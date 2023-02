Jazz Corona ausgetrickst! Das Hausquartett hat zusammen gespielt, ohne zusammen zu sein Überbordende Spielfreude und Spielwitz. Das dritte Album der Working Band mit Christoph Baumann, Hämi Hämmerli, Tony Renold und Christoph Grab ist ein Hörgenuss und ein grosses Vergnügen.

Verspielte, alte Hasen: das Hausquartett mit (von links) Christoph Grab, Tony Renold, Hämi Hämmerli und Christoph Baumann. zvg

Das Hausquartett ist ein Unikum in der Schweizer Jazzszene. Gegründet vor mehr als zwanzig Jahren, gilt die Formation als eine der wenigen Working Bands der Schweiz. An den regelmässigen Konzerten als Hausquartett in der Badener Unvermeidbar ging es den vier Musikern darum, eine eigene Sprache zu entwickeln, eine Musizierform, die vom freien Spiel ausgeht, zugleich aber auf ein Reservoir von Themen und Standards zurückgreifen kann. Hochflexibel und hochexplosiv!

Die Rhythmusgruppe ist seit den Anfängen dieselbe und besteht aus alten Hasen des Schweizer Jazz: Christoph Baumann (Klavier), Hämi Hämmerli (Bass) und Tony Renold (Schlagzeug). Kein Wunder hat sich über die Jahre ein blindes, traumwandlerisches Ensemblespiel entwickelt. Begonnen hat das Quartett mit dem Altsaxofonisten Christoph Merki, dazu kamen Arbeiten mit Sängerin Isa Wyss und Aufnahmen mit dem Bühnenautor Guy Krneta. Seit sechs Jahren ist der Tenorsaxofonist Christoph Grab fester Bestandteil.

Coronaprojekt des Hausquartetts. Aufgenommen während der Pandemie im Mai 2020.

Als Corona die Arbeit der Working Band verhinderte, erinnerte sich Baumann an eine Kompositionsmethode, die er in den 80er-Jahren mit dem verstorbenen Saxofonisten Urs Blöchlinger in der legendären Grossformation Cadavre exquis entwickelte. Cadavre exquis ist nämlich nicht nur ein Bandname, sondern vor allem ein von den Surrealisten im frühen 20. Jahrhundert entwickeltes Spiel. Wir kennen es von den Faltzetteln, die herumgereicht werden, um in der Runde Bilder oder auch Texte zu schaffen. Die Zettel werden gefaltet, damit die Mitspieler nicht wissen, was die anderen gemacht haben. Bekannt sind allenfalls Übergänge. Auf diese Weise entstehen oft lustige Fantasiewesen oder skurrile Sätze.

Baumann und Blöchlinger haben dieses spielerische Verfahren damals zur Entwicklung ihrer Musik verwendet. Für das Hausquartett schien die Methode geeignet, um die geografische Distanz der Bandmitglieder während der Pandemie aufzuheben. Cadavre exquis ermöglichte es, zusammen zu spielen, ohne zusammen zu sein. Der Erste improvisierte zu Hause eine Minute und nahm sie auf. Die letzten Sekunden übermittelte er dem Nächsten als Anknüpfungspunkt. Dieser spielte wieder eine Minute ein und schickte 10 Sekunden als Übergangshilfe. Und so weiter, bis alle dran waren. Aneinandergehängt und montiert ergab das zwar lustige, aus der Not geborene Kompositionswesen. Sie konnten aber den Liveprozess in keiner Weise ersetzen.

Das Live-Ereignis als grosse Erlösung

Am 21. April 2022, nach überstandener Pandemie, kam die grosse Erlösung. Die Working Band konnte ihr Material wieder in Echtzeit einspielen. Live in der Unvermeidbar aufgenommen, ist eine lustvolle Musik entstanden, wie wir sie von der Schweizer Jazzszene schon lange nicht mehr gehört haben. Klar, da sind mit Hämmerli (69) und Baumann (68) zwei Koryphäen des Schweizer Jazz am Werk, mit Schlagzeuger Renold (64) der subtilste unter den Subtilen und mit Christoph Grab (55) der zurzeit wohl beste und vielseitigste Schweizer Saxofonist. Aber eine solch überbordende Spielfreude, Spielwitz und Verspieltheit hätte man eigentlich von jungen, hungrigen Musikerinnen und Musikern erwartet. Da hat sich ganz offensichtlich etwas aufgestaut, das rausmusste. Das dritte Album des Hausquartetts ist ein Hörgenuss, ein freudiges Ereignis und ein grosses Vergnügen.

Hausquartett: From The Cadavre Exquis Collection (Leo Records). Live: regelmässig in der Unvermeidbar des Teatro Palino, Baden. Schweizer Tour folgt.