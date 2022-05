Kriegsbilder Jedes Bild ein Aufschrei: Diese Fotos sind Augenzeugen des Unrechts «Médecins Sans Frontières» sind 50 Jahre im Einsatz. Die Bilder ihrer Tätigkeit sind spektakulär, historisch, und sie sind es wert, nicht vergessen zu werden. Jetzt sind sie in Zürich zu sehen.

Warum glauben wir einer Fotografie? Weil wir glauben müssen. Wir wollen uns ein Bild machen, um das Unverständliche zu verstehen, selbst wenn es den Verstand übersteigt: Krieg, Terror, der Unschuldige zu Opfern unsäglichen Leidens macht.

Äthiopien: Eine halbe Million Menschen verhungerten während der Dürre 1983/84. Fotos wie dieses von der Essensausgabe in einem Flüchtlingslager zeigten uns die Katastrophe. Bild: Chris Steele-Perkins/Magnum

Die Bilder des kleinen toten Ailan Kurdi 2015 am Strand des türkischen Badestrands Bodrum wurden zum Symbol der Schande. Sie öffneten uns die Augen für die menschliche Katastrophe vor der Festung Europas. Die Fotos aus der Ukraine heute geben uns das Gefühl, die Ereignisse vor Ort einordnen zu können. Bilder kommunizieren und transportieren Informationen; Bilder leidender Menschen wecken Empathie.

4 Bilder 4 Bilder Manyotsi ist ein Opfer der Gewalt im Kongo 2021. Auf der Flucht wurde sie vergewaltigt und gebar ein Kind.

Mit diesem Wissen über die Zusammenhänge von humanitärer Hilfe und fotografischer Darstellung und Berichterstattung ist die Organisation «Ärzte ohne Grenzen» (MSF) eine Pionierin. MSF leistet nicht nur medizinische Hilfe, sondern informiert über ihre Arbeit via Bilder, die stets eine unmissverständliche Botschaft haben. Seht her, so sieht das Unrecht aus! Die Fotos lenken unser Auge mittels Ausschnitt, Komposition, Lichtwahl und anderer Gestaltungselemente.

Bilder lügen nicht! Bilder lügen, nicht?

«Augenzeugen» heisst die Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen von MSF, die jetzt in Zürich zu sehen ist. Denn anders als Texte treffen uns Bilder ungeschützt. Der Grund: Was wir betrachten, unterliegt einem unbewussten Wahrheitsanspruch. Was ich sehe, soll wahr sein, hoffen wir.

Die Frage, was genau ich denn sehe, und wieso ich glaube, was ich sehe, stellt sich dem Betrachter in den seltensten Fällen. Wir müssen und wollen uns darauf verlassen, dass gilt: «Bilder lügen nicht!» Dafür besorgt sind im Auftrag von «Ärzte ohne Grenzen» die weltbesten zeitgenössischen News- und Reportagefotografinnen und -fotografen, die Mitglieder der renommierten Agentur Magnum.

Denn ähnlich wie MSF ist auch das Arbeitsprinzip Ma­gnum jenes der uneingeschränkten und bedingungslosen Ethik und Humanität. Magnum gründete sich auf der Asche des Zweiten Weltkriegs, die Agentur-Mitglieder zogen aus, um das Leiden der Überlebenden – und das der Getöteten – zu dokumentieren. Selbst als die Alliierten die Konzentrationslager befreiten, waren Magnum-Fotografen und nicht wenige Fotografinnen notabene im Medientross vorne mit dabei. Bis heute sind ihre Bilder unwiderlegbare Beweise des Grauens. Und ein Stachel wider die Täter, Mitläufer, Wegseher und alle, die sich mitschuldig gemacht haben.

Lesbos: 9. September 2020. Nach dem Brand des Lagers Moria lebte die Mehrheit der Flüchtlinge unbetreut auf der Strasse. Bild: Enri Canaj/Magnum Bild: Enri Canaj/Magnum

Siebzig Jahre später fotografiert der Magnum-Fotograf Enri Canai auf Lesbos für MSF die Flüchtlinge, die aus dem brennenden Lager in Moira eva­kuiert worden sind. Aber wohin? Die nahe Stadt dürfen sie nicht betreten. Also zeigt Canai die Familie mit vier Kindern, wie sie mit abwesendem Blick auf einer ortlosen Strasse sitzt. Von niemandem versorgt – wären da eben nicht die «Ärzte ohne Grenzen».

Opfer sind immer Frauen, und Frauen legen heute ihr Zeugnis ab

Die Ausstellung zeigt die grössten humanitären Katastrophen von 1971 bis heute, um die sich die Organisation gekümmert hat: der Völkermord in Ruanda, das Massaker von Srebrenica, das Erdbeben von Haiti, die Lage der syrischen Flüchtlinge am Mittelmeer.

Rebellinnen und Rebellen für die Humanität Unzufrieden über das Schweigegebot für Mitarbeitende, haben vor 50 Jahren Ärztinnen und Ärzte des Internationalen Roten Kreuzes (IRK) eine eigene Hilfsorganisation gegründet: «Ärzte ohne Grenzen» (MsF). Sie erkannten schon früh den Wert von unabhängiger Berichterstattung über Krisen jedweder Art und arbeiteten seit ihrer Gründung Seite an Seite mit den talentiertesten Fotografinnen und Fotografen ihrer Zeit, den Mitgliedern der genossenschaftlich organisierten Fotoagentur Magnum. Deren Bilder von den Hotspots wie Syrien und Lesbos, aus dem Irak oder aus Ruanda, wo MsF als erste Organisation überhaupt vor dem Völkermord warnte, überführen Kriegsverbrecher und sind Zeugnisse des grösstmöglichen Schreckens. (M.D.)

Kongo: Manyotsi ist ein Opfer der Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo 2021. Sie wurde von Milizionären vergewaltigt und gebar ein Kind. Bild: Newsha Tavakolian/Magnum

Herzstück der Ausstellung sind die Bilder der iranischen Fotojournalistin Newsha Tavakolian. Sie nimmt Frauen in ihren Blick. Stellvertretend für alle, die Opfer eines Krieges sind, steht Manyotsi aus der Demokratischen Republik Kongo. Täglich wird Frauen ihres Landes durch Milizionäre körperliche und sexuelle Gewalt angetan. Manyotsi wurde vergewaltigt, und als Maria-Figur hält sie vor der Kamera nun dieses Kind im Arm. Ihr Blick trifft den Betrachter, und man weiss: Die Geschichte dieses Lebens ist zu schrecklich, um je zur Gänze erzählt zu werden.