? Im Sommer ist er kein Thema. Unsere Kolumnistin meint: Gebt dem Tier, was ihm gebührt und lasst die Finger davon.

Stacheliger Sympathieträger. In der Schweiz lebt der Braunbrustigel, er gehört zu den ältesten Säugetierformen der Welt. Bild: Andreas Giessler/Imago

Fällt es Ihnen auch auf? Keinem Tier wird so viel Zuneigung entgegengebracht wie dem Igel. Hunde? Bellige Katzenjäger. Katzen? Unkultivierte Vogelmörder. Vögel? Kreischende Saubande. Schweine, ... man könnte die Liste der Argumente gegen jedes beliebige Tier beliebig weiterführen.

Bloss der Igel kommt fein raus. Der kleine knuffige Kerl hat das grosse Los gezogen und ist über alle Klassen und Rasen ein Sympathieträger. Niemand wagt es, ihn wegen seiner Stachligkeit anzufeinden oder ihm das Fressen von Schnecken – so gruusig! – vorzuwerfen. Nicht wir Menschen zumal. Der Igel ist unserem kleinen Land, was der grossen Welt der Pandabär ist. Das schlagende Argument, dass die Natur ein Wunderding sei und dabei auch ein fragiles Gebäude. Sag mir, wies dem Igel geht, und ich sage Dir, ob unser Planet ein guter Platz ist.

Sich um Igel zu sorgen, ziert vor allem den Städter und schmückt die Städterin. Mir scheint sogar: Eine Stadt, eine Gemeinde, die keine Igel-Auffangstation hat, ist hierzulande bereits ein Grund, den Wohnort zu wechseln. Oder doch fast. Die ehrenamtlichen Igelretterinnen meines Bekanntenkreises jedenfalls würden dem Tier nicht nur ihr Herz, sondern wahrscheinlich auch ihr Leben spenden.

Vor allem jetzt, wo gute Menschen durch Parks und Gärten streifen, um untergewichtige Igelchen vom Gras zu pflücken. Kümmerlinge, die den Winterschlaf wahrscheinlich nicht bestehen würden. Nachts hört man sie schnauben und sich artikulieren, als würden Wildschweine vorbeigaloppieren. Das zierliche Tier ist erstaunlich lautstark.

Und wohin damit, wenn man es sichtet? Zum Verein pro Igel, ins Igelzentrum, zur Igelhilfe. Es gibt in der Schweiz mehr Fachleute für das Tierchen, als Zecken Platz auf ihm haben. Den Findling ins heimische Katzenkistchen zu setzen, um ihn aufzupäppeln, bis er weder auf die Beinchen kommen, wäre zwar romantisch, aber absolut nicht im Sinne der Sache. Auch deshalb nicht, weil sie reviertreu sind und keine Überlebenschancen haben, wenn man sie von ihrem Territorium verfrachtet und später vielleicht im Wald aussetzt. Denn Irrtum, Igel sind keine Waldtiere.

Meinen Igelfreundinnen ist es zu verdanken, dass ich inzwischen meine, hinter jedem Busch, in jedem Strauch hockt so eine ausgekühlte Gestalt. Denn kaum sieht irgendjemand irgendwo irgendeinen, wird man aus seiner Richtung als Nächstes ein begeistertes «Jö!» hören. Niemand entgeht seinem Charme, seiner Putzigkeit, seinem Näschen, den Knopfaugen und seiner Angewohnheit, sich lustig zu kugeln, wenn er sich bedroht fühlt.

Wieso auch nicht, und was wäre daran schlecht an unserer Igelhysterie? Nichts natürlich. Bis auf den Umstand, dass man sich manchmal wünscht, auch Menschen erhielten so viel Fürsorge wie das Tier. Wann sind denn Sie das letzte Mal mit Samthandschuhen angefasst worden? Eben!