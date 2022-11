Science-Fiction Wie menschlich ist der Erinnerungsspeicher eines Roboters? In «After Yang» erforscht Colin Farrell die Gedankenwelt des defekten Hausandroiden. Der Film ist kein Kracher, aber ein stiller, feinfühliger und sehenswerter Beitrag für Genre-Fans.

«After Yang»: Familienfoto mit Android. Bild: Sky Studios

Die Fragen sind keineswegs neu: Können Androiden, menschenähnliche Roboter, die perfekten Menschen sein? Und was würde das für uns bedeuten? Was macht den Menschen überhaupt zu einem solchen? Vielleicht die Erinnerung, vielleicht das Gewissen, vielleicht die Liebe. Wahrscheinlich seine Fehlbarkeit und sein Freiheitsglaube. Von «Metropolis» über «Blade Runner» bis jüngst im letzten Jahr «Ich bin dein Mensch» haben unzählige Science-Fiction-Filme mit dem Gedanken gespielt, welche Konsequenzen sich aus der Erfindung und Etablierung von künstlichen Menschen ergeben würden.

Zumindest in unserer hypersensiblen Gegenwart, in der Vorwürfe wie jener der kulturellen Aneignung rasch im Raum stehen, braucht es womöglich die Maschine, die nicht von Ideologie geleitet ist. So eine wie Yang (Justin H. Min), den «Techno sapiens», den das Paar Jake (Colin Farrell) und Kyra (Jodie Turner-Smith) im Film «After Yang» gekauft hat. Er soll ihrer adoptierten Tochter Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja) die chinesischen Wurzeln nahebringen, ist ihr Ersatzvater und geliebtes Geschwisterchen zugleich.

Ein intimes Familiendrama

Zumindest so lange, bis er eines Tages nach dem familiären Synchrontanzen, das so eine Art nationales «Sing-Star»-Substitut ist, eine Fehlfunktion aufweist und defekt wird. Mika ist verzweifelt, Jake bringt die Maschine zur Untersuchung und entdeckt, dass mit Yang etwas nicht zu stimmen scheint, er ist ein besonderes Exemplar seiner Art. Als der Erinnerungsspeicher des Androiden ausgewertet wird, erfährt die Familie nicht nur einiges über Yang und seine Vergangenheit, sondern auch über die Beziehungen untereinander.

Spätestens an diesem Punkt wird «After Yang», der bereits an den Filmfestspielen in Cannes 2021 Premiere feierte und nun auf Sky zu sehen ist, endgültig ein intimes Familiendrama anstelle eines visionären Science-Fiction-Films. Der amerikanische Filmkritiker und Regisseur Kogonada, dessen Künstlername auf den Drehbuchautor Kogo Noda verweist, der regelmässig mit der japanischen Regielegende Yasujirō Ozu zusammenarbeitete, lässt sich in seinem zweiten Spielfilm nach «Columbus» viel Zeit und Raum für die familiäre Entwicklung.

Gewöhnungsbedürftiges Erzähltempo

Von einer stillen Brillanz ist das Spiel von Hauptdarsteller Colin Farrell als melancholischer Teehausbesitzer. Ohnehin ist der Ire einer der Schauspieler der Stunde: Im März war er als kaum zu erkennender Pinguin im neuen «Batman» zu sehen. Anfang nächsten Jahres dann als Tölpel in «The Banshees of Inisherin», für den er sich mindestens eine Oscar-Nominierung verdient hätte. Eine ähnliche Aufmerksamkeit wird «After Yang» ob seiner distanzierten Sperrigkeit kaum erhalten können.

Mit wunderschönen stilisierten Aufnahmen skizziert Kogonada eine künstliche, etwas sterile Zukunftswelt, über deren genaue Funktionsweise wir meistens im Ungewissen gelassen werden. Auch das gemächliche Erzähltempo, das im Verlauf des Films irgendwann in den Leerlauf schaltet, ist zumindest gewöhnungsbedürftig. «After Yang» ist kein Kracher, kein Meisterwerk – auch wenn er manchmal Züge eines solchen aufblitzen lässt –, aber ein ruhiger, feinfühliger und intellektueller Film für Fans des Genres.