Comedy Jetzt ist es doch noch passiert: Satiriker Dominic Deville ist preisgekrönt Der Salzburger Stier ging schon an viele Schweizerinnen und Schweizer. Irgendwann musste es auch den gepflegten Punk beim SRF treffen. Macht nichts.

Er kann auch wilder: Dominic Deville 2020 im Kasinotheater Wintertour als Moderator von «Comedy Roast». Mirco Rederlechner / Aargauer Zeitung

Das Problem ist: Auszeichnungen passen nicht zu Satire. Und damit auch nicht zu einem Late-Night-Moderator wie Dominic Deville. Denn sie bedeuten immer, dass da einer im Mainstream angekommen ist. Auch beim Salzburger Stier 2023, den Deville am Montag erhalten hat. Eine Auszeichnung der Kleinkunstszene – aber dennoch: Wer ihn erhalten hat, ist kein Punk mehr.

Sein Image als Punk (und jenes des Kindergartenlehrers) hat Deville begossen, gedüngt und schon immer gepflegt. Und so war die wahre Auszeichnung wohl, dass er bis jetzt gar keinen Preis erhalten hat.

Der Preis kommt eigentlich reichlich spät

Jetzt, da er kein echter Vertreter der Kleinkunstszene mehr ist, weil er hauptsächlich im Staatsfernsehen im Sonntagabendprogramm moderiert, hat er ihn noch, den Stier. Wenn auch spät – immerhin ist Deville schon jahrelang im Satire-Business und seine Satiresendung läuft in der 14. Staffel – also im 7. Jahr.

Die Jury schreibt in ihrem Statement denn auch explizit, Deville in seiner Late-Night-Show sei nur ein verkleideter Teufel, ein «Devil in Disguise», denn auf der Kleinkunst- und Konzertbühne sei er eine echte Rampensau, ein Mann, der sich ins Publikum werfe.

Tatsächlich gibt es Deville auch noch auf der Bühne – als Moderator im Casinotheater Winterthur bei «Comedy Roast» und im Theater Hechtplatz beim legendären «Bösen Montag». Er mache das mit sicherem Händchen «für Qualität und höheren Blödsinn», schreibt die Jury.

In seiner Show wurde die Spontaneität abgewürgt

Im Fernsehen aber hat er seine Gegenspieler oder Gäste und damit die Spontaneität komplett aus dem Programm gekippt. Aus Spargründen, wie er einst zu verstehen gab. Waren seine Sidekicks so teuer? Selbst mit Kabarettist Gabriel Vetter tritt er nicht mehr in den direkten Dialog: Vetter sitzt seit neuestem in seinem Trouble-Shooting-Bastler-Häuschen weit weg von Improvisation-Möglichkeiten in der Sendung. Nein, von einem Anarchisten, wie ihn die Jury betitelt, ist in der Late-Night-Sendung nichts spürbar.

Satirikerin Patty Basler, die regelmässig bei Deville auftritt, versicherte gegenüber SRF: «Er kann auch wahnsinnig böse sein.» Zuverlässig, bissig und witzig sind in letzter Zeit aber nur das «Freundschaftsbuch», das er für Promis ausfüllt, und garantiert schräg sind die Sketche mit seinem «lieben Nachbarn».

Doch es gibt ihn tatsächlich noch, den Punk. Und nach dem Salzburger Stier lohnt es sich, Deville mal live zu sehen. Bei der Aufzeichnung der Sendung macht er bissige Sprüche, die danach rausgeschnitten werden (müssen). Der 47-jährige Familienvater tritt übrigens auch mit seiner Punk-Band Failed Teachers immer noch auf.

Deville selbst schwieg am Tag der Auszeichnung zum Preis. Er veröffentlichte stattdessen einen Sketch von einem SUV, der beim Posten den Weg versperrt – in der Form zweier aneinander geschweissten Einkaufswagen.