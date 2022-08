Tierisches Leben Ich wär' so gern ein Faultier Im Sommer ist das Faultier der saisonal angepasste, bessere Mensch. Unsere Kolumnistin fordert diese Woche einen offiziellen Faultier-Tag für alle. Daniele Muscionico Drucken Teilen

Entspannter Zeitgenosse: Ein Faultiere sucht, seehr laangsam, seine Umgebung ab. Rudolf Hug

Einfach nur abhängen. Lässig, locker, ein langes Leben lang nichts leisten. Das wäre ein Traum! Vielleicht bewege ich mich ein paar Meter. Im Zeitlupentempo dem Ast entlang gehangelt, ohne Hetze, ohne Kommentar, niemand schaut auf die Uhr. Die Zeit gehört ganz mir, dem Faultier. Ich bewege mich bloss, wenn ich weiss, dass am Ziel eine Belohnung wartet: Essen! Ein Blatt hier, eine Frucht dort, ach nein, sie kann ich mit meinen Armen nicht erreichen. Was solls.

Man isst, man hängt im Geäst, schläft, isst wieder, verdaut, schläft erneut ein – viel mehr steht an einem Faultier-Tag nicht im Kalender. Als Faultier bin ich faul, weil Gott mich so schuf, das Hängen liegt in der Familie. Doch unser Verhalten ist keine Arbeits- oder Weltverweigerung, und sie ist auch nicht eine Reaktion auf die Hitze. Sich hängen lassen ist Weisheit und Umsicht: Wer sich nicht bewegt, fällt nicht auf und ist für Feinde uninteressant.

Im Sommer ist das Faultier ein Trendsetter. Ein Leben in den kühlen Baumkronen, Rücken zur Erde, Bauch und Gesicht zum Himmel. Das Faultier stellt die Menschenwelt und ihr Leistungsprinzip auf den Kopf. Es hängt und lässt sich hängen, mehr muss in einem Faultierleben nicht erledigt und bewiesen werden. Konkurrenz ist egal, Wettbewerb wurst, Karriere ist sein Ding nicht. Es döst in absoluter Wunschlosigkeit ein Leben im Grünen. Doch das tut es nicht, weil das ökologisch opportun wäre oder weil es auf der politischen Agenda steht, oder das Gas im Winter knapp wird. Das Sparsamkeitsprinzip des Faultiers ist ein Naturprinzip, die Natur sichert sich so ihr Überleben.

Als Mensch im Faultierpelz wäre ich jetzt im Urlaub am Meer. Hier würde ich meinen Strandkorb, versprochen, nur dann verlassen, wenn der Eisverkäufer vorbeikommt. Alles andere wird «in house» erledigt. Sogar der Gang auf die Ökotoilette. (Faultiere sind auch geschäftsfaul, sie erledigen Geschäftliches einmal pro Woche.)

An einem imaginären Meeresstrand, der Faultieren vorbehalten wäre, muss die Ruhe himmlisch sein. Nur der Ozean hat etwas zu sagen, und der soll so laut brüllen, wie er will. Das faule Leben im Strandkorb, zu Füssen das faule Meer, wäre von unbezahlbarem Erholungswert.

Nun kann man sich natürlich fragen, weshalb sich ein Faultier ans Meer begeben sollte. Ein Wesen ohne Bedürfnisse und ohne Ambitionen wird konsequenterweise seinen Standort nicht ohne Not verlassen. Das ist, tatsächlich ein Dilemma. Einem Faultier ist die Sehnsucht unbekannt. Man würde zeitlebens an einem Ast kleben, würde keine Reise unternehmen und hätte keinen Schimmer, was es heisst, neugierig zu sein.

Als Mensch aber hat man Wünsche, das ist nun einmal nicht zu ändern. Vielleicht ist das der Vorteile, kein Faultier zu sein. Ich wünsche mir, das auch noch im Herbst gilt, was uns der Sommer zeigt: Wir alle brauchen Faultier-Tage. Und zwar möglichst schnell und sofort.