Im Rampenlicht Sie sind zu jung, um echte Rolling Stones zu sein – doch ohne diese drei Nachrücker gäbe es die Band nicht mehr Steve Jordan ist zwar der Nachfolger von Charlie Watts, aber ein vollwertiger Rolling Stone ist er trotzdem nicht. Wie Darryl Jones und Chuck Leavell ist er ein festes Bandmitglied ohne Rolling-Stones-Krone. Wir stellen die verdienten Musiker ins Rampenlicht.

Steve Jordan: Der banddienliche Alleskönner. Bild: Getty Images

Der verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts hatte seinen Nachfolger an den Drums höchstpersönlich ausgewählt. «Wenn du jemals etwas ohne uns machst, dann ist Steve Jordan dein Mann», sagte er in den 70er-Jahren zu Keith Richards.

Und so kam es auch: Wie selbstverständlich wurde Steve Jordan von 1988 bis 1993 Taktgeber bei den X-Pensive Winos, der Nebenband von Keith ­Richards, die in dieser Zeit zwei Studioalben und ein Livealbum aufnahm. Jordan war aber auch Komponist. «Steve und ich stellten fest, dass wir zusammen auch Songs schreiben konnten. Er ist der Einzige. Ausser Jagger/Richards gibt es nur Jordan/Richards», schreibt Richards in seiner Autobiografie «Life».

Und wie selbstverständlich war Steve Jordan zuvor zur Stelle, als Watts wegen seiner Drogensucht unpässlich war. Im Frühling 1985, bei den Aufnahmen zu «Dirty Work» in Paris, übernahm Jordan zeitweise die Rolle von Watts. Und wie selbstverständlich vertrat er Watts im August 2021 auf der «No Filter Tour» als dieser erkrankte. Jordan ging von einem Übergangsjob aus. Als ihn die Nachricht vom Tod von Charlie Watts erreichte, erlebte er einen der «schlimmsten Tage meines Lebens». Trotzdem hat er wie selbstverständlich dessen Rolle übernommen.

Natürlich war Charlie Watts in seiner Art und Spielweise einzigartig, natürlich wird Steve Jordan eine andere Note, ein etwas anderes Rhythmusverständnis reinbringen. Aber es kann davon ausgegangen werden, dass der Wechsel am Schlagzeug reibungslos funktionieren wird.

Der 1957 in New York geborene Steve Jordan ist ein mit ­allen Wassern gewaschener Schlagzeuger, Sänger, Produzent und Songschreiber und Musical Director, der schon im Alter von 20 Jahren in den Livebands der beliebtesten amerikanischen TV-Shows «Saturday Night Live» und «Late Night» von Letterman spielte. Er war erste Wahl in der Blues Brothers Band und begleitete James Brown, Stevie Wonder, Bob Dylan, Eric Clapton, Sonny Rollins, Sheryl Crow, John Mayer oder Alicia Keys. Er ist ein typischer «musician’s musician», ein band- und musikdienlicher Schlagzeuger und Alleskönner. Mit Charlie Watts teilt er die Leidenschaft für Jazz und Blues.

«Man sieht ihn nicht, doch du kannst ihn fühlen.» Mit diesem Satz wird er immer wieder beschrieben. Steve Jordan könnte das Schlagzeugspiel von Charlie Watts kopieren, so sieht er seine Rolle aber nicht. Darauf angesprochen, sagte er im «Rolling Stone»: «Wenn eine Band 60 Jahre lang zusammen ist, ändert sich auch die Struktur ihrer Songs. Abgesehen von ihren ­Anfängen, haben die Stones ihre Songs sowieso nie wie in den Studioaufnahmen gespielt.» Es müsse sich aber «richtig anfühlen».

Darryl Jones: Der Allrounder und Gigant. Bild: Getty Images

Bekannt wurde Darryl Jones 1981 in der Comeback-Band des grossen Miles Davis. Geadelt wurde er danach 1985 in der phänomenalen ersten Band des englischen Sängers Sting mit Branford Marsalis und Kenny Kirkland. Er spielte mit der Crème de la Crème des Pop und Jazz bis er 1993, nach dem Ausscheiden von Bill Wyman, zu den Rolling Stones transferiert wurde, wo er seither als fester Begleitmusiker der Rolling ­Stones spielt.

Jones ist ein enger Freund von Steve Jordan und hatte enge Verbindungen zu Keith ­Richards’ X-Pensive Winos. Wie Steve Jordan beherrscht auch Darryl Jones alle Spiel- und Stilarten. «Für mich ist Darryl ein Gigant, ein wunderbarer Allrounder. Er hat mich kein einziges Mal enttäuscht», sagt Richards.

Daryll Jones ist in Chicago aufgewachsen und lernte zunächst Schlagzeug. In der Nachbarschaft wohnte aber Angus Thomas, der spätere, langjährige Bassist von Philipp Fankhauser. Es war Thomas, den der jungen Daryll inspirieren und vom Bass überzeugen konnte.

Chuck Leavell: der inoffizielle «musical director». Bild: Getty Images

«Ohne ihn wären die Stones nicht mehr die Stones», hat Keith Richards gesagt. Seit 40 Jahren sorgt Chuck Leavell für Kontinuität bei den Stones.

Chuck Leavell war frustriert. 15 Jahre lang hatte er sich unter den Musikern von Macon, Georgia, zur Crème de la Crème zählen dürfen. Jetzt war er 30 Jahre alt und gehörte scheinbar zum Alteisen. Statt mit den Allman Brothers Stadien zu füllen oder den Applaus der Massen mit seiner Band Sea Level zu geniessen, tingelte er mit einem Trio durch die Bars. Er denke ernsthaft daran, die Musik aufzugeben, so gestand er seiner Ehefrau Rose eines Abends beim Dinner: Lieber würde er sich ganz der Arbeit auf seinem riesigen Farm- und Waldgut widmen. Rose liess ihn ein bisschen vor sich hin klagen, dann unterbrach sie ihn: Übrigens hätten heute die Rolling Stones angerufen, er solle sich bitte melden.

Wenig später hatte Leavell Ian Steward am Draht, den sogenannten «sechsten Rolling Stone». Dieser hatte seit den frühesten Stones-Tagen am Keyboard gesessen, war aber nie zum offiziellen Mitglied erklärt worden, weil sein Gesicht nicht zum düsteren Image passte, das man kultivierte. Jetzt suchte er einen Ersatz für den zweiten Pianisten, Ian McLagan, der das Weite gesucht hatte. Am nächsten Tag flog Leavell nach London. Wenig später zog er im Rahmen einer grossen ­Stones-Tournee durch Europa. Bei den Aufnahmen von «Under Cover» (1983) gehörte er schon zur Studio-Crew.

Als Stewart 1985 an einem Herzinfarkt erlag, übernahm er dessen Stelle. Und weil er der Einzige war, der über die Songs, die sie während der Proben spielten, genau Buch führte, fand er sich bald in der inoffiziellen Position des «musikalischen Direktors» wieder. So gehört es noch heute zu seinen Aufgaben, aus Hunderten von Liedern ein Live-Set zu schneidern, das Publikum wie Band begeistern kann.

Dreizehn Jahre alt war Chuck Leavell, als er ein Konzert von Ray Charles erlebte. Von da an setzte er alles auf die Karte Musik. Zwei Jahre später sprach er im Muscle Shoals Studio in Sheffield, Alabama, vor und wurde sogleich als Studiomusiker engagiert. Schon bald waltete er auch als Produzent, ehe er mit 20 von den Allman Brothers abgeworben wurde. Dort war er unter anderem verantwortlich für das berühmte Solo im Evergreen «Jessica».

Übrigens: Seine Wälder und seine Farm hat er nicht aufgeben müssen. Vielmehr machte er sich einen Namen als rühriger Naturschützer und Autor von Büchern über das Leben der Wälder.