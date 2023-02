Schauspielhaus Zürich Der Fluss fliesst durchs Theater Zwischen Aktivismus, Romanbearbeitung, Dokumentartheater und Film: Christiane Jatahys «Depois do Silêncio (Nach der Stille)» in der Zürcher Schiffbau-Box.

Thomas Walgrave

Zwei Schreibtische, vier Stühle, eine Bank. Auf einem der Tische Geräte, mit denen Aduni Guedes Geräusche macht: Eine Schale, mit Wasser darin für das Strömen des Flusses. Trommeln für Feste, ein metallener Pinsel, Glocken. Und ein Triptychon von Leinwänden an der Rückseite. Fertig ist die Ausstattung von Thomas Walgrave für Christiane Jatahys «Depois do Silêncio (Nach der Stille)». Das zeigte die Künstlerin nach der Premiere bei den Wiener Festwochen und zahlreichen Gastspielen dreimal in der Box des Zürcher Schiffbaus. Das Werk ist Teil einer «Trilogie des Horrors», dessen erster Teil «Entre chien et loup» in Genf und dessen zweiter Teil «Before the Sky falls» nach Shakespeares «Macbeth» am Schauspielhaus Zürich Premiere feierte, bevor es – wie alle Jatahy-Werke – eine umfangreiche Tournee um die Welt antrat.

Jatahy, 2022 mit dem Goldenen Löwen der Biennale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, ist bekannt dafür, in ihren Werken Stile und Genres zu mixen. Das Grundgerüst von «Depois do Silêncio» basiert auf dem Roman «Die Stimme meiner Schwester» von Itamar Vieira Júnior, erst im November auf Deutsch im S. Fischer Verlag erschienen. Erzählt wird darin von den Schwestern Bibiana und Belonísia, die auf der Fazienda Água Negra im Gebiet der Chapada Diamantina im Nordosten Brasiliens aufwachsen. Für seine Doktorarbeit lebte Vieira Júnior mehrere Jahre in den Quilombos genannten Siedlungen ehemaliger Sklaven und Indigenen. Er erforschte das Leben dort und auch seine eigene Ahnengeschichte. Jatahy mischt das Romangeschehen mit dem Dokumentarfilm «Cabra macarada para morrer» (Zum Sterben verurteilte Ziege) über João Pedro Teixeira, der für die Rechte der Landlosen kämpfte und von gedungenen Mördern der Grossgrundbesitzer erschossen wurden. Denn bis heute werden Indigene und Nachfahren von Sklaven gezwungen, auf geliehenem Land in Lehmhütten zu leben. Das Urteil des Gerichts: Er sei gestorben im Kampf um Drogen.

Im Bühnenbild von Thomas Walgrave mischen sich die Elemente zu einem unentwirrbaren Knäuel aus Dokumentartheater und Aktivismus, Romanbearbeitung und Re-enactment, Film und Theater. Die Schauspielerinnen auf der Bühne tauchen in Filmen wieder auf, die vor Ort in Brasilien gedreht wurden, deren Ton aber oft nur von Aduni Guedes beigesteuert wird. Die Verwirrung, die das erzeugt, ist gewollt. Denn auch im Erzählten mischen sich die Generationen der Schwestern aus Vieira Júniors Werk und diese wiederum mit João Pedro Teixeiras Leben und Sterben.

Dazu kommt der Glaube der Menschen in den Quilombos an das Weiterleben der Vorfahren als Orixas, die sie beschützen und begleiten und auch von den Lebenden Besitz ergreifen können. Der dritte Teil des Romans «Die Stimme meiner Schwester» wird etwa von Santa Ricarda erzählt, die in den Körper einer alten Frau gefahren ist. Auf der Bühne wirkt es vor allem befremdlich, wenn Gal Pereira diese Besessenheit nachspielt und dabei gefühlt minutenlang frenetisch den Kopf vor- und zurückschleudert.

Gefahr der Ethnofolklore

Der Gefahr der Ethnofolklore entkommt das Werk an diversen Punkten nicht, auch die simple Schwarz-Weiss-Teilung des Geschehens erweckt, so unterfüttert von Aktivismus, eher Misstrauen als Empathie. Faszinierend aber bleibt der Effekt, wenn sich Film- und Bühnengeschehen so mischen, dass auch die Theaterschauspielerinnen auf dem Fest des Jarê tanzen, obwohl ihre Doppelgängerinnen das bereits im Film machen. Der Fluss, der sich durch die faszinierende Landschaft wälzt, scheint dabei geradewegs auf die Bühne zu fliessen.