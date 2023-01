Popkultur-Glosse Hört mal auf mit dieser 90er-Nostalgie! Ab nächster Woche läuft auf Netflix die Neuauflage von «Die wilden 70er». Die neue Serie spielt in den 90er-Jahren und passt damit perfekt in den aktuellen 90er-Trend. Und der geht mir gewaltig auf den Sack. Nadja Zeindler Drucken Teilen

«Nostalgie ist Heroin für alte Leute.» Als der irische Komiker Dara Ó Briain das bei einem seiner Auftritte sagte, ist mir vor lauter Nicken fast der Kopf abgefallen. Diese «alten Leute» bin ich und die Nostalgie bezieht sich nicht auf eine lange vergessene Zeit, sondern auf eine, an die ich mich bestens erinnere: die 90er.

Mein ganzer Instagram-Feed ist voller Nostalgie-Videos.

90er-Musik.

90er-Fashion.

Und andere Sachen.

Die 90er waren eine Zeit voller Grunge und Eurodance, Tamagotchis und Modem-Gekreische, «Stop Aids»-Kampagnen und Bravo Foto-Love-Stories, Backstein-fette Buffalo-Schuhe und Frisuren mit Backstein-fetten Strähnchen. Aber war es wirklich so magisch oder gar besser als heute? Natürlich nicht.

Statt des Ukraine-Kriegs tobte der Krieg in Jugoslawien. Statt der Klimajugend gab es die «Fuck Chirac»-schreienden Atomgegner. Und statt Harry veröffentlichte Diana royale Skandalbücher. Aber in unseren Köpfen ist es die gute alte Zeit, als alles ein bisschen einfach war. Und: Es war die Zeit unserer (oder zumindest meiner) Jugend.

Kein Wunder, wird momentan alles von damals recycelt und rebootet. Und ab nächster Woche ist auch die Serie «Die wilden 70er» zurück – als «Die wilden 90er». Das Original mit Ashton Kutcher und Mila Kunis startete 1998 und spielte 20 Jahre in der Vergangenheit, in den 70ern. Eine Zeit, in der meine Eltern jung waren – also quasi die graue Vorzeit, anno dazumal, ewig her.

In «Die wilden 70er» wurde unter anderem Ashton Kutcher und Mila Kunis bekannt. Imago

«Die wilden 90er» spielt – logisch – in den 90ern und die waren in meinem Kopf gestern. Dabei sind sie 30 Jahre her! Es ist sogar mehr Zeit zwischen jetzt und den 90ern vergangen als zwischen den 90ern und den 70ern! Für einen kleinen Moment fühle ich mich grad etwas zu nah am Altersheim.

Auch, weil die Teenager der neuen Serie so jung aussehen. Fast noch wie Kinder. Wo sind ihre Mamis? Ashton Kutcher und Mila Kunis wirkten auf mich viel älter –, weil sie etwas älter waren als ich damals.

Zumindest bin ich mit diesem etwas irritierten Gefühl nicht allein. Online wird seit Wochen über den Reboot diskutiert. Allerdings hält sich das Gemotze überraschend in Grenzen, was nicht oft der Fall ist. Denn die Welt ist voller gemeiner Menschen, die online ihre Meinung rausschreien.

Aber die Trailer waren im Vorfeld nicht schlecht. Ausserdem können wir 90er-Kinder uns bestens mit den neuen Teenagern identifizieren – und sogar noch mehr mit den Eltern: Red und Kitty, der genervte Vater und die leicht gestresste Mutter von damals. Jetzt sind sie die Grosseltern, aber verstehen Teenager immer noch nicht. Und heute kann ich absolut sagen: Ich auch nicht!

Es ist faszinierend, wie sich diese Perspektive verändert. Ähnlich ging es mir bei «Riverdale», wo diverse Zuschauer die Väter auch «interessanter» fanden als die jungen Hauptdarsteller. Weil sie von 90er-Schnüggel Luke Perry aus «Beverly Hills 90210» und Skeet Ulrich aus «Scream» gespielt wurden.

90er-Stars Luke Perry und Skeet Ulrich. Keystone

Apropos: Dieses Jahr kommt «Scream 6» in die Kinos. Weil 90er-Nostalgie halt. Und ich persönlich glaube, dass auch diese Fortsetzung nicht im Geringsten an das Original herankommen wird, weil ich innerlich eine hässige alte Frau bin, die alles Neue schlecht findet.

Aber im Ernst: Manche Sachen dürfen in den 90ern begraben bleiben. Ich fand es zum Beispiel gar nicht nötig, dass David Guetta den nervigsten Hit der ganzen Dekade ausgräbt und remixt: «Blue da ba de» von Eiffel 65.

Ich habe den Song schon 1998 gehasst und ich kann die neue Version nicht hören, ohne den alten Text im Kopf zu haben, der sich mir ins Hirn gebrannt hat.

Aber das ist eben auch der Punkt: Genau wie die meisten noch sämtliche Intros der Zeichentrick-Serien von damals mitsingen können, haben 90er-Kinder auch sonst tonnenweise Erinnerungen an diese Zeit.

Ich werde darum sicher einen Blick in «Die wilden 90er» werfen und mich über die Gastauftritte der alten Stars freuen. Denn genau wie Millionen andere, bin auch ich nicht immun, wenn es um 90er-Nostalgie geht.