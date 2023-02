Best of January Unser Album des Monats kommt vom französisch-schweizerischen Duo et.nu – der Soundtrack einer Liebesbeziehung Die Schweizer Sängerin Lea Maria Fries und der französische Elektro-Bassist Julien Herné haben im Lockdown in der Pandemie ihr Liebesleben vertont. Ein Wechselbad der Gefühle und vor allem grossartige, spannende Musik. Aufhorchen lässt auch die Thuner Singer/Songwriterin Veronica Fusaro. Die italienische Band Måneskin beweist, wie cool Rockmusik immer noch sein kann.

1. Lea Maria Fries und Julien Herné: et.nu

Die Kunst des Duos wird im Jazz gepflegt, seit Louis Armstrong 1928 mit dem Pianisten Earl Hines den «Wheatherbird Rag» aufgenommen hat. Mittlerweile gibt es diese kleinste Bandformation in allen möglichen Kombinationen. Eigenartigerweise aber sehr selten im Duo mit Gesang und Bass. Nicht einmal das Musikerehepaar Ella Fitzgerald und Ray Brown hatte sich an diese intimste Form des musikalischen Dialogs gewagt.

Die in Paris lebende Schweizer Sängerin Lea Maria Fries hat Jazz und Jazztradition studiert. Aufgewachsen mit Nirvana, Pop und Hip-Hop hat die 33-jährige Luzernerin aber einen ganz anderen Hintergrund als Ella Fitzgerald. Mit der grossen Sängerin teilt sie nur die Liebe zu den Liedern von Cole Porter – und zu Bassisten. Und sie wagt, was sich Ella nicht traute: ein Duo-Projekt mit Gesang und Bass.

Kennen und lieben gelernt haben sich die Sängerin und der Elektro-Bassist Julien Herné in der Band For A Word des französischen Pianisten Gauthier Toux. Im Oktober 2019 ist sie mit Sack und Pack beim französischen Bassisten in Paris eingezogen. Sie pendelte noch zwischen der Schweiz und Paris als im März 2020 die Pandemie ausbrach. Sofort musste sie sich entscheiden: Schweiz oder Frankreich? Sie entschied sich für die Liebe.

Der erste Lockdown in Frankreich war rigide: Grenzen zu, Ausgangs- und Auslaufbeschränkung gross. Das jung verliebte Musikerpaar sass in ihrer Wohnung fest, jamte und komponierte in ihrem Minigarten. «Die geglückteste Platte ist diejenige, bei der die menschliche Beziehung zwischen den Musikern am besten ist», schrieb einst das US-Jazzmagazin «Down Beat». «Bei uns hat es sofort wunderbar funktioniert», sagt Fries rückblickend. Aus der Not geboren, entwickelte sich das Projekt zum Glücksfall.

«Es gibt Duos, die sind wie ein Liebesakt», schrieb einst der verstorbene deutsche Jazzpapst Joachim-Ernst Berendt. Fries und Herné haben sich das zu Herzen genommen. Das Duo et.nu ist eine vertonte Liebesgeschichte, das Dokument ihrer Liebesbeziehung, ihr Soundtrack der Liebe im Lockdown. Ein Wechselbad der Gefühle zwischen Glückseligkeit, Bindungs- und Verlustängsten, Zweifel, Erwartungen und Hoffnungen. Das französisch-schweizerische Liebespaar gibt einen musikalischen Einblick in ihr Leben unter besonderen Vorzeichen.

Die Kombination Elektro-Bass und Gesang erweist sich dabei als besonders geeignet, weil sie einen grossen Freiraum für kreative und emotionale Umsetzung bietet. Diesen Raum nutzt das Duo für eine Reihe von Sounds aus dem Alltag. So hören wir auf «Berlin Paris» und «Big Beat Heart Beat» Geräusche von Haushaltsgeräten wie dem Staubsauger oder der Kaffeemaschine.

Die englischen Lyrics hat Fries mit Hilfe des Journalisten Eric Facon geschrieben. Dazu, als Hommage an Cole Porter, die Lyrics des Standards «All Of You»: «I love the look of you, the lure of you. The eyes, the arms, the mouth of you. For I love all of you.» Aber nicht im Swing-Stil wie das Ella Fitzgerald gesungen hat. Fries singt über solistische Basslinien.

et.nu wollte sich keine stilistischen Vorgaben machen. Wie so viele Musikerinnen und Musiker der aktuellen Generation denken sie über die Kategorien und wollen jede Freiheit nutzen. Der Geist des Jazz ist präsent, die Improvisation nimmt eine wichtige Rolle ein, Jazz im traditionellen Sinn ist es aber sicher nicht. Elemente von Pop und Electronica fliessen, klassische Songstrukturen haben die Tracks aber nicht.

Die Musik ist experimentell und erfordert von den Hörenden eine konzentrierte Auseinandersetzung. «Das Album ist für alle, die Lust haben zu hören und einzutauchen», sagt Fries. Wer sich darauf einlässt, dem öffnet sich ein musikalisches Universum von unermesslicher Vielfalt und grossem Reichtum. Lea Maria Fries hat die Türe zur internationalen Karriere geöffnet und ist bereit für den nächsten Karriereschritt.

2. Veronica Fusaro : All The Colors Of The Sky

Singen kann Veronica Fusaro, die inzwischen 25-jährige Musikerin aus Thun. Das hat sie schon vor acht Jahren bei «The Voice of Switzerland» bewiesen. Auf der Bühne wirkte sie aber noch etwas verloren. Ihre grösste Stärke ist aber zweifellos das Songschreiben. Auf ihrem abwechslungsreichen Debütalbum hat sie ihre emotionale Palette vergrössert und präsentiert eine Reihe von Songs, die keine Vergleiche zu scheuen brauchen.

3. Måneskin: Rush!

Die junge, ungestüme Band aus Rom gewann vor zwei Jahren den ESC und widerlegt die Behauptung, dass Rockmusik nur noch röchelnd am Boden liegt. Ihr drittes Album «Rush!» ist eine Riesenladung Leidenschaft, Spass und Spielfreude.

«Coole Kids mögen keine Rockmusik. Sie hören nur Trap und Pop», behauptet Damiano David, der 24-jährige Frontmann von Måneskin, im Song «Kool Kids». Und überhaupt: Rock’n’Roll sei ohnehin längst tot. Doch Damiano kümmert das nicht im Geringsten. Ihm ist es schnurzegal, ob er jetzt cool ist oder nicht, denn seine Band Måneskin ist derzeit die wohl angesagteste und am meisten gefeierte Rockband. Manche sehen in der Band aus Rom gar die Wiederbeleber der Rockmusik schlechthin. «Wir haben allen Ungläubigen gezeigt, dass wir keine Sternschnuppe, sondern ein neuer Planet sind», sagt Bassistin Victoria de Angelis.

Das Sonnensystem, in dem sich Måneskin tummelt, existiert freilich seit Jahrzehnten. Das Quartett erfindet die Rockmusik nicht neu, sondern rührt aus den bekannten Zutaten eine Musikmischung an, die gewissermassen alle geschmacklichen Vorlieben befriedigt. Sie spielen direkten und hochgradig verführerischen Rock’n’Roll, Funk-Rock wie in ihrem bislang grössten Hit, dem The-Four-Seasons-Cover «Beggin‘» oder dramatisch-mitreissenden Glam-Rock wie in «Supermodel». Punk wie in «Kool Kids». Mitgröl-Hymnen wie «Gasoline» und Achtzigerjahre Powerballadenkitsch wie «Timezone». Dazu kommt «Gossip» ist einer Kollaboration mit Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello. Sie schöpfen das Spektrum wirklich aus. Neu für Måneskin sind wunderhübsche und herzschmelzend verzweifelte Balladen wie «If Not For You» und «The Loneliest», bei dem Damianos vehemente Stimme besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt.

Siebzehn Songs umfasst «Rush!», drei davon auf Italienisch, und es bleibt so gut wie keine Nische innerhalb des Rockgenres unausgeleuchtet. Irre viel Spass macht die Platte mit ihrer rebellisch-unangepassten Over-the-Top-Attitüde auch. Immer zwinkert irgendwo ein Auge, an gleich mehreren Stellen etwa macht sich die Band über den ihr gern unterstellten Drogenkonsum lustig. Tatsächlich gehen diese – übrigens sehr freundlichen und höflichen – jungen Menschen ganz gern Nachtleben-Luft schnuppern. Allein in den vergangenen anderthalb Jahren haben sie unter anderem mit Slash und Axl Rose von Guns’n’Roses und den Red Hot Chili Peppers gefeiert, mit Coldplay-Sänger Chris Martin und seiner Freundin gefrühstückt und landeten, eher durch Zufall, auf einer Party im Haus von Madonna, wo es dann lustiger als erwartet gewesen sei.

Aber das Herz dieser Band sind keineswegs Dekadenz und Hedonismus, sondern das Können der Vier. Das Quartett, das mit der Nummer «Zitti e buoni» den ESC gewann, bietet ein wirklich mitreissendes, energiesattes Vergnügen. Aber vor allem Live ist das Quartett ein Ereignis. Damiano David gockelte grazil über die Bühne wie eine Kreuzung aus Marc Bolan, David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop und Freddie Mercury, und auch die übrigen drei erwiesen sich musikalisch wie optisch als weit mehr als nur Ergänzungsspieler. Bis auf den Drummer sprangen alle Måneskin-Mitglieder in die vollständig euphorische Menge und alle, inklusive Bassistin Victoria, zeigen sich obenrum nackt. Dabei haben sie durchaus ein Faible für Mode. Beruflich kleidet sich die Band in Gucci, man trägt gern Netzstrumpfhosen, Make-up (auch die Jungs) und zelebriert souverän wie glaubhaft eine gewisse sexuelle Fluidität. Dass sich die haltungs- und meinungsstarke Band für Feminismus, LGBTQ-Rechte und gegen Extremismus und Kriegstreiberei ausspricht, kommt bei den überwiegend jungen bis sehr jungen Fans ebenfalls bestens an.

Ist Måneskin die Zukunft der Rockmusik? Nein, die Band ist längst deren unmittelbare Gegenwart. Die Europatournee, die Ende Februar in Italien startet, ist de facto ausverkauft, bis kurz vor Weihnachten spielten sie noch vor vollen, grossen Hallen in den USA, wo die Band für einen Grammy als «Best New Artist» nominiert ist, mittlerweile wurden die Songs von Måneskin fast so oft gestreamt wie es Menschen auf der Erde gibt.

4. Iggy Pop: Every Loser

Die wilden Zeiten, in denen Iggy Pop reihenweise Hotelzimmer demolierte, sind lange vorbei. Musikalisch kann die Punk-Ikone aber immer noch ziemlich wild werden. Das zeigt der 75-Jährige auf seinem hervorragenden neuen Album «Every Loser».

Privat lässt es Iggy Pop mit seinen 75 Jahren längst ruhiger angehen als früher. Der «Godfather of Punk» zeigte sich sogar demütig mit Blick auf einstige Zerstörungsorgien. Auch musikalisch schlug er zuletzt mit dem Album «Free», einer Mischung aus Ambient und Jazz, deutlich leisere Töne an. Doch damit ist nun erstmal Schluss. Als wollte er es noch einmal allen zeigen, gibt Iggy Pop auf «Every Loser» wieder den wilden, wütenden Kerl.

«Ich bin rasend, du verdammter Mistkerl», singt er – noch milde übersetzt – im Refrain des mitreissenden Garagenrockers Frenzy und klingt dabei wie einer, der nach der Zeit der Pandemie dringend ein Ventil brauchte. «Ich habe die Krankheit satt», schimpft der ehemalige Frontmann der Stooges mit Übersteuerung ins Mikrofon. Das macht richtig Spass, auch wenn – oder gerade weil – der 75-Jährige auf seine alten Tage so wenig bedrohlich wirkt wie seine Zeitgenossen Alice Cooper oder Ozzy Osbourne.

Soweit so wild – nach dem packenden Albumopener wird es etwas gemächlicher, jedoch nicht weniger cool. Eine lässige Bassline und markante Keyboard-Riffs verpassen «Strung Out Johnny» einen starken New-Wave-Einschlag, bevor der rifflastige Punk-Refrain einsetzt. Inhaltlich geht es um den Absturz in die Drogenabhängigkeit. Damit kennt sich der Sänger mit dem unverwechselbaren Bariton, der nach eigener Aussage seit über 20 Jahren clean ist, bestens aus.

«New Atlantis» kann wahrscheinlich als Ballade durchgehen. Es ist eine Liebeserklärung an Iggy Pops Wahlheimat Miami, die er im Song als «eine wunderschöne Hure von einer Stadt» bezeichnet. «Aber jetzt versinkt sie im Meer», singt er in Anspielung auf den steigenden Meeresspiegel, der die Metropole in Florida bedroht.

Typisch Iggy Pop, er setzt sich auch im Alter keine Stilgrenzen. Wie selbstverständlich lässt der Mann, der meistens mit freiem Oberkörper rumläuft, kräftigen Punkrock («Modern Day Ripoff», «Neo Punk»), lässig groovende Balladen («Morning Show») und Power-Pop mit Synthesizern («Comments») zu einem kurzweiligen, packenden Album verschmelzen, das schon beim ersten Durchlauf zündet.

Die unglaublich coole, tiefe Stimme trägt alles – und wird begleitet von namhaften Musikern. Den Bass spielt Duff McKagan von Guns N’ Roses. Am Schlagzeug sind Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Travis Barker (Blink-182) und der kürzliche verstorbene Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins zu hören. Ex-Chili-Peppers-Mitglied Josh Klinghoffer spielt Gitarre und diverse Tasteninstrumente. Ausserdem sind Dave Navarro und Eric Avery von Jane’s Addiction dabei. Viele der Musiker sind auch als Co-Songwriter gelistet. Produziert hat Andrew Watt, der schon mit Justin Bieber, Miley Cyrus und Pearl Jam gearbeitet hat.

Auf seine unvergleichliche Art hatte Iggy Pop angekündigt, mit diesem, seinem 19. Album «die Scheisse aus euch rauszuprügeln». Über solche Sprüche muss die Punk-Ikone mit 75 Jahren wahrscheinlich selbst schmunzeln. Schliesslich ist Iggy Pop, der einst ein schüchterner Junge war und eigentlich Jim Osterberg heisst, schon lange kein verhasster und gefürchteter Antiheld mehr, sondern eine allseits beliebte Kultfigur.

Auf dem Albumartwork ist ein jüngerer Iggy Pop zu sehen. Die Fotos sind vermutlich Ende der 1970er-Jahre entstanden. Wie passend. Denn «Every Loser» ist ein Album, das auch von Nostalgie lebt, von der Erinnerung an wildere Zeiten. Es ist ein grossartiges und angemessenes Alterswerk. Vielleicht kein allzu harter, aber ein im positiven Sinne gepflegter musikalischer Tritt in den Allerwertesten.

5. John Cale: Mercy

Jahrelang arbeitete John Cale an den Songs für sein neues Album. Jetzt veröffentlicht er sein atmosphärisches Elektro-Werk «Mercy» und zeigt, dass er auch mit 80 Jahren keine Lust auf musikalischen Stillstand hat.

«Ja, es ist ein Liebeslied», verkündet John Cale im Musikvideo seiner aktuellen Single «Noise Of You». «Als ich diesen Song skizziert habe, ging es vor allem um die Atmosphäre.» Das war auch die Marschroute für sein neues Album – das erste seit mehr als einem Jahrzehnt mit neuen Songs des Musikpioniers. Auf «Mercy» singt der experimentierfreudige Waliser, der im März 81 Jahre alt wird, zu atmosphärischen, ambientartigen Klängen und Elektrobeats.

Der Titelsong, ein Duett mit der in Berlin lebenden US-Sängerin und Elektro-Musikerin Laurel Halo, ist ein siebenminütiger, wunderbarer Downbeat-Klangteppich. «Days and days were spent in anger», singt Cale fast klagend. Lyrisch verarbeitet der gebürtige Waliser auf seinem 17. Studioalbum alles, was ihm in den letzten Jahren missfiel: Trump, Brexit, Covid oder Klimawandel.

Die Stimmung ist mitunter etwas dystopisch. Der düstere Track «Marylin Monroe’s Legs», eine Kooperation mit dem britischen Elektro-Musiker Actress, fasziniert mit mysteriösen Echos, undefinierbaren Sounds und der Atmosphäre eines David-Lynch-Films. Die Stimmung ist unheimlich, wie etwa bei «Lost Highway».

Hingegen singt Cale mit der vielseitigen Indie-Musikerin Weyes Blood, die zuletzt auch auf Alben von Lana del Rey und den Killers gastierte, das eher erhebende «Story Of Blood», das nach jazzigem Piano-Intro zu einem kleinen Klangspektakel wird. Auch die Single «Noise Of You», die laut Cale von einem Winter in Prag inspiriert wurde, ist eher sinnlich und hat etwas Entspannendes.

Es ist nicht leicht, die passenden Worte für diesen faszinierenden Elektrotrip zu finden. «Mercy» ist eine unvorhersehbare, bisweilen merkwürdige, aber sehr spannende Klangreise. Bei wiederholtem Hören entdeckt das Ohr immer wieder etwas Neues. Und mit 80 Jahren gelingt es John Cale, der einst in New York als Mitgründer von The Velvet Underground die Musikwelt nachhaltig prägte, immer noch, mit seiner Musik zu überraschen.

6. Little Simz: No Thank You

Die Jahres-Bestenlisten waren meist längst erschienen, als Little Simz aus dem Nichts ihre neue Platte veröffentlichte. Dabei gehört die auch drauf. Da ist dieser unwiderstehliche Flow. Dort diese Dringlichkeit. Und auch diese Entspanntheit bei den Beats. Oldschool – ohne Staub angesetzt zu haben. Textlich arbeitet sich Little Simz an allerlei Baustellen ab: von Rassismus bis zum seelenlosen Musikbusiness. Grossartig.

7. Sam Smith: Gloria

Sam Smith steht in den ersten Karrierejahren vor allem für hochemotionale Schmusesongs und gewinnt damit sogar einen Oscar. Mittlerweile sind die Lieder tanzbarer und versexter. Auf dem vierten Album «Gloria» geht die Metamorphose des Popstars aus Grossbritannien weiter.

Rückblick: Selbstzweifel und Trennungsschmerz nehmen auf Sam Smiths Debütalbum «In the Lonely Hour» 2014 viel Raum ein. «Stay With Me» und «I’m Not The Only One» werden zu grossen Hits, es hagelt direkt viel Lob, vier Grammys und 2016 den Oscar für den James-Bond-Titelsong «Writing’s on the Wall». Ein steiler Aufstieg mit Anfang 20.

Doch Smith ist voller Selbstzweifel, das ist den Songs anzumerken. Auch öffentlich zeigt sich der Newcomer eher verschlossen. Das ändert sich aber in den kommenden Jahren. Smith kleidet sich gern extravagant, auch freizügiger als zuvor. Ein Wendepunkt ist dabei 2019 sicher die öffentliche Erklärung, nicht-binär zu sein, sich also auf keine Geschlechteridentität festzulegen. «Es hat alles verändert», erinnert sich Smith im britischen «Rolling Stone». Der Weg zu mehr Selbstliebe ist endgültig eingeschlagen. Es ist ein wiederkehrendes Thema auf «Gloria».

Schon im ersten der insgesamt 13 Songs, der schon veröffentlichten Single «Love Me More», heisst es melancholisch: «Jeden Tag versuche ich, mich nicht selbst zu hassen. Aber seit kurzem tut es nicht mehr so weh wie früher. Vielleicht lerne ich, mich mehr selbst zu lieben.»

«Selbstliebe ist kein Ziel – es ist die tägliche Hingabe, sich selbst zu akzeptieren», erklärt Smith im Interview. Der Popstar aus einem Dorf in der Nähe von Cambridge ist mit seinen öffentlichen Statements ein Vorbild für viele Menschen, die sich anders fühlen, Geschlechterrollen hinterfragen und einfach sie selbst sein wollen.

Die queere Popkultur ist auf «Gloria» unüberhörbar. Es gibt Zitate der Dragqueen RuPaul («Wenn du dich selbst nicht liebst, wie zur Hölle kannst du dann andere lieben?»), aus der Dokumentation «Gay and Proud» über das Leben Homosexueller in den 1970ern («Lügen zu müssen, ist das Traurigste und Hässlichste daran, schwul zu sein.») und der Schwulenikone Judy Garland («Der Zauberer von Oz»).

Der speziellste Song auf dem Album ist wohl der Clubhit «Unholy», ein Duett mit der in Deutschland geborenen Sängerin Kim Petras, der es im Herbst auf Platz Eins in Grossbritannien und den USA schaffte. Das Lied über einen Familienvater, der sich im Stripclub vergnügt, strotzt nur so vor Sexappeal und Erotik.

Auch musikalisch gibt «Unholy» die Richtung vor, die Smith mehr und mehr einschlägt. Weniger Trennungsballaden, mehr Elektro-Pophits für die Tanzfläche – so wie die Single «Gimme» oder das R&B-angehauchte «I’m Not Here To Make Friends». Dort singt Smith über einen Abend im Club selbstbewusst: «Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sondern einen Liebhaber.»

In «Gloria» geht es also um Selbstliebe, Sehnsüchte und Sex. Doch natürlich dürfen auch Balladen (wie «No God» oder «How To Cry») nicht fehlen, bei denen Smiths verletzliche und hohe Stimme erst recht zum Tragen kommt. Im Duett mit einem anderen britischen Superstar – Ed Sheeran – besingen die beiden in «Who We Love» die Liebe: «Wir leben, wen wir lieben.»

Was für viele wie eine Plattitüde klingt, ist für die queere Gemeinde einer von vielen Schritten hin zur Selbstakzeptanz. Der offene Umgang und die Musik von Sam Smith, mittlerweile 30, haben vor allem jungen Menschen helfen können. Sie stehen bei Konzerten mehr und mehr im Publikum – neben Dragqueens, Hetero-Paaren und älteren Frauencliquen. Ein Mix, den aktuell wohl nur Harry Styles schafft.

«Mein Publikum war schon immer sehr breit angelegt. Aber es ist schön zu sehen, dass eine neue Generation Spass an meiner Musik hat», erklärt Smith. «Das ist absolut wild.» Genauso, wie die Metamorphose von Smith, die in «Gloria» textlich und musikalisch einen Abschluss erlebt. Dazu ist es ein gut durchhörbares Album für alle Stimmungslagen – nicht nur für die melancholischen Momente.