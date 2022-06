Literatur Französischsprachige Bestsellerautorin Amélie Nothomb sagt: «Ich bin der grösste Champagner-Fan der Welt» Amélie Nothomb ist eine der meistgelesenen Autorinnen des französischen Raums – und eine der exzentrischsten. Warum sie nie am Computer schreibt, ihren Vater literarisch auferstehen liess und ihr Jean-Luc Mélenchon Angst macht. Am 22. Juni erscheint ihr neuer Roman «Ambivalenz».

«Champagner passt perfekt zur Liebe», sagt Amélie Nothomb über ihr Lieblingsgetränk. Arnaud Meyer/laif

Bei ihrem Interview am Sitz ihres Pariser Verlags Albin-Michel, zu dem sie ohne Hut erscheint, erweist sich Amélie Nothomb als charmante Gesprächspartnerin ohne jede Starallüren. Im Anschluss an das Gespräch zeigt sie ihr winziges Büro, das ihr der Verlag permanent zur Verfügung stellt, damit sie ihre Leserbriefe beantworten kann.Diese selbst auferlegte Arbeit nimmt sie sehr ernst.

In dem Raum voller Bücher, Briefe, Schachteln und Beigen herrscht nur ein scheinbares Chaos – Amélie Nothomb beteuert, sie wisse von jedem Brief genau, wo er stecke, und was darin stehe. Neben dem höchsten Bücherturm aus allen Herren Ländern und Sprachen muss die 55-jährige Autorin in Schwarz selber lachen: «Der Stapel ist heute grösser als ich.»

Beginnen wir mit dem sichtbaren Teil ihres Werkes – wo ist Ihr Hut?

Seien Sie nicht enttäuscht, dass ich keinen trage. Seit der Covidzeit trage ich meine Kopfbedeckung weniger häufig. Mit ihr und meinen – natürlich ebenfalls schwarzen – Gesichtsmasken sah ich aus wie Zorro.

Sind Sie froh, mit der Zeit auf ein Markenzeichen verzichten zu können, das ein wenig wie ein Gadget wirkte?

Ich sah meinen Hut nie als Gadget, sondern als Kleidungsstück. Zur Arbeit im Pariser Verlagsgebäude komme ich mit meinem Fahrrad. Dabei einen Hut zu tragen, ist nicht ganz leicht.

Arbeiten Sie immer noch ohne Computer und Handy, nur mit einem Kugelschreiber ausgerüstet?

Als ich mit dreissig Jahren mit dem Schreiben begann, war es normal, weder Computer noch ein Handy zu haben. Meine Normalität ist es bis heute geblieben. Es verschafft mir eine totale Freiheit, ohne Telefon zu sein. Ich bedaure meine Kollegen, die rund um die Uhr erreichbar sind. Ich mag die Idee, dass niemand weiss, wo ich bin, wenn ich den Verlag hier jeweils um die Mittagszeit verlasse.

Einen Computer brauchen Sie auch nicht?

Nein, und ich beglückwünsche mich zu meinem technologischen Null-Level. All meine Berufskollegen haben an ihrem PC schon mindestens ein Manuskript verloren. Und sie sind gestresster als andere, erliegen der Versuchung, in die sozialen Medien hineinzuschauen. Das ist tödlich.

Geht das für Sie, weil Sie mit einem Computerexperten zusammenleben, der Ihnen bei Recherchen behilflich sein kann?

In zwanzig Jahren hatte ich ganze drei Fragen an ihn – bedeutungsloser Natur, wohlgemerkt.

Zu Ihrer «Normalität» gehört es auch, um vier Uhr morgens, wenn Paris schläft, mit dem Schreiben zu beginnen...

Spätestens um vier. Mit den Jahren verschlechtert sich mein Schlaf, ich wache auch ohne Wecker immer früher auf. Ich schreibe jeweils vier Stunden, dann ziehe ich mich korrekt an und fahre zum Verlag, wo ich nochmal fünf Stunden lang Leserzuschriften beantworte. Vielleicht bin ich die Reinkarnation eines mittelalterlichen Kopisten-Mönchs. Ich bin an meinem 105. Roman. Wobei nur dreissig publiziert sind.

Warum nur ein gutes Drittel?

Mit geht es beim Schreiben nicht in erster Linie um die Publikation, sondern darum, etwas aufzuklären, das sich mir zuerst entzieht. Manchmal denke ich beim Durchlesen: Schau an, das würde ich gerne mit jemandem teilen. Dann wird es publiziert. Sonst nicht.

Was publiziert wird, entscheiden Sie?

Genau. Albin-Michel würde natürlich gerne an meiner Stelle entscheiden. Das kommt aber nicht in Frage: Entscheiden tue ich, und ich allein.

Doch wenn Sie einen Roman beendet haben, beginnen Sie umgehend einen neuen.

Ja, dazwischen liegt keine Sekunde.

Bedeutet das, dass Sie über ihren neuen Roman nachzudenken beginnen, noch während Sie am alten schreiben?

Richtig, ich werde von meinem neuen «Kind» schwanger, während ich das vorhergehende etwa zur Hälfte ausgetragen habe. Das erlaubt es mir auch, dauernd im Schöpfungsprozess zu bleiben. Nebenbei ist es ein exzellentes Mittel, die Inspiration zu wahren und Ideen zu haben.

In der Hauptsache steckt dahinter aber die Angst, einmal ohne Projekt dazustehen?

Ja, eine riesige Angst, Panik. Zum Glück ist mir das in den letzten Jahren nie passiert, ich war immer von einer Idee oder einem Vorhaben schwanger.

Und jedes neue Buch, oder «Kind», wird trotz der zeitlichen Überschneidung völlig verschieden?

Absolut. Mich ziehen generell eher die Unterschiede als eine Ähnlichkeit an.

Verblüffend ist, dass auch der Tonfall Ihrer Bücher komplett ändert. Einmal leichtfertig und komisch, dann wieder bedrückend, oft schrecklich.

Sie haben recht, denn beide Seiten sind für mich wahr. Manchmal muss ich während des Schreibens lachen, und dann frage ich wieder: Warum schreibst du solche scheusslichen Dinge, wie kannst du nur eine solche Geschichte schreiben? Auch einige Leserinnen und Leser finden meine Romane leichtfüssig, fast amüsant, andere sehe die Tragik oder entdecken ein Trauma ihrer Kindheit.

Lachen schafft vielleicht auch Distanz.

Manchmal schreibe ich schreckliche Geschichten, von einem Vater, der seine Tochter verabscheut, oder einer Tochter, die ihren Vater umbringen will. Aber ich erzähle es von weit weg, und dann wird es mit einem Mal lustig. Es ist eine Frage der Distanz.

In Ihrem neuen Buch, «Ambivalenz», steigen Sie mit einem unglaublichen harten Prolog ein, bei dem die Frau ihren Lover gleich nach dem Sex mitteilt, sie verlasse ihn für einen anderen.

Damit schaffe ich keine Distanz, sondern ein Rätsel. Wie erklärt es sich, was der Hauptperson Dominique 25 Jahre lang passierte, und warum versteht sie selber nicht? Das ist zugegeben grausam. Zum Glück – fast durch ein Versehen – endet die Geschichte für sie nicht allzu schlecht.

Amélie Nothomb: Ambivalenz. Roman. Aus dem Französischen von Brigitte Grosse. Diogenes, 128 Seiten. Das Buch erscheint am 22. Juni. zvg

Dazu kommt ein Verhältnis Vater-Tochter voller Hass, Rachedurst und Verachtung. Steckt da Biographisches drin?

Nein, so war meine Jugend überhaupt nicht. Ich hatte wunderbare Eltern, die gewiss nicht perfekt waren, aber sie liebten uns Kinder. Diese Konflikte sehe ich hingegen häufig in meiner Umgebung, und ich habe die Mechanik, die zu diesem Hass führt, in vielen meiner Bücher seziert. Manchmal ist die Mutter das Monster, hier ist es der Vater.

Wie erreichen Sie denn beim Schreiben eine solche Intensität, wenn sie nicht Ihrer eigenen Gefühlswelt entspringt?

Nicht alles ist autobiographisch. Aber oft genügt ein Moment. Selbst man die besten Eltern der Welt hatte, gab es Momente, in denen man sie wegen etwas hasste.

Wie sehen Sie als Belgierin die Wahlen und allgemein die Politik in Frankreich?

Ich bin etwas desorientiert und beunruhigt über die französische Politik – den Vormarsch der extremen Rechten, die zunehmende Stimmabstinenz. Auch Jean-Luc Mélenchon macht Angst, obschon etwas weniger. Er ist auch ein Populist, und ich verstehe nicht, warum sich die französischen Sozialisten ihm angeschlossen haben.

Emmanuel Macron verliert dagegen an Popularität.

Ich kann die Kritik an ihm nachvollziehen, ich billige auch nicht alles, was er sagt. Aber das Ausmass der Zurückweisung ist schon Wahnsinn. Das begünstigt ebenfalls den Populismus.

Ist Macron mit seiner herablassenden Art schuld daran?

Ich denke, nicht nur. Da spielt auch ein sozialpsychologisches Phänomen mit, eine Art Massenbewegung.

...angefacht durch die Gelbwesten-, Covid- und anderen Krisen der letzten Zeit?

Auch die Gelbwesten kann man verstehen, wenn man die Misere der vernachlässigten Provinzstädte Frankreichs sieht. Zugleich glitt diese soziale Krise in einen Wahn ab, der bis zu Antisemitismus und Verschwörungstheorien führte. Das ist schon beunruhigend.

In Ihrem neusten Buch «premier sang», das erst auf Französisch vorliegt (und das nächstes Jahr 2023 auf Deutsch erscheinen dürfte), versetzen Sie sich fast physisch in die Person Ihres Vaters, der Aristokrat und Botschafter war.

Ja, ich schreibe erstmals in der Ich-Form...aus der Sicht meines Vaters. Veranlasst dazu hatte mich der Tod meines Vaters vor zwei Jahren. Wegen der Covidzeit konnte ich nicht zur Beerdigung nach Belgien fahren, sodass auch die Trauerarbeit unmöglich war. Dafür liess ich ihn in diesem Buch auferstehen, um mich von ihm verabschieden zu können. Und ich kann Ihnen sagen, während der Niederschrift war ich buchstäblich mein Vater.

Das erinnert an das Buch «Die Passion», in dem Sie in die Person von Jesus schlüpften, um dessen Kreuzweg aus der spektakulären Ich-Perspektive zu beschreiben.

Deshalb sagte ich mir: Wenn ich schon Jesus «war», hindert mich nichts, auch in das Leben meines Vaters zu schlüpfen. Er wäre darüber erfreut gewesen.

Früher hatten Sie aber auch sehr harte Worte gegenüber ihren Eltern gefunden – etwa zu deren totalen Wortlosigkeit, als Sie in Bangladesch vergewaltigt worden waren.

Heute trage ich das Ihnen nicht nach. Damals sprach man nicht über solche Dinge. Neuerdings spricht man über diese Gewaltakte – doch geht es den Mädchen deshalb besser? Ich bezweifle es.

Allgemein gefragt: Welche Rolle spielt die eigene Biographie für eine Schriftstellerin?

Ihr Leben ist ihr Labor. In meinem Büchern geht es nunmal um die menschliche Natur, und meine Person steht mir am ehesten zur Verfügung, um auseinandergenommen zu werden.

Wenn Sie in Ihrem neuen Buch «Ambivalenz» sehr präzise schreiben, die zentrale Teenagerin habe «von 11 bis 14 wie eine Tote» gelebt – ist das autobiographisch?

Sagen wir es so: Bei solchen Bemerkungen stehe ich der Person sehr nahe.

Heisst Schreiben für Sie auch Geben, im Sinn von etwas von sich weitergeben?

(überlegt lange). Vielleicht kann ich Leserinnen oder auch Lesern etwas vermitteln. Einige Leute schreiben mir, sie hätten sich in meinem Buch wiedererkannt; andere sagen, Sie lebten Lichtjahre von dem Beschriebenen entfernt, und gerade dies habe Ihnen gefallen. Ist das ein Geschenk?

In «Ambivalenz» sind die Beziehungen zwischen Frauen sehr stark, intensiv, auch intuitiv...

In anderen Büchern ist das Verhältnis zwischen Frauen hingegen absolut grauenvoll. Je nachdem. Ich bin ein wenig wie ein Feldherr, der verschiedene militärische Strategien plant, je nach Umfeld und Szenario. Man könnte sagen: General Nothomb schiebt seine Soldaten vor.

Die sehr reale japanische Geschäftswelt, die Sie in «Staunen und Zittern» beschreiben – ist sie real oder haben Sie das erfunden?

Ich habe in diesem Buch nichts erfunden. Ich habe die Umstände sogar herabgespielt, um einzelne Horroraspekte der japanischen Unternehmen nicht in das Buch aufnehmen zu müssen. Trotzdem wurde mir vorgeworfen, ich hätte übertrieben.

Und Ihre albtraumhafte Begegnung mit der englischen Modeschöpfern Viviane Westwood, beschrieben in «Die Kunst, Champagner zu trinken» – hat sie sich so abgespielt?

Absolut. Ich war im Auftrag von «Vogue» unterwegs und wurde von Viviane Westwood wie Dreck behandelt. Da ist nichts übetrieben. Mit Briten habe ich oft Mühe – obwohl der Name Nothomb weit entfernt sogar britischen Ursprungs ist.

Nach dieser journalistischen Erfahrung schrieben Sie in dem Champagner-Buch, Fragen zu stellen sei schwieriger, als sie zu beantworten. Gibt es eine journalistische Frage, die Sie der Schriftstellerin Amélie Nothomb gerne stellen würden?

(überlegt) Was ich rückblickend gerne wüsste: Wie wäre es für mich gewesen, wenn ich schon im Alter von 18 bis 20 Bücher gelesen hätte. Damals war ich ein intellektueller Snob, weit entfernt, Bücher zu schreiben oder auch nur zu lesen. Was hätte ich damals von all diesen literarischen Meisterwerken gedacht? Das werde ich leider nie wissen.

Sie sind Belgierin, leben aber in Paris. Bedeutet diese Stadt Exil für Sie – oder Highlife, Pracht und Herrlichkeit, wie sich eine Frau in «Ambivalenz» ausdrückt?

Ganz klar Highlife. Ich habe zwar noch eine Wohnung in Brüssel. Nach Paris «hochzugehen» («monter à Paris»), wie man auf Französisch sagt, ist für eine kleine Belgierin immer noch etwas Spezielles. Paris ist die Stadt, wo einem alles widerfährt. Eine sehr harte, eine gewalttätige Stadt, aber sehr aussergewöhnlich, mit Energie und Glanz. Es gibt hier unglaubliche Möglichkeiten, wie einen Wahn.

Nehmen Sie an dem mondänen Pariser Leben teil?

Kaum. Hingegen beteilige ich mich sehr aktiv am Leben rund um den Champagner. Langsam spricht sich herum, dass Amélie Nothomb der grösste Champagner-Fan der Welt ist, sodass ich Einladungen an Soireen und Degustationen erhalte. Ich sage nie nein. Mein letzter Wunsch wäre ein Jahrgang, eine «cuvée Amélie Nothomb». Ich erhielt schon Angebote, aber sie waren nicht zutreffend.

Was würde denn zu Ihnen passen?

Ein «blanc de noir», ein heller Champagner aus dunklen Trauben wie Pinot noir. Dieser Champagner, «weiss aus schwarz», ist rar und paradoxal, vermischt er doch die helle Leichtigkeit mit rauer Herbheit. Diese Mischung entspräche mir, der Tonalität meiner Bücher.

Ist Champagner ein feminines Getränk?

Das hört man oft. Warum nicht? Auf jeden Fall war mein Kriterium, um einen Partner zu finden, seine Liebe zum Champagner. Und ich bin fündig geworden. Womit bewiesen ist, dass auch Männer dieses Getränk lieben.

Einzige Einschränkung, sagen Sie: Man solle Champagner nicht allein trinken.

Ja, Champagner ist ein geselliges, ein festliches Getränk. Passt perfekt zur Liebe.

Leider gibt es im Leben nicht nur Liebe. Woher kommen all die Toten in ihren Büchern?

Ich habe wie alle einen Todestrieb. Ich habe gelernt, ihn zu mässigen, um Probleme zu vermeiden (lacht). Schreiben ist eine gute, vom Gesetz nicht bestrafte Methode, Leute loszuwerden.

Gehen Frauen dabei speziell vor? In «Ambivalenz» zieht eine Täterin im Pflegezimmer Kranken, der an die Apparate angeschlossen ist, schlicht den Stecker.

Diese Szene habe ich mir lange ausgemalt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Spital, besuchen einen Patienten, den Sie verabscheuen, und finden sich mit ihm allein im Zimmer – was liegt näher, als ihn abzuschalten? Nur nicht vergessen, das Gerät wieder anzuschalten, wenn es vorüber ist!

Haben Sie keine Lust, Krimis zu schreiben?

Was ich schreibe, kommt einem Krimi oft nahe, zugleich bleibt es nahe bei einem psychologischen Roman. Ich mag diese Ambivalenz, das ist eine Bereicherung. Das unterscheidet mich auch von jüngeren Autorinnen. Sie mögen keine ambivalenten Situationen.

Wie meinen Sie das?

In den Neunziger Jahren war es Mode, ambivalent zu sein – «queer», wie man sagte. Man entsprach also nicht der Norm. Die neue Mode lautet: Sei ein Mann, oder: Sei eine Frau. Man muss zu einer Kategorie gehören. Dazwischen gibt es nichts mehr.

Doch wollen Jugendliche heute nicht öfter als früher das Geschlecht ändern?

Ja, aber gerade, weil sie nicht in der Ambivalenz bleiben wollen. Für sie heisst es: entweder oder. Das ist eine Hypertransparenz, eine Hyperklarheit, die der Komplexität und Vielfalt der Geschlechtsfrage und des Lebens nicht entspricht. Heute muss man superpräzis sein. Das erschreckt mich ein wenig.

Verstehen Sie jüngere Frauen nicht?

Doch, ich verstehe mich mit Ihnen sehr gut, viele lesen mich. Ich antworte ihnen. Ich beurteile niemanden, und wenn jemand das Geschlecht wechselt, stört mich das nicht. Nur habe ich Lust zu sagen: Warum unternehmt ihr eine medizinische Operation, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Wäre es nicht besser, die Ambivalenz zu wählen und zu ertragen, zum Beispiel die männliche Seite in einer Frau?