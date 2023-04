Künstliche Intelligenz ChatGPT als Romancier: Killt die KI die Autoren? Der Sprachroboter ChatGPT hat Zugriff auf eine gigantische Bibliothek. Davon lässt er sich auch gerne zu neuen Büchern «inspirieren». Doch was taugt KI-Literatur - und was sagt sie über das Wesen des Autors aus?

Literatur ist auch nur ein Code. Wer ihn Durchschaut, stürmt die Bestsellerliste.

Neal Stephenson gilt als eine Art Hausautor der Tech-Unternehmer. Er arbeitete als Berater für Jeff Bezos’ privates Raumfahrtunternehmen Blue Origin und war als Chief Futurist bei Magic Leap, einem Start-up für Augmented Reality, angestellt. Und er inspirierte Mark Zuckerberg dazu, Facebook auf Metaverse umzubenennen. Seither ist Stephenson auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt: als Erfinder des Metaverse.

Das stimmt zwar nur halb - die Vision einer begehbaren digitalen Parallelwelt, ist schon älter -, die Bezeichnung Metaverse geht aber tatsächlich auf Stephensons Roman «Snow Crash» (1992) zurück. Das Buch ist allerdings noch aus einem anderen Grund hoch aktuell. Man macht darin Bekanntschaft mit einer weiterentwickelten Version von ChatGPT, jenem Sprachroboter, der derzeit im Internet für Furore sorgt und viermal so schnell die Grenze von 100 Millionen Nutzer sprengte wie Tiktok

Bei Stephenson ist der Sprachbot ein Bibliothekar und tritt als Avatar auf, der dem Protagonisten Hiro bei dessen Recherchen zu einem heimtückischen Virus hilft. Er sieht aus wie «ein liebenswürdiger, bärtiger Mann Mitte Fünfzig», ist aber eigentlich bloss ein Programm zur Informationsverarbeitung. Im Roman wird dieses als ein «Stück Software» beschrieben, das sich «behände wie eine Spinne, durch die fast unvorstellbaren Informationsmengen der Bibliothek bewegt, die durch ein weites Netz von Querverweisen krabbelt».

100 Billionen Parameter für ein besseres Sprachverständnis

ChatGPT funktioniert ähnlich. Der Sprachroboter wurde mit einer gigantischen Bibliothek an Informationen gefüttert und lernte, darin verschiedene Muster und Strukturen von Sprache zu erkennen. Das herkömmliche Modell GPT3 besitzt ein Netzwerk mit 175 Milliarden Parametern, die darüber bestimmen, aus welchen Wörtern, Wortgruppen und Sätzen ein Text gebildet wird. Das neue Modell GPT4 besitzt 100 Billionen.

Damit erlangt ein Sprachroboter ein Verständnis für Sprache, nicht aber für die semantische Bedeutung der Wörter. Das hat auch der Bibliothekar im Metaverse nicht. Er wisse alles, aber wisse es auch nichts, heisst es im Buch. Denn ihm fehlt eine zentrale Eigenschaft: das Denken.

Stephenson beschreibt also eine vermenschlichte künstliche Intelligenz (KI), mit der wir interagieren wie mit einem richtigen Menschen, lässt aber gleichzeitig keinen Zweifel daran, dass sie anders funktioniert als ein Mensch und weder über Bewusstsein noch Intentionen verfügt. Damit liefert er einen wichtigen Gegenentwurf zu bekannten KI-Figuren der Science-Fiction von Schwarzenegger als Terminator, über HAL 9000 aus «Space Odyssey» bis zu Commander Data aus «Star Trek».

ChatGPT ist die vierte Stufe der Informationsverarbeitung

Der Informatiker und Autor Jaron Lanier lehnt den Begriff der künstlichen Intelligenz vollständig ab, wie er in einem Essay für den «New Yorker» erklärt. Er hält ihn für irreführend, da er fälschlicherweise suggeriert, dass wir es mit einer intelligenten «Kreatur» zu tun hätten. Stattdessen schlägt er vor, sich ein Werkzeug vorzustellen, eine Art elaborierte Wikipedia, die nicht nur ein umfassendes Nachschlagewerk ist, sondern auch in der Lage ist, dem Nutzer die Informationen so zu präsentieren, wie er sie benötigt. Statt von künstlicher Intelligenz, spricht er lieber von einer «innovativen Form der sozialen Kollaboration».



Durch die Betonung der sozialen Komponente rückt der Autor den Fokus auf das Ausgangsmaterial des Roboters, denn ohne dieses könnte er keinen einzigen Satz schreiben. Die Basis für die Erzeugnisse von ChatGPT und Co. sind schliesslich von Menschen geschriebene Texte (und andere medial erzeugte Inhalte). Es ist die Bibliothek, in der sich die Software, wie eine Spinne krabbelnd, von Querverweis zu Querverweis bewegt.

Gleichwohl haben wir es hier mit einer neuen Qualität der Informationsvereinbarung zu tun. Historisch betrachtet ist es die vierte Stufe, nach der Errungenschaft der Schrift, der Erfindung des Buchdrucks und der Entwicklung des Internets. Systeme der generativen künstlichen Intelligenz wie ChatGPT machen das automatisierte Erzeugen von neuen Informationen möglich. Texte, Bilder, Musik - all das bedarf keiner menschlichen Autorschaft mehr.

ChatGPT ist die Maschienenwerdung der poststrukturalistischen Literaturtheorie

Damit wird ein Postulat der Postmoderne in seiner grössten erdenklichen Radikalität Realität: der von Roland Barthes diagnostizierte «Tod des Autors». Für Poststrukturalisten entsteht jeder Text im Zusammenspiel mit anderen Texten – Autoren nehmen aufeinander Bezug, inspirieren sich gegenseitig, sind bloss noch Schnittpunkt verschiedener Diskurse. Oder wie die französisch-bulgarische Literaturtheoretikerin Julia Kristeva in den 1960er-Jahren treffend bemerkte: «Jeder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf.»

Die Aussage trifft perfekt auf die Vorgehensweise von ChatGPT zu, wobei die einzelnen Zitate bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden. ChatGPT ist die Maschienenwerdung der poststrukturalistischen Literaturtheorie. Auf menschliche Autoren wollte die Theorie nie ganz passen. Denn als Menschen bringen Autoren eben nicht nur ihre Leseerfahrungen in einen neuen Text ein, sondern auch ihre Erfahrungen aus der realen Welt.

Der künstlichintelligente Sprachroboter aber verfügt über keine eigene «Sicht» auf die Welt. Alles, was er weiss, weiss er aus Texten anderer. Daraus zitiert er aber nicht etwa ganze Sätze, weshalb es schwieriger ist einen Roboter eines Plagiates zu überführen als einen Menschen. Stattdessen klaubt er sich Wortfetzen von überallher zusammen, paraphrasiert sie, stellt sie um, schreibt sie neu - und zwar jedes Mal aufs Neue. So erhält, wer ihm fünf Mal dieselbe Frage stellt, fünf voneinander abweichende Antworten. Der Roboter hat kein Gedächtnis und folglich schon wieder vergessen, was er das letzte Mal geantwortet hat. Das lässt ihn wieder seiner maschinellen Natur sehr menschlich wirken.

ChatGPT in Borges Bibliothek von Babel

Doch kann er auch einen Roman schreiben, der uns ebenso fesselt und herausfordert wie jener eines menschlichen Autors? Es ist dies eine Frage von Rechenpower und Zeit.

Eine Bibliothek mit allen Büchern die je geschrieben wurden - und in Zukunft geschrieben werden.

Das lässt sich Veranschaulichen mit der Erzählung «Die Bibliothek von Babel» (1944) des argentinischen Autors und Bibliothekar Jorge Luis Borges. Die Geschichte handelt von einer Bibliothek, die aus lauter gleichgrossen sechseckigen Räumen besteht und sich in alle Richtungen bis in die schiere Unendlichkeit erweitert. Sie enthält alle Bücher, die je geschrieben wurden – aber auch alle, die noch geschrieben werden oder theoretisch geschrieben werden könnten.

Die Bibliothek von Babel macht sich zu nutzen, dass jeder Text eine Kombination einer endlichen Anzahl von Zeichen (das Alphabet und die Interpunktionszeichen) ist und in seiner Form auch endlich ist (er hat ein Ende). Es gibt zwar vermutlich mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es Atome im Universum gibt, doch irgendwann hat man (theoretisch) alle erstellt und damit alle möglichen Romane geschrieben.

Wenn Computer etwas gut können, dann ist es mit horrend grossen Zahlen umgehen. ChatGPT muss aber nicht alle Romane schreiben. Mit seinen Hundert Billionen Parametern wurde er darauf trainiert. nur grammatikalisch und semantisch sinnvolle Texte zu schreiben – und je mehr er weiter trainiert wird, desto besser wird es ihm gelingen, jene Texte zu produzieren, die in Menschen (wie gute Romane) etwas auslösen. Und weil er sehr viel und sehr schnell schreibt, müsste doch mal etwas dabei sein, das es in die literarische Bestenliste schafft.

Man könnte ihn ja mal so Hunderttausend Romane schreiben lassen – pro Sekunde. Dann hätte man in einer Stunde schon 360 Millionen Bücher. Die Frage ist nun natürlich, wer liest das alles, um herauszufinden, ob da etwas Brauchbares darunter ist? Ein Mensch? Oder doch wieder eine andere KI?