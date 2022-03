Historische Fake-Bilder Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer – wieso Kriegsfotografie ein Revival erlebt Was macht Gewalt auf Bildern für uns so grässlich attraktiv, dass wir nicht wegsehen können? Diktatoren jedenfalls haben Kriegs-Fotos schon immer für ihr eigenes Interesse genutzt. Der Krieg der Bilder in der Ukraine hat Vorbilder, die weit in die Geschichte reichen.

In den Krimkriegen des 19. Jahrhunderts waren erstmals Kriegsfotografen dabei, welche Bilder von zerbombten Gebäuden und Verletzen in die Heimat schickten. Bild: PD

Der Konsum von Kriegsbildern kann eine Droge sein. Die Neurowissenschaft kennt den Grund: Angst und Stress setzen im Hirn euphorisierende Stoffe frei. Instinktiv arbeiten mit diesem Umstand Kriegstreiber seit 150 Jahren. Gewaltherrscher nämlich besitzen eine Waffe mit dem Potenzial, Wahrheit nach Belieben zu behaupten: die Fotografie. Die Geschichte der Kriegsfotografie ist die Geschichte ihrer Manipulation.

Der Krimkrieg im 19. Jahrhundert gilt als erster Medienkrieg überhaupt: Zum ersten Mal waren moderne Fotografen und Soldaten gemeinsam im Feld. Inzwischen ist bekannt, beide Parteien halfen sich wechselseitig, militärische und zivile Vorgänge zu inszenieren, um in der Heimat den enormen Bedarf an «Frontnachrichten» zu decken.

Stalins Säuberungen mit Tuschpinsel und Skalpell

Keiner beherrschte die Kunst der politischen Retusche so perfekt wie Josef Stalin. In jahrzehntelanger Arbeit hat der Londoner Kunstexperte David King ans Licht gebracht: Wem Stalin in die Quere kam oder wer innerparteilichen «Säuberungen» zum Opfer fiel, wurde nicht nur physisch vernichtet. Seine Existenz wurde wörtlich aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht, indem man ihn aus Bildern – und aus der offiziellen Historiografie – entfernte.

Am 5. Mai 1920 zum Beispiel: Zehntausende Rotarmisten versammelten sich vor dem Bolschoi-Theater, Kanonenfutter für Lenin, der die Männer in seiner Rede zum polnisch-russischen Krieg anstachelte. Im Original auf den Stufen des Rednerpodests zu sehen war unter anderem der führende Kommunist Trotzki. Noch im selben Jahr kaltgestellt, wurde dieser in späteren Bildfassungen durch Holzstufen ersetzt. Stalin säuberte die Bilder quasi laufend, er liess die gesamte Parteielite mehrfach löschen und durch immer wieder neue, genehmere Günstlinge ersetzen.

Lenin vor dem Bolschoi-Theater in Moskau. Das Original vorher (links) und die Bearbeitung nachher. Wer fehlt? Bild: Imago (Moskau, 5. Mai 1920)

Im August 1992 ging ein anderes legendäres Kriegsbild um die Welt. «Bis auf die Knochen abgemagert, weggesperrt hinter Stacheldraht», titelte die «Bild»-Zeitung. Man nahm das Bild eines jungen ausgehungerten Muslims im serbischen Lager Trnopolje als Beweis für Radovan Karadzics Gräueltaten im Bosnienkrieg. Ein Konzentrationslager der Serben! Die Fotografie war mit ein Auslöser für die Intervention der Nato.

Bosnische Muslime, aber wo? Im Bosnien-Krieg sollten sie die Existenz von serbischen Todeslagern beweisen. Die Wahrheit war das nicht, doch das zeigte sich erst nach Kriegsende. Bild: EPA (Trnopolje, 6. August 1992)

Die Hintergründe des Bildes kamen später dank eines deutschen Journalisten ans Licht. Seine Recherchen vor Ort stellten klar: Karadzic persönlich hatte ein englisches Kamerateam eingeladen, sich von der Situation in Trnopolje ein Bild zu machen. Und, nicht der bosnische Muslim stand hinter einem Zaun, sondern das Kamerateam des Briten. Es stand dort mit manipulativer Absicht, es verfolgte ein Ziel.

Colin Powell, der Irakkrieg und die Manipulationen der CIA

Ein Bild ist eine Frage der Perspektive, das gilt im Kriegsfall geschärft. Als am 5. Februar 2003 der damalige US-Aussenminister Colin Powell vor den Vereinten Nationen die Legalität des Irakkrieges beteuerte, griff er zu einer Luftaufnahme. 76 Minuten lang beschrieb er seinem Publikum, was darauf zu sehen sei: eine gigantische rollende Chemie- und Biowaffenlaboranlage nämlich, versteckt in umgebauten Lastwagen, in der Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen produziere.

Das Luftbild des vermeintlichen Chemielabors von Saddam Hussein, präsentiert von Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsausschuss und Kofi Annan. Die Enthüllung der Bildquelle war ein Skandal. Bild: AP (New York, 5. Februar 2003)

Drei Jahre später bezeichnete Powell seine Rede als «grössten Schandfleck» seiner Karriere. Das Bild war frei erfunden. Powell hatte den Krieg losgetreten mit einem Produkt aus der Grafik-Abteilung der CIA. Kann man mit falschen Bildern einen richtigen Krieg führen? Wer um die Faszination des Bösen weiss, tritt Kriegsbildern mit Misstrauen entgegen.