Openairs Keine Musikerinnen: Sophie Hunger kritisiert Moon & Stars – wie sieht es bei anderen Festivals aus? Das grosse Ranking In Locarno am Moon & Stars Festival tritt keine einzige Frau auf. Das sorgte für Kritik. Doch es ist nicht das einzige Openair ohne Frauenstimmen.

Sophie Hunger tritt die Kritik los und auf dem Heitere auf. Bild: Keystone

Selbst für die Migros stellt sich hier nicht mehr die Frage «Oui» oder «Non» - wie beim Verkauf von Alkohol. Der Fall ist klar für den M-Konzern: Das geht nicht! Oder wie es ein Sprecher etwas diplomatischer ausdrückt: «Die Kritik lässt sich nicht von der Hand weisen.» Vorgetragen wurde die Kritik von der Musikerin Sophie Hunger. Sie lautet: Am Festival Moon & Stars in Locarno treten nur Männer auf. Boykottiert es!

Das löste im Internet einen veritablen frühsommerlichen Shitstorm aus, vor dem sich die Migros als Hauptsponsorin des Anlasses möglichst geschickt wegducken wollte. Allein: Das Moon & Stars und die Migros sind nicht allein: Auch an anderen Festivals sind die Frauen vornehmlich bloss Zuschauerinnen.

Ob Greenfield, Gampel oder Heitere: Überall geben die Männer den Ton an. Beim Rock the Ring stehen – wie beim Moon & Stars - ebenfalls bloss Männer auf der Bühne. Diese Zeitung hat die Programmierung von 30 Festivals in der Schweiz analysiert. 79 Prozent der Auftretenden sind Männer.

Bei Rockfestivals ist der Frauenanteil besonders tief

Insbesondere bei den Openairs, in denen harte Rockmusik dominiert, sind Frauen untervertreten: Greenfield Festival (7 Prozent), Openair Gränichen (8 Prozent) und Rock the Ring (0 Prozent). Doch auch bei einigen der grössten Schweizer Festivals, die eher auf ein diverses Programm setzen, ist der Frauenanteil unterdurchschnittlich.

Am Openair Gampel im Wallis sind es 12 Prozent Frauen, auf dem Heitere in Olten 10 Prozent. Das Openair Frauenfeld, das sich den testosterongeladenen Hip-Hop-Beats verpflichtet hat, kommt auf 19 Prozent. Das Paléo-Festival in der Westschweiz, das grösste Openair der Schweiz, ist mit 23 Prozent Frauenanteil knapp über dem Durchschnitt.

Erykah Badu singt auf dem Gurten. Bild: Getty

Dass es auch anders geht, zeigen sowohl das B-Side Festival in Kriens als auch das Gurtenfestival mit 51 respektive 50 Prozent Frauenanteil. Das ist kein Zufall: Das Gurtenfestival habe sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Frauen auf der Bühne angemessen zu repräsentieren, sagt Lena Fischer, die für das Programm verantwortlich ist. Es geht also doch. Oder ist es in Bern einfacher als im Tessin? So meinte Dani Büchi vom Moon & Stars gegenüber dieser Zeitung: «Wir hätten sehr gerne mehr Künstlerinnen auf unserer Bühne. Aber entweder sind diese zu teuer oder noch nicht zugkräftig genug.»

Frauen? Geht doch! Die Tipps aus Bern nach Locarno

Anders als bei der Alkoholfrage der Migros, die auf ein klares «Oui» oder «Non» aus ist, heisst es hier «Jein». Es ist einfacher ein Festival mit einem hohen Frauenanteil zu programmieren, bei dem nicht Einzeltickets verkauft werden müssen wie das Moon & Stars, sondern Tagespässe. Das sagt auch Lena Fischer gegenüber «Watson»: «Wenn du im Club ein Konzert machst, hast du meistens einen einzigen Act. Dieser Act muss eine bestimmte Anzahl Tickets verkaufen, um das Geld wieder reinzuholen.» Das ist eine andere Ausgangslage als bei einem dreitägigen Openair, bei dem die Bands aufeinander abgestimmt werden müssten.

Rita Ora tritt am Zürich Openair auf. Bild: Getty

Dennoch hätte Lena Fischer wohl ein paar Tipps fürs Tessin, um das Programm weiblicher zu machen: Anitta, Erykah Badu, Little Simz und nicht zuletzt Sophie Hunger. Sie alle treten auf der grossen Bühne auf dem Gurten auf und würden bestimmt auch Locarno begeistern.