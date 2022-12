Popkultur-Glosse Mit 35 praktisch reif fürs Altersheim? Dank Hollywood bin ich schon scheintot Menschen werden älter. Klar. Stars auch. Aber Hollywood hat unser Bild vom Älterwerden gewaltig verzerrt: Erwachsene spielen Teenager, 60-Jährige sind Actionstars – und mit 35 ist eine Schauspielerin jetzt offenbar alt. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Ein Tweet sorgte diese Woche für hitzige Diskussionen und bei so manchem auch für eine kleine existenzielle Krise. «The Daily Loud» postete zu einem Bild von Hilary Duff (deren Namen sie auch noch falsch schrieben), dass die Schauspielerin und Ex-Kinderstar mit 35 immer noch gut aussieht… Immer noch? Als wäre das irgendwie eine Überraschung. Ist man jetzt mit 35 alt?

Der Tweet ist mittlerweile wieder gelöscht und «The Daily Loud» versuchte sich zu verteidigen: «Man kann einer Frau nicht mal mehr ein Kompliment machen, ohne das jemand sauer wird.» Und ja, die Reaktionen waren heftig. Aber das ist kein Wunder, denn älter zu werden ist für viele (Frauen) nach wie vor ein heikles Thema.

Natürlich ist man mit 35 noch nicht alt. Heutzutage ist es sogar recht schwierig zu sagen, wann genau man das ist. Es hat weniger mit einer Zahl, sondern eher mit der eigenen Einstellung zu tun. Und mit der eigenen Perspektive. Als Teenager fand ich, 20 sei «alt». Mitte 20 dachte ich dasselbe über 30. Demnächst werde ich 38, also praktisch 40, was in meinem Kopf wiederum 75 ist, also quasi schon scheintot. Und ja, das ist natürlich komplett behämmert – und nicht ganz ernst gemeint.

Spätestens sobald man das «gefürchtete» Alter erreicht hat, wird klar, dass man sich im Kopf meistens kein bisschen älter fühlt. Ich persönlich fühle mich manchmal wie 15, manchmal wie 89, aber meistens ungefähr wie 27. Trotzdem sehe ich nicht mehr ganz so aus. Nicht schlimm, nicht alt, sondern einfach anders. Genau wie Hilary Duff.

So wurde sie zum Star: Hilary Duff an den «Teen Choice Awards» 2003. Keystone

Ex-Kinderstars haben das Problem, dass wir sie als Kind oder Teenager in Erinnerung behalten. Duff wurde als 14-Jährige in der Disney-Serie «Lizzie McGuire» bekannt und seither natürlich erwachsen. «Malcolm Mittendrin»-Star Frankie Muniz wurde gerade 37 Jahre alt. Christina Ricci, die 1991 Wednesday Addams in «Die Addams Family» spielte, hat einen Gastauftritt in der aktuellen Netflixserie «Wednesday» – wobei diverse Zuschauer sie nicht auf Anhieb erkannten. Und Macaulay Culkin aus «Kevin – Allein zu Haus» ist heute sechs Jahre älter als seine vergessliche Film-Mama damals!

Wenn Erwachsene Teenager spielen: Lea Michele und Cory Monteith in «Glee». Keystone

Auf der anderen Seite hat Hollywood uns schon immer ein verzerrtes Bild vermittelt, wie man in welchem Alter aussieht. Das fängt schon in Teenie-Filmen an, in denen diese «Teenager» von Erwachsenen gespielt werden. In «Clueless» war Stacey Dash 28, als sie die 16-jährige Dionne spielte. In «Glee» war Cory Monteith 27, als er den 15-jährigen Finn spielte. Und in «Pretty Little Liars» stellte Troian Bellisario mit 24 die 15-jährige Spencer dar. Wenn Schauspieler noch minderjährig sind, gelten viel strengere Regeln in Sachen Arbeitsrecht. Also castet man halt Erwachsene.

Für andere Beispiel gibt es weniger logische Erklärungen: In «Alexander» spielte Angelina Jolie die Mutter von Colin Farrell, obwohl sie nur ein knappes Jahr älter war. Olivia Wilde erzählte wiederum, dass sie die Rolle als Ehefrau von Leonardo DiCaprio in «The Wolf of Wall Street» nicht bekam, weil sie «zu alt» gewesen sei. Sie war 28. DiCaprio 39.

Gleichzeitig spielen heute viele Stars Rollen, die jünger sind oder jünger scheinen als sie. Tom Cruise stürzt sich auch mit 60 noch in halsbrecherische Stuntszenen und Sandra Bullock macht mit 58 ähnliche Filme, wie vor 20 Jahren.

Shakira sah 2012 nicht älter aus, als der 25-jährige Lionel Messi. Keystone

Aber immerhin haben Stars heute kein Ablaufdatum mehr. An den diesjährigen «Oscars» war Kristen Stewart unter den Nominierten als «Beste Schauspielerin» die Einzige unter 40. Und Brad Pitt hat seinen ersten «Oscar» mit 56 gewonnen.

Mick Jagger mit 35 Jahren. Keystone

35 ist also noch gar kein Alter. Und ob man «alt» aussieht, ist individuell. Abgesehen davon, dass es viele, viele, viele kosmetische Möglichkeiten gibt, kommt es auch auf die Gene an. Mick Jagger sah mit 35 schon nicht mehr ganz so frisch aus. Shakira hätte dagegen problemlos auch als 25-Jährige durchgehen können. Und Hilary Duff sieht zauberhaft aus. Ob 35 oder nicht.