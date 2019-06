Krach um einen Lift: Im Theater Konstanz müssen Techniker Kulissen schleppen Der Lift kaputt, Mitarbeiter müssen Kulissen tragen – jetzt schlägt das Theater Konstanz Alarm. In einem offenen Brief fordern Angestellte des Theaters eine sofortige Sanierung. Sonst würden Vorstellungen gefährdet. Julia Nehmiz

Von der Strasse die Tür öffnen, dann gelangt man zum Lastenaufzug des Theaters Konstanz. (Bild: Theater Konstanz)

«Wir hängen hier wie die Idioten.» Christpoh Nix, Intendant des Theaters Konstanz, schnaubt fassungslos ins Telefon: «Die Situation hat sich drastisch zugespitzt. Es ist eine andere Dramatik.»

Die Situation, über die sich Nix aufregt, ist keine neue: Bereits im Herbst hatte sich der Intendant bei der Stadt über die marode Infrastruktur seines Hauses beklagt. Doch passiert ist seitdem nichts. «Die frieren uns ein! Die machen einfach nichts», Nix ruft es fast ins Telefon.

Jetzt haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Intendanten gewandt: Sie können und wollen so nicht mehr arbeiten. Und sie unterzeichneten einen offenen Brief.

Vorstellung wäre fast ausgefallen

Die Unterschriftenliste ist fast länger als der Brief. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theater Konstanz haben den offenen Brief an den Konstanzer Oberbürgermeister unterschrieben. Eineinhalb Seiten umfasst ihre Unterschriftenliste. Angestellte der Abteilungen Bühnentechnik, Ton, Beleuchtung, Requisite, aus Schneiderei und den Werkstätten haben den von Intendant Christoph Nix verfassten Brief unterzeichnet. Sie wehren sich gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen.

Das Theater Konstanz bemängelt, dass der Warenlift im grossen Haus immer wieder ausfällt. Dadurch seien Vorstellungen gefährdet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden körperlich überbelastet und müssten Überstunden einlegen. Auch der Lift im Werkstattgebäude falle häufig aus.

«Es ist damit zu rechnen, dass zukünftig Vorstellungen ausfallen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre physischen Grenzen kommen», schreibt Nix. Den offenen Brief hatte das Theater Anfang Juni verschickt. Geschehen ist bislang: Nichts. Auf den offenen Brief kam keine Antwort.

Jetzt am Sonntag sei der Lift schon wieder ausgefallen, sagt Nix. Die Techniker riefen ihn an, er hatte «Warten auf Godot» inszeniert. Nix sagte, dass die Vorstellung ausfallen müsse. Zu viele Kulissenteile hätten sonst durchs enge Treppenhaus geschleppt werden müssen. Doch dann reiste ein Techniker der Firma aus Stuttgart an und bekam den Lift wieder in Gang. «Der sagt auch, der muss raus, da muss ein neuer rein», sagt Nix.

«Der Nix kriegt nichts mehr»

Christoph Nix hatte sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht, der Kulturbürgermeister würde seinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Doch diese wurde abgewiesen. «Ich bin ratlos», sagt Nix, «mir bleibt nur noch der Gang an die Presse.» Und ja, dass die Stadt auf seine Forderungen nicht reagiere, liege daran, dass er politisch nicht passe. «Die Stadt hat die Haltung, der Nix kriegt nichts mehr.»

Andere Städte sanieren ihre Theater für Millionen. Am Theater Konstanz sei seit 1936 nichts mehr gemacht worden. «Eine Hebebühne und Züge wurden eingebaut, sonst nichts», sagt Nix. Dass bislang keine Vorstellung ausfiel, liege an seiner loyalen Crew:

«Die geben alles, damit der Vorhang hochgeht.»

Ihn ärgert, dass er seiner Nachfolgerin ein marodes Haus überlassen muss. Der Aufzug ist nicht das einzige Problem: In der Werkstatt spielen sie ein Stück über Kinder mit Behinderung, dass sich diese nicht anschauen können – es gibt keinen behindertengerechten Fluchtweg.