Kriegstagebuch Friedenspreisträger Serhij Zhadan: Warum Russen «Barbaren» und «Unrat »sind Der ukrainische Autor Serhij Zhadan hat ein erschütterndes Kriegstagebuch aus seiner stark umkämpften Stadt Charkiw geschrieben. Darin geht er mit Russland hart ins Gericht.

Was macht der Krieg mit den Kindern? Darüber denkt der Autor Serhij Zhadan in seiner Chronik des Krieges in der Ukraine nach. Getty

«Die Kinder von Charkiw malen unter Beschuss den Frieden», postet Serhij Zhadan am 17. März 21:02. Auf ihren Zeichnungen sind ukrainische Flaggen zu sehen, das Blau durchsetzt mit friedlichen Wolken. Andere Bilder zeigen Sonnen und Regenbogen, Bäume und Friedenstauben. Dazu Zhadans Kommentar: «Unsere Kinder werden auf jeden Fall Frieden und ihr Land haben.»

Auf jeden Fall? Charkiw liegt nahe an der ukrainisch-russischen Grenze. Anderthalb Millionen Menschen lebten einst in der zweitgrössten Stadt des Landes. Viele mussten flüchten, denn schon am 24. Februar, dem ersten Tag des Angriffskrieges gegen die Ukraine, begannen russische Truppen ihren Vormarsch nach Charkiw. Zwei Tage später drangen sie in die Stadt ein, wurden in erbittert geführten Strassenkämpfen aber wieder zurückgedrängt. Danach konzentrierten sie sich darauf, die Stadt brutal zu beschiessen, wobei auch Streubomben zum Einsatz kamen.

Ein seismografisch genaues Kriegstagebuch

Der 48-jährige Serhij Zhadan ist in Charkiw ein Star, populär als Bandleader von «Zhadan i Sobaky» («Zhadan und die Hunde»). In der übrigen Welt kennt man ihn vor allem als herausragenden Poeten und Romancier. Vor wenigen Tagen erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.

Nun sind unter dem Titel «Himmel über Charkiw» seine Nachrichten vom Überleben der ersten vier Kriegsmonate erschienen. Es handelt sich um tägliche Einträge in sozialen Netzwerken. Ein seismografisch genaues und erschütterndes Kriegstagebuch, das die bisherigen Ereignisse in der heftig umkämpften Metropole festhält.

Zhadan hat Zugang zu allen Schichten der Bevölkerung, setzt sich aber besonders für Kinder und Jugendliche ein. Als ich ihn vor vier Jahren das letzte Mal traf, sprach er leise und sachlich über seinen eben erschienenen Roman «Internat», der von einer Stadt im Krieg handelt, dem Krieg im Donbass. In Deutschland und in der Schweiz redete man noch von einem «Konflikt», wollte nicht genauer hinsehen, was sich in der Ostukraine abspielte.

Nachrichten vom Überleben im Krieg: Serhij Zhadan: «Himmel über Charkiw». Suhrkamp- Verlag, 240 Seiten. zvg

Mit ihrem «Vernichtungskrieg» wollen die Russen die Ukraine auslöschen

Schon in diesem starken Roman ging es um die Frage, was der Krieg mit Zivilpersonen und besonders mit Kindern macht. Zhadan erzählte mir damals von seiner Hilfsorganisation, mit der er Kindern und Jugendlichen im Grenzgebiet ermöglichen wollte, dann und wann ein paar unbeschwerte Stunden zu erleben, in denen sie nicht an den Krieg denken sollten. Seit dem 24. Februar aber tobt ein «Vernichtungskrieg» (Zhadan), in dem die Russen die Ukraine auslöschen wollen, selbst ihre Kinder und ihre Kultur.

Unbeschwerte Stunden sind seither kaum noch möglich. Einmal beobachtet Serhij Zhadan, wie die Kinder auf der Strasse eine Kinderstrassensperre errichten und Krieg spielen. Manche Kinder leben seit mehreren Monaten in der Metrostation Saltiwka. «Sie warten», schreibt Zhadan, «auf die Umsiedlung, die meisten haben kein Zuhause mehr.»

Zwar seien sie zwischendurch munter, aber etwas skeptisch. Mit seinen Mithelfern unterhält er sie, überreicht ihnen Leckereien. Im Refrain seines Songs «Dity» («Kinder») heisst es: «Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel, / Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen! / Und du gibst ihnen Liebe, denn ausser dir / Wird sie keiner hier lieben!»

Beobachten, wie das Leben trotz des Krieges weitergeht

In seiner Kriegschronik tritt uns Zhadan zupackend und zärtlich entgegen, aber nie als Schwarzmaler. Im Gegenteil, er beschwört die Landsleute, den Kopf oben zu behalten. Am 5. April 21:24 postet er: «Die dauernde Panik, es käme eine Offensive, scheint niemanden besonders zu ängstigen.»

Nach einem Einschlag nahe dem Stadtzentrum schildert er, wie Rauch schwarz in den Himmel hochsteigt. «Man hat den Eindruck, der ganze Kampf um die Stadt findet oben, über uns statt.» Die Russen haben es darauf abgesehen, Schulen, Krankenhäuser, Kultureinrichtungen, Kinderspielplätze zu treffen, und die ukrainische Flugabwehr versucht, das zu verhindern, aber manchmal schlägt doch etwas ein.

Zhadan hält auch fest, wenn der Himmel einmal hell und wolkenlos ist oder «tief und aufmerksam. Wie ein Auge.» Er registriert lieber, wie das Leben trotz des Krieges weitergeht, wie die Leute die Sonne geniessen, mit dem Hund spazieren gehen. Viele Hunde und Katzen bleiben in der Stadt allerdings sich selbst überlassen, weil ihre Besitzer geflüchtet sind.

«Morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher.»

Statt sich lange bei den Zerstörungen aufzuhalten, denkt Zhadan bereits wieder an den Wiederaufbau. Oft beschliesst er seine Einträge mit Durchhalteparolen: «Über der Stadt wehen unsere Flaggen.» Oder: «Morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher.» Das Leben muss weiter gehen.

Zhadan ist seit dem 24. Februar dauernd auf Achse. Als «Volontär», also als freiwilliger Helfer, fährt er mit seinen Kumpels in einem heruntergekommenen Hyundai die Stadt ab, organisiert «humanitäre Transporte», übergibt mal eine Kreissäge, mal medizinisches Hilfsmaterial, mal Lebensmittel, mal Munition oder Drohnen für die «Jungs», das heisst die Kämpfenden, mal auch nur Farbstifte und Bastelmaterial für Kinder, mal sammelt er Zivilisten auf.

So erlebt er viele Veränderungen in der Stadt unmittelbar mit. Kein ungefährlicher Job. Ein anderer Fahrer und Freund wurde von einem russischen Geschoss getötet. Immer wieder Gefallene und Beerdigungen. Soldaten, die sich von einem Anführer verabschieden müssen. Während der Priester den Verstorbenen segnet, erzittert die Luft von Flugabwehrraketen. Nach der Kirche ziehen die Soldaten direkt wieder in den Kampf.

Es geht nur darum, Widerstand zu leisten oder vernichtet zu werden.

Harrt in der Stadt Charkiw aus: Autor und Musiker Serhij Zhadan. Imago

Serhij Zhadan will die Wirklichkeit nicht in Kunst verwandeln. Er misstraut der Literarisierung. Man könne nur all das zu benennen versuchen, was «hastig und chaotisch» ins Blickfeld kommt. «Jetzt aber geht es nicht um Literatur – es geht um die Wirklichkeit selbst.» Oft fehlen schlicht die Worte, etwa wenn er von den russischen Massakern in Butscha hört. Oder wenn man ihm sagt, dass wieder ein Bekannter gefallen sei und dass man diesen nicht heimbringen und beerdigen könne, weil man seinen Kopf nicht finde.

Sie hätten in der Ukraine keine Wahl, schreibt Zhadan. Es gehe nur noch darum, Widerstand zu leisten oder vernichtet zu werden. Deshalb ist er auch bei der Wortwahl emotional und kompromisslos, nennt die Russen «Unrat», «Barbaren», «Kindermörder». Wie seine Landsleute will er jetzt nichts mehr von der grossen, humanistischen russischen Kultur Dostojewskis oder Tschaikowskis hören, die den Kriegstreibern als Alibi dient.

Die russische Kultur ist eine, die tötet und vernichtet

Die russische Kultur, so Zhadan, sei vor allem eine Kultur, die tötet und verbrannte Zivilpersonen zurücklässt. Die kulturellen Säulenheiligen bestärken Russlands Mächtige noch in ihrem imperialen Grössenwahn. Kultur kann also das Schrecklichste bewirken, aber sie ist für die überfallene Ukraine zugleich eine Überlebenshilfe.

«Das Schreiben widerspricht dem Tod», schreibt Zhadan im Nachwort seines Buches. «Der Wunsch, Gefühle und Bedeutungen festzuhalten, Erzählungen zu umreissen, Motive nachzuerzählen, verträgt sich überhaupt nicht mit der Idee von Zerstörung, Vernichtung, Verschwinden.» Man will mit dem Schreiben auch das Vergessen überlisten.

Mit seiner Arbeit als Helfer, seiner Musik und seinem Schreiben versucht Serhij Zhadan in den nunmehr schon achteinhalb Monaten Krieg, sich dem Tod und dem Schweigen entgegenzustellen, nimmt sich das Recht, «selbst die Wahrheit zu sagen – die Wahrheit über diesen Krieg, über diese Zeit, die Wahrheit dieser Stimmen, die im Himmel vergehen und die Luft klarer und stärker machen».